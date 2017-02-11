Он ждал 25 лет, чтобы сказать правду о смерти Талькова.

Известный российский певец, поэт, автор и исполнитель собственных песен Игорь Тальков был застрелен 6 октября 1991 года во время концерта во дворце спорта «Юбилейный». 25 лет загадочные невыясненные обстоятельства дела обсуждались, многочисленные версии плодились одна абсурдней другой, от спецслужб, недовольных гражданской лирикой музыканта, до еврейского заговора. Официальное следствие так или иначе сводилось к трем ключевым фигурам: близкому другу и директору Талькова Валерию Шляфману, его коллеге – певице Азизе, и к ее любовнику, криминальному авторитету и кикбоксеру Игорю Малахову.

В тот день в Санкт-Петербурге проходили соревнования по кикбоксингу, в состав организаторов которого входил Игорь Малахов. Между боями выступали звезды, в числе которых была Азиза. Неожиданно ей позвонили и попросили подменить кого-то из артистов на «Звуковой дорожке», которая проходила в это же время в «Юбилейном». Девушка могла не успеть между выступлениями в двух местах одновременно, и тогда Малахов в качестве ее «крыши» решил договориться с Игорем Тальковым о смене очереди.

Спор за кулисами превратился в вооруженный конфликт: Тальков достал газовый пистолет, Малахов – настоящий. Завязалась потасовка с участием директора и охраны певца, в ходе которой прозвучало несколько выстрелов. Одна из пуль попала в Игоря Талькова, насквозь пробила ладонь, которой тот пытался защититься, и попала в сердце.