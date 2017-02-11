Он ждал 25 лет, чтобы сказать правду о смерти Талькова.

Известный российский певец, поэт, автор и исполнитель собственных песен Игорь Тальков был застрелен 6 октября 1991 года во время концерта во дворце спорта «Юбилейный». 25 лет загадочные невыясненные обстоятельства дела обсуждались, многочисленные версии плодились одна абсурдней другой, от спецслужб, недовольных гражданской лирикой музыканта, до еврейского заговора. Официальное следствие так или иначе сводилось к трем ключевым фигурам: близкому другу и директору Талькова Валерию Шляфману, его коллеге – певице Азизе, и к ее любовнику, криминальному авторитету и кикбоксеру Игорю Малахову.
В тот день в Санкт-Петербурге проходили соревнования по кикбоксингу, в состав организаторов которого входил Игорь Малахов. Между боями выступали звезды, в числе которых была Азиза. Неожиданно ей позвонили и попросили подменить кого-то из артистов на «Звуковой дорожке», которая проходила в это же время в «Юбилейном». Девушка могла не успеть между выступлениями в двух местах одновременно, и тогда Малахов в качестве ее «крыши» решил договориться с Игорем Тальковым о смене очереди.
Спор за кулисами превратился в вооруженный конфликт: Тальков достал газовый пистолет, Малахов – настоящий. Завязалась потасовка с участием директора и охраны певца, в ходе которой прозвучало несколько выстрелов. Одна из пуль попала в Игоря Талькова, насквозь пробила ладонь, которой тот пытался защититься, и попала в сердце.
К моменту последнего выстрела Малахов уже был повален на пол и избит, а пистолет замечен в руках директора. В результате криминальному авторитету удалось незамеченным пройти сквозь переполненный зал, а после отделаться несколькими годами условного заключения по обвинению в незаконном хранении оружия. Валерий Шляфман, которому выдвинули обвинение, срочно эмигрировал в Израиль, где оказался недосягаем для правосудия. Там он сменил фамилию на Высоцкого, всячески отрицал свою причастность к выстрелу и пытался отделаться от ненавистного клейма «убийцы Талькова».
И вот теперь, 25 лет спустя, правда открылась! Бывший работник МУРа подполковник в отставке Сергей Валерьев дал СМИ эксклюзивное интервью, в котором рассказал о личности Малахова, своих приятельских с ним отношениях и признании, сделанном после того рокового дня.
«Охрана певца его повалила, стала выкручивать руки, — рассказывает мужчина. — Тальков подбежал, начал ногами пинать. Малахов сделал три-четыре выстрела. И одна из пуль угодила в Талькова. Умышленного убийства не было. Потом этот пистолет сунули в руки Шляфману».
Умышленно или нет, а жизнь народного любимца была все же отнята, и сделал это не кто иной, как владелец оружия — Игорь Малахов.
«Когда суд вынес решение, он мне сразу позвонил, просил подъехать к «Украине». И во время встречи тихо произнес: «Хочу тебе сказать, это мой выстрел. Беру с тебя слово, что ты ничего не скажешь». Я молчал 25 лет. Я человек православный и больше не хочу нести на себе этот грех. Сейчас спокойно об этом говорю. Потому что Малахова уже нет в живых. Я — за то, чтобы снять с бедного еврея Шляфмана обвинение».
Согласно показаниям Валерьева, в последние годы жизни Малахов сильно пил, повесил в комнате портрет вождя пролетариата Владимира Ленина и называл его самым честным человеком, ударился в веды, мистику и потерял почти всех друзей из близкого окружения. Бывший друг убийцы утверждает: «Поверьте, Игорь поплатился за содеянное».