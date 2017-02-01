О СИЛЕ СЛОВ: «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»

Как только я прочитал в книге Джо Витале и Хью Лина, какое воздействие оказывает фраза «Я люблю тебя», я стал применять ее во всех жизненных ситуациях. Я начинал ее использовал когда просыпался, завтракал, принимал душ, разговаривал по телефону, гулял и т. д.

Фразу «Я люблю тебя» я в основном произносил про себя. Однако, я стал старался как можно чаще произносить ее близким мне людям. Вы знаете некоторые удивлялись, у некоторых было замешательство, но никто не сказал мне: «Ты что с ума сошел» или «У тебя все в порядке?» Нет, они просто улыбались, а самое главное — в итоге я стал от них слышать тоже фразу «И Я люблю тебя».

Данная фраза изменили мою жизнь: раньше моя жизнь была суетлива и тороплива, а теперь она гармонична и в ней всегда происходит волшебство.

Думаю, что в глубине души Вы (и я конечно тоже) хотите любви. Так вот, то же справедливо и для остальных. Когда Вы повторяете «Я люблю тебя», Вы очищаете себя и излучаете энергию, распространяющиеся на окружающих.

Подумайте о чем-то или о ком-то в Вашей жизни, кто все еще выводит Вас из душевного равновесия. Это может быть проблема со здоровьем или конфликт с коллегой по работе. Неважно, что это.

Сконцентрируйте свое сознание на этом и мысленно начните говорить «Я люблю тебя». Вы можете обращаться к Вселенной (Богу, кто во что верит). Верите ли Вы в эффективность или нет, просто доверяйте процессу и продолжайте. Все, что вам нужно делать, это повторять «Я люблю тебя».

По мере того как вы будете это произносить, Вы начнете чувствовать любовь и станете влиять на эту ситуацию или человека.

Пропуск, который ведёт Вас в мир от исцеления до исполнения желаний, — это простая фраза «Я люблю тебя». Идея состоит в том, чтобы любить всё вокруг. Любить свой лишний вес, своего проблемного ребёнка, соседа, любить их всех. Любовь преобразует энергию и освобождает её. Фраза «Я люблю тебя» служит волшебным паролем к ощущению Вселенной.

Доктор Хью Лин сказал, что в простой фразе «Я люблю тебя» есть три элемента — это благодарность, уважение и преобразование. С помощью этих трех элементов можно преобразовать все, что угодно.

Вы все еще настроены скептически? Посмотрите на это с другой стороны.

Даже если весь этот метод кажется Вам сумасшествием, что плохого в том, чтобы мысленно повторять «Я люблю тебя», пока Вы делаете телефонные звонки, пишете электронные письма, кушаете и живете своей жизнью? В эти дни Вы будете чувствовать себя лучше, даже если ничего больше не произойдет. Попробуйте и посмотрите, что выйдет!

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!