О СИЛЕ СЛОВ: «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»

Данная фраза изменили мою жизнь: раньше моя жизнь была суетлива и тороплива, а теперь она гармонична и в ней всегда происходит волшебство.
Думаю, что в глубине души Вы (и я конечно тоже) хотите любви. Так вот, то же справедливо и для остальных. Когда Вы повторяете «Я люблю тебя», Вы очищаете себя и излучаете энергию, распространяющиеся на окружающих.
Подумайте о чем-то или о ком-то в Вашей жизни, кто все еще выводит Вас из душевного равновесия. Это может быть проблема со здоровьем или конфликт с коллегой по работе. Неважно, что это.
Сконцентрируйте свое сознание на этом и мысленно начните говорить «Я люблю тебя». Вы можете обращаться к Вселенной (Богу, кто во что верит). Верите ли Вы в эффективность или нет, просто доверяйте процессу и продолжайте. Все, что вам нужно делать, это повторять «Я люблю тебя».
По мере того как вы будете это произносить, Вы начнете чувствовать любовь и станете влиять на эту ситуацию или человека.
Пропуск, который ведёт Вас в мир от исцеления до исполнения желаний, — это простая фраза «Я люблю тебя». Идея состоит в том, чтобы любить всё вокруг. Любить свой лишний вес, своего проблемного ребёнка, соседа, любить их всех. Любовь преобразует энергию и освобождает её. Фраза «Я люблю тебя» служит волшебным паролем к ощущению Вселенной.
Доктор Хью Лин сказал, что в простой фразе «Я люблю тебя» есть три элемента — это благодарность, уважение и преобразование. С помощью этих трех элементов можно преобразовать все, что угодно.
Вы все еще настроены скептически? Посмотрите на это с другой стороны.
Даже если весь этот метод кажется Вам сумасшествием, что плохого в том, чтобы мысленно повторять «Я люблю тебя», пока Вы делаете телефонные звонки, пишете электронные письма, кушаете и живете своей жизнью? В эти дни Вы будете чувствовать себя лучше, даже если ничего больше не произойдет. Попробуйте и посмотрите, что выйдет!