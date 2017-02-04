О чем нужно думать перед сном

Хотим сразу предупредить вас, что информация, которую вы прочтете ниже, может перевернуть ваше мышление, независимо от вашего желания. Поэтому рекомендуем перед дальнейшим чтением быть очень внимательными и сосредоточенными.

О чем вы думаете перед сном? Какие мысли вы крутите в голове?

Готовы поспорить, что вы не отдаете себе отчет в том, что ваше состояние утром зависит от мыслей перед сном. То, о чем вы думаете перед сном — по сути определяет ваше будущее, моделирует вашу жизнь завтра.

Это как эффект домино. Цепная реакция ваших мыслей создает нейронные цепи в головном мозге, за 8 часов сна у вас в голове происходит обработка информации, о которой вы даже не догадываетесь. Если говорить совсем грубо, то пока вы спите, у вас в мозге происходит процесс, который определяет ваше завтрашнее бытие. От этого процесса зависит:

— как вы будете себя чувствовать;

— выспитесь вы или нет;

— какое у вас будет настроение;

— сколько у вас будет энергии;

— как будут восстанавливаться ваш организм — быстро или медленно;

— что вы будете делать утром/днем/вечером.

Когда вы просыпаетесь, то вы уверенны на все сто, что вы управляете собой, что вы принимаете решения. Но вы ошибаетесь. Потому что все уже принято за вас. За 8 часов сна записалась программа, которой вы будете следовать в течение дня, от которой вы отклонитесь только в том случае, если в вашу привычную и размеренную жизнь ворвется неожиданное событие, которого нет в программе.

Когда происходит что-то неординарное, то программа сбивается, мозг за доли секунды перепрограммируется и начинает искать выход из непривычной ситуации.

Но суть не в этом.

Важно то, о чем вы думаете перед сном имеет важное значение в вашем будущем.

Самая большая проблема кроется в человеческом невежестве. Обычный человек не знает, как работает мозг, не чувствует свое мышление, да и вообще о себе ни черта не знает, кроме своего веса, роста, количества пальцев на левой ноге и размера груди.

Поэтому у него все идет самотеком. Он просто обдумывает свои проблемы перед сном, ищет пути их решения, мечтает о несбыточном. А утром встает и начинает новый день. Который уже смоделирован за прошедшую ночь.

Например, во время сна мозг прокручивает будущий день до мельчайших подробностей. Прокручивается возможная встреча с бывшей девушкой, отключение горячей воды, падение метеорита, отравление пирожками или случайный секс. Все до мелочей. Наш мозг прокручивает все возможные ситуации. И исходя из наиболее возможных ситуаций, выдает вам утром ваше состояние.

Если программа «видит», что для вас важнее быть рассеянным, то вы будете рассеянными. Если программе нужно, чтобы вы были бодрыми и жизнерадостными, то таким вам и быть. И это не зависит отвашего желания.

Мозг выбирает эволюцию

Самое важное для мозга и программы, которая определяет ваше будущее — это наилучшее выживание. При одном условии. Если мозг считает, что вы нужны эволюции.

Если же мозг считает, что вы не нужны эволюции, то он включает режим уничтожения. Вы начинаете разрушать свою жизнь. Тело не может себя убить и для мозга биологическое время исчисляется в других параметрах. Вы просто быстрее стареете, больше болеете. А как сделать, чтобы вы старели и болели быстрее? Очень просто. Вам дается плохое настроение, вам постоянно не везет. Вы оказываетесь не в то время не в том месте. вас тянет на алкоголь. Вы нервничаете по пустякам. Ваш мозг вас медленно убивает.

Было бы проще мозгу убить вас быстрее, не так ли? Например, отключить ваше внимание на трассе или на пешеходном переходе. Но для эволюции нужны и бесценные ресурсы. Нужно, так называемое топливо. Нужно помогать нянчить внуков, нужно выполнять черную работу. Нужно брать на себя всю черноту негативной энергии в пространстве. Нужно быть буфером между агрессивной средой и ценным ресурсом, нужным для развития вида.

Все очень запутанно, но это только так кажется. Все дело в вашем невежестве. Если бы вы меньше смотрели сериалы или сидели в контакте, а больше познавали свою внутреннюю суть, то все казалось бы очевидным. И вы бы знали, что важно все. Каждая мелочь и каждая мысль в вашей голове. Вообще каждая!

Чем определяется программа? Откуда берется основа на каждый день?

Ответ очень прост. Основа — это ваши мысли перед сном. О чем вы думаете перед сном — есть пища для мозга, кто вы есть — ценный ресурс для развития мира или бесполезный продукт.

Сразу хотим написать о том, что мысли берутся не в то время, когда вы только что прилегли и лежите и о чем-то думаете, а когда вы уже провалились в сон, на первой фазе сна и уже не контролируете свои мысли. Они текут своим чередом. За пару секунд проноситься весь белый день, и это является основой. Это есть фундамент.

Если вы практикуете осознанные сны, то вы правитель своего завтра, вы можете писать программу сами. В осознанном сне, вы перечеркиваете свою старую программу. Насколько нам известно, все, кто хоть раз управлял сном — так или иначе меняли свою жизнь в лучшую сторону. А те, кто часто просыпается во сне — кардинально менялись сами. До неузнаваемости.

Так о чем же все-таки думать перед сном? Есть 3 важных правила

Есть некоторые нехитрые правила, которые сделают ваш новый день более эффективным. Если вы попробуете их реализовать перед сном, то вы сразу почувствуете эффект от них на следующий же день. Вам день будет даваться легче, голова будет ясной.

Так или иначе, все правила будут работать как метод исключения.

1. Спокойствие

Самое важное правило — это спокойствие. Не нужно ничего испытывать. Нужно исключить все эмоции. Как положительные, так и отрицательные.

Дело в том, что мозг может принять ваши положительные эмоции за их нехватку. Не нужно поднимать себе настроение перед сном. И мы не рекомендуем мечтать! Эмоции определяют ваши мысли в первой фазе сна. Если вы спокойны и размеренны, то программа делает ориентиром чистый лист. Проще говоря, мозг программирует вас на следующий день действовать по ситуации. И дает дополнительную силу вашему организму.

2. Отсутствие мыслей

Постарайтесь не мыслить. Отключите внутреннюю болтовню и слушайте тишину. У тишины есть свое звучание, если часто прислушиваться, то вы услышите это звучание. Оно прекрасно.

Во время сна, когда анализируется прошедший день, отсутствие мыслей перед сном даст сбой программе. Для мозга — это патовая ситуация. Для мозга мыслей не может не быть. Поэтому в программе появляется сбой и она переноситься на следующую ночь. Утром ты будешь чувствовать себя отлично и очень бодро!

3. Расслабленность

Когда мы ложимся спать, то в районе спины, а также руки и ноги у нас полностью не расслаблены. Вы можете это почувствовать. Когда ляжете спать, полностью расслабьтесь. Когда полностью расслабитесь, постарайтесь расслабиться еще. Станьте еще мягче. Потом еще и еще. Вы удивитесь, когда осознаете, насколько напряженно ваше тело. Мы все засыпаем очень напряженными. На выходе мы получаем напряженные дни.

В принципе, этого достаточно.

Запомните, о чем вам нужно думать перед сном.

1. Убрать эмоции, переживания.

2. Убрать мысли.

3. Убрать зажатость тела.

Когда вы исключаете три основы, когда вы перед сном контролируете мысли, тело и состояние, вы сами становитесь программой. ваш мозг начинает работать «вовнутрь», на вас. Утром вы всегда просыпаетесь бодрыми и энергичными.

И самое главное, вы чувствуете ясность ума, которую не чувствовали раньше. Складывается впечатление, что мозг работает на сто процентов, в жизни начинает все получаться.

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