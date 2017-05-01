В современном обществе коммуникативные навыки имеют особое значение. В мире, в котором активными темпами развивается глобализация, общение между людьми определяет положение человека в различных сферах жизни. От умения находить общий язык зависит уровень образования, карьера, личная жизнь. Словом, от общения зависит буквально все. Высокий уровень навыков общения гарантирует высокую личностную оценку и самоощущение человека. Чем легче ты находишь общий язык с другими людьми — тем комфортнее себя ощущаешь в любом обществе.

Навыки общения — в любом возрасте

Специалисты в области психологии отмечают, что навыки общения закладываются еще в раннем детстве. В период эмоционально-психологического становления ребенка необходимо научить правильной манере общения в различных ситуациях: со старшими, со сверстниками, с преподавателями. Конечно, модели поведения в разных социальных группах могут быть различны. Уже потом в процессе взаимодействия в разных институтах общества эти коммуникативные навыки оттачиваются и доводятся самим человеком до необходимого уровня. При этом, научиться навыкам общения возможно практически на любом жизненном этапе. Для этого не обязательно изучать их именно в детском возрасте. Считается, что в юношестве образовательная деятельность легче усваивается, но это вовсе не означает, что успехов добиться нельзя, если навыки общения не были изучены раньше. Сегодня для оттачивания таких навыков даже существуют специальные курсы.

Коммуникация и профессия

Следует отметить, что навыки общения могут быть индивидуальными в зависимости от целей, или образа жизни каждого конкретного человека. Чаще всего этот необходимый уровень определяется сферой профессиональной деятельности. Если, скажем, журналисту необходимо обладать очень развитыми навыками общения, чтобы максимально легко находить общий язык с абсолютно разными незнакомыми людьми, то работникам сферы с узкой направленностью для нормального уровня коммуникации достаточно владеть профессиональным сленгом. В любом случае хорошее обладание навыками общения пойдет только на пользу. Такого человека обычно ценят в любом коллективе, на него полагаются в любой ситуации.

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