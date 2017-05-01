Муйне – курорт для серферов и тихого размеренного отдыха

Поселок Муйне (Муй Не) находится на окраине города Фантхьета. Курорт приобрел популярность в последнее десятилетие и российским туристам он хорошо известен. Сюда приезжают для того, чтобы устроить себе спокойный и размеренный отдых. Пляжная зона войны тянется с севера на юг, а вместе с ней гостиницы, магазины, рынки, рестораны. Впервые широкую известность поселок Муйне приобрёл в 1995 году, когда здесь собралось много туристов для наблюдения за солнечным затмением. А уже после этого на курорт стали приезжать серверы со всего мира, для того чтобы заняться любимым видом спорта на воде. Здесь для этого подходяще климатические условия. В этой заметке мы кратко расскажем о курорте Муй Не, а полную версию статьи можно прочитать по ссылке http://vietnamix.ru/gosudarstvo/mujne.html.

Расположение

Добраться до Муйне можно различными видами транспорта. Чаще всего туристы приезжают сюда автобусами из Хошимина. Также можно заказать такси или трансфер до гостиницы. Если вы приобретаете тур в туристическом агентстве, то группу туристов в аэропорту обычно встречает автобус этой фирмы.

Можно также добраться поездом. Стоимость билета на поезд домой не составляет около 50 долларов. Поезд приходит в Фантхьет, оттуда уже можно добраться домой на такси или общественном транспорте.

Климат

Курорт Муйне расположен в южной части Вьетнама, где царствует муссонный климат, сильная жара и тропики. Самое прохладное время года здесь наблюдается с декабря по февраль. Хотя прохладно, это не совсем точное определение. В это время днём здесь до 27 градусов, а ночью не ниже 20.

Здесь есть сухой и влажный период году. Осадки начинаются в июне и продолжаются до октября. В конце осени и начале зимы здесь штормы и сильный ветер. Ветер привлекает в эти места любителей серфинга, а также кайтинга. К концу февраля море здесь постепенно успокаивается и начинается рост температура воздуха и морской воды. Летом температура воздуха может прогреваться до 35 градусов, а вода у побережья до 29.

Высокий сезон в Муйне начинается с ноября, когда идет сильный ветер и хорошая волна. В декабре и январе здесь наблюдается похожая погода. Поэтому здесь можно встретить большое количество парашютов в воздухе и серферных досок в море.

Чем заняться в Муйне?

Как уже говорилось, на этом курорте собирается множество любителей каатинга, виндсерфинга и других водных видах спорта. Здесь их особенно много в сезон ветров не больших волн. Пляжная зона у отелей здесь поддерживается в хорошем состоянии, песок чистый. А вот у рыбацких поселков берег может быть грязной. Здесь мусор выносит на берег, и никто его не убирает. Но это вдали от туристической зоны.

Помимо любителей водных видов спорта, в Муйне приезжают люди с семьями для того, чтобы организовать спокойный и размеренный отдых. Пляжный отдых здесь чередуется с многочисленными экскурсиями. Туристы могут отправиться на осмотр местных достопримечательностей, а также в дальние поездки, даже на несколько дней. К примеру, из Муйне возят на экскурсии Хошимин, Нячанг, Далат.