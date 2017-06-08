Мистика, ужасы и комедии: какой жанр кино у зрителей наиболее популярен

Просмотр фильмов – самый популярный вид развлечений. Кино любят независимо от возраста, жизненных взглядов и особенностей характера. Единственный нюанс: у каждого зрителя есть свой любимый жанр в кинематографе. Руководствуясь своими предпочтениями, человек решает, хочет или нет смотреть он определенную картину. Масштабная реклама, отзывы, знаменитые актеры – все это вторично. Зрителю должен быть интересен этот жанр, тогда он включит фильм на сайте или пойдет в кинотеатр.

Недавно был проведен опрос, показавший, что в мире существует три наиболее популярных жанра кино. Именно в них режиссерам стоит снимать свои проекты, если они хотят получить приличную прибыль в прокате.

Первое место было присуждено мистическим кинолентам. Все опрошенные указали, что им интересны картины, в которых присутствуют сверхъестественные явления и восточные практики. Фильмы, выдержанные в классических канонах жанра, призваны во время просмотра держать зрителя в напряжении. Хороший пример такого проекта – картина «Кэрри». В жанре мистика снимать фильмы берутся только опытные кинорежиссёры.

Съемка стоит дорого, много средств уходит на создание реалистичных спецэффектов. Смотрятся такие картины зрелищно, емко, премьеры в кинотеатрах проходят с аншлагами. Основная целевая аудитория – молодежь.