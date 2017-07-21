Медитация перед сном на освобождение от мыслей.

Закрываем глаза. Делаем спокойный вдох (через нос) и выдох (через рот).

Представляем все свои мысли, находящиеся в голове, в виде энергетических шариков темного цвета. Теперь представим мусорный пакет. Берем шарики и складываем в этот пакет. Одна мысль, другая, третья…

Как только пакет наполнился, представьте как подъезжает мусорная машина. Ваш пакет забирают и увозят, а вы возвращаете внимание к своей голове. Представьте луч светлой сине-голубой энергии и заполните свободное пространство этой энергией.



Как только закончите, сделайте глубокий вдох и на выдохе откройте глаза. Вот такая медитация перед сномпоможет убрать мыслительный диалог и улучшит качество сна.