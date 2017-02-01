Масленичная неделя 2017: расписание по дням

В 2017 году Масленица выпадает на четвертую неделю февраля и продлится с 20 по 26 число последнего зимнего месяца.

Из истории праздника

История Масленицы корнями уходит в языческие времена. Изначально праздник был связан с днем весеннего равноденствия, но с принятием христианства стал предварять Великий пост и зависеть от его сроков. Христианская церковь фактически добавила Масленицу в свой календарь, назвав ее Сырной седмицей, поэтому в празднике тесно переплелись церковные и народные традиции.

Праславянская Масленица связана с культом плодородия. Обряды были призваны освятить землю и наполнить ее силами, чтобы она дала хороший урожай. В народном сознании плодородие земли было неразрывно связано с плодородием людей и скота. В эти дни парни и девушки искали себе пару с целью продолжения рода. С плодородием была тесно связана и поминальная суть масленицы. Ушедшие предки, по представлению крестьян, находились одновременно и в ином мире, и в земле, а значит, могли влиять на её плодородие. Поэтому на Масленицу ушедших предков всячески задабривали, в том числе и блинами. Они считались поминальной едой.

Сегодня сакральный смысл Масленицы практически утерян, и мы воспринимаем ее прежде всего, как праздник блинов. Однако до сих пор каждый из семи дней праздника имеет свое название, которое говорит нам о том, что нужно делать. Но это касается только народной традиции праздника.

Народное расписание Масленицы

Понедельник – встреча Масленицы

В этот день из соломы делали чучело, надевали на него старую женскую одежду, насаживали это чучело на шест и с пением возили на санях по деревне. Затем Масленицу ставили на снежной горе, где начиналось катание на санях.

Вторник – заигрыш

В этот день проходили смотрины невест. Девушки приглашали молодых людей кататься с гор и звали в гости поесть блинов.

Среда – лакомка, тещины блины

В этот день тещи приглашали своих любимых зятьев на блины.

Четверг – разгул, широкий четверг

День кулачных боев. Пролитая во время таких боев кровь воспринималась как жертва духам умерших или самим богам.

Пятница – тещины вечера

Если в среду зятья гостили у своих тещ, то в пятницу наоборот. При этом еще с вечера теща должна была передать в дом зятю все необходимые продукты для приготовления блинов.

Суббота – золовкины посиделки

В этот день молодая невестка приглашала родных к себе и угощала их угадайте чем? Правильно – блинами.

Прощеное воскресенье

В последний день Масленицы принято просить прощения у всех родных и знакомых, на что обычно отвечали “Бог простит!”.

Поговорки на каждый день масленицы:

Понедельник: Масленица идет, блин да мед несет!

Вторник: Блин не сноп – на вилы не наколешь

Среда: Блины и поцелуи счета не любят!

Четверг: На Масленой повеселись да блинком угостись!

Пятница: Маслена не на век дается!

Суббота: Блины – солнцу родственники!

Воскресенье: Не все коту Масленица, будет и Великий пост