Лучшие эзотерические фильмы — Топ 10

Бывает, становится вопрос — что посмотреть вечером. Часто бывает философское настроение, но смотреть незнакомый фильм страшно — вдруг попадется псевдофилософский мусор. И настроение зря пропадет, и время тратится. Чтобы такого не происходило, предлагаем вам подборку фильмов, за которые можно поручиться — они определёно придутся вам по вкусу.
1. МИРНЫЙ ВОИН
Очень приятный и легкий биографический фильм о становлении на путь знания, и достижения гармонии под прессингом обстоятельств. Философия, динамика, мотивация — этот поучительный фильм является любимым у многих.
2. ГОСПОДИН НИКТО
Легкая комедия сочетается с тяжелым психоделом, обнажая грани нас самих, которые мы никогда не замечали. Сильнейший фильм из всех, что я видел. У некоторых вызывает негатив именно из-за вложенной в него силы.
3. СЕКРЕТ, СЕКРЕТ 2
Документальный фильм о том как работает наш мир. Тяжелая эзотерика в детской интерпритации. Очень хорошо усваивается и мотивирует. Если не знакомы с трансерфингом и идеей намерения, то вполне вероятно, что изменит вашу картину мира полностью.
4. ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА… И СНОВА ВЕСНА
Художественный фильм в стиле дзен. Рассчитанный на тонкого и восприимчивого зрителя, он зацепит любого. Красивая природа и отличные съемки дополняют его список достоинств.
5. ПРОСВЕТЛЕНИЕ ГАРАНТИРОВАНО
Фильм — путешествие от нашего мира к миру буддистских монахов. От суеты к покою. Снят оригинально но малобюджетно. Но это становится преимуществом, которое позволяет каждому лучше понять внутренний мир героев.
6. ДЗЕН
Художественный фильм о распостранении дзен. Доносит философию простоты до зрителя. Также, не оставит равнодушным и любителей исторических картин.
7. САМСАРА
Еще один дзенский фильм. Окрашен в драматические тона, поэтому пересматривать его не люблю. Очень по восточному раскрыта тема переменчивости жизни и перерождения всего сущего.
8. ПЛАНЕТА КЕЙ-ПАКС
Фильм о грани гениальности и безумия. Оригинальная идея. Реализовали чуть слабее, чем хотелось бы, но, тем ни менее, как для американского фильма — это очень даже.
9. ПРОБУЖДЕНИЕ ЖИЗНИ
Фильм-мультфильм об осознанных снах, отрисованый с пленки в очень своеобразной манере. Заставляет задуматься о жизни. А практикам ОСов будет еще интересней.
10. ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ВОДЫ
Документальный научно-эзотерический фильм о воде. Каждому советую посмотреть. Стоит знать из чего мы состоим и что употребляем внутрь. Идея воды, как живого организма тоже может изменить взгляд на жизнь.
Если у вас есть собственный ТОП «лучшие эзотерические фильмы» или вы хотите дополнить мой — пишите в комментариях. Помогите единомышленникам сделать выбор
One thought on “Лучшие эзотерические фильмы — Топ 10”
Я бы добавила » Начало’ с Леонардо диски Капри.