Лучшие эзотерические фильмы — Топ 10

Бывает, становится вопрос — что посмотреть вечером. Часто бывает философское настроение, но смотреть незнакомый фильм страшно — вдруг попадется псевдофилософский мусор. И настроение зря пропадет, и время тратится. Чтобы такого не происходило, предлагаем вам подборку фильмов, за которые можно поручиться — они определёно придутся вам по вкусу.

1. МИРНЫЙ ВОИН

Очень приятный и легкий биографический фильм о становлении на путь знания, и достижения гармонии под прессингом обстоятельств. Философия, динамика, мотивация — этот поучительный фильм является любимым у многих.

2. ГОСПОДИН НИКТО

Легкая комедия сочетается с тяжелым психоделом, обнажая грани нас самих, которые мы никогда не замечали. Сильнейший фильм из всех, что я видел. У некоторых вызывает негатив именно из-за вложенной в него силы.