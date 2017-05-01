Как научиться правильно рисовать портреты человека карандашом с нуля для начинающих поэтапно

Портретное рисование и вообще живопись карандашом, это довольно сложное, но очень интересное занятие. Такое увлечение развивает образное мышление, помогает научиться концентрироваться, видеть пропорции предметов.

Способы, как научиться рисовать портреты карандашом с нуля, могут быть совершенно различными. Разработано большое число авторских техник и методик обучения. Все они имеют свои преимущества и особенности.

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Благодаря увлекательной подаче материала и знаниям учителей, научиться сможет каждый. Даже люди, которые никогда не пробовали выполнить собственный рисунок, буквально за несколько занятий овладеют основными навыками. Имеются занятия, как рисовать портреты карандашом для начинающих или для тех, у кого уже есть определенные навыки.

Как лучше всего учиться рисовать

Условия, как научиться рисовать портреты карандашом для начинающих, заключается в поэтапном обучении. Невозможно сразу обрушить на ученика объем информации и ожидать от него ее быстрого усвоения. Тем более, что техника рисунка, это не математически выверенный процесс, это настоящее творчество.

Поэтому, необходимо постепенно объяснять новичку основные навыки, тренироваться, продвигаясь от самых простых рисунков к более сложным. А когда ученик научится наиболее важным приемам, у него сформируется собственная техника.

Узнать больше о существующих методиках обучения рисованию карандашом можно на различных сайтах в интернете. При этом процесс лучше всего представить именно поэтапно. Это даст понимание его основ.

Подготовка

Для того, чтобы понять, как правильно рисовать портрет человека карандашом поэтапно, следует подготовиться к обучению. Понадобится альбом с листами плотной белой бумаги. Желательно, чтобы листов было не меньше полусотни. Дело в том, что процесс занимает различное время и оно напрямую зависит от интенсивности занятий.

Специалисты считают, что обучению достаточно уделять порядка 20 минут каждый день или по половине часа. Это позволит научиться за один месяц или даже раньше.

Поэтому, нужно запастись терпением, ведь рассчитывать на мгновенный результат не стоит. Однако терпение и заинтересованность в результате, дадут свои плоды.

Кроме того карандаша и листов бумаги, потребуется стол с ровной поверхностью и хорошее освещение. Когда все готово, то можно приступать к самым первым шагам на пути к красивым рисункам.

Первые рисунки

Сначала рекомендуется попробовать изобразить несколько предметов. Их можно выбрать произвольно. Главное, чтобы они имели различную конфигурацию. Это даст возможность оценить свои навыки. Поэтому, при выборе предметов лучше исходить из различных линий, сложности рисунка.

Например, отличным вариантом станет рисование любого дома, окружности и машины. Дом можно выбирать совершенно любой. Вполне допускается придумывать «из головы» и не пользоваться каким-либо изображением. Но желательно, чтобы перед глазами имелся образец. Ведь копирование, это начальный шаг к успеху. Тем более, что совершенная копия не получится, да она и не нужно. Ученик неизбежно привнесет что-то свое.

Окружность не должна быть простой геометрической фигурой. К примеру, можно нарисовать солнце или корабельный штурвал. Неплохо, если образец будет содержать какие-либо дополнительные элементы в виде исходящих лучей и так далее.

Машину также можно выбрать любую и рисовать ее нужно относительно схематично. При этом следует придерживаться объемного изображения. Нужно, чтобы рисунок не представлял собой простую плоскость.

Такие изображение следует изображать по несколько раз, добиваясь объемности и максимального сходства с оригиналами. Полученные рисунки лучше всего сохранить и потом сравнить свои последующие работы с ними.

Дальнейшее обучение

После того, как удалось добиться высокой степени схожести с оригиналами, нужно переходить к более сложным изображениям. Специалисты сходятся во мнении, что следует постепенно переходить на изображение животных.

Для разнообразия, можно рисовать разных животных. Это могут быть слоны, птицы, рыбы и так далее. Ведь каждый вид животных имеет свои анатомические особенности. Соответственно, при рисовании, их нужно будет научиться видеть и понимать. А в процессе, ученик будет переносить эти особенности на бумагу и видеть, как эволюционирует его умение.

Главное правило заключается в том, что изображения должны быть объемными. Они должны повторять не просто контуры, а иметь перспективу, отражать более удаленные части или приближенные.

Рисование нескольких предметов

При рисовании важно отражать предметы в удалении друг от друга. Это даст возможность изображать мелкие детали действительно более мелкими, а детали, находящиеся позади именно такими.

Поэтому, дальнейшее обучение заключается в рисовании нескольких предметов. Это может быть пейзаж или просто ряд предметов на том или ином фоне. Такие занятия позволят охватывать больший объем и переносить на бумагу взаиморасположение предметов, их особенности, отбрасываемую тень и прочие детали.

Когда копировать какое-либо композицию из нескольких предметов удалось с высокой точностью, надо переходить к изображению воображаемых композиций. Это уже не копирование, это процесс создания собственного рисунка. А особенности композиции сделают его более сложным и интересным.

Рисование портрета

Способы, как правильно нарисовать портрет человека карандашом поэтапно, весьма различны. Однако все методики сходятся в том, что изображение портрета представляет собой самую большую сложность для начинающих. Ведь лицо человека сочетает множество деталей. Это прическа, мимика, выражение глаз и так далее.

И при рисовании, необходимо увидеть главное, что выражает лицо человека. И увидев это, нужно отобразить увиденное и прочувствованное на бумаге.

Поэтому, рисовать портреты рекомендуется, используя фотографии. Лучше всего попросить родственников или знакомых немного попозировать.

При этом выделяются различные техники. Можно начинать с общих черт лица, постепенно дополняя портрет конкретикой. Такой подход представляется наиболее правильным.

Рисунков можно делать сколько угодно, каждый из них пойдет на пользу и даст возможность развивать свои навыки.