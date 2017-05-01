ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЦЕРН ИЗВИНИЛИСЬ ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ 5 ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВСЕЛЕННЫХ В НЕДАВНЕМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Выражая глубокое сожаление в связи с катастрофическим инцидентом, произошедшим на Большом Адронном Коллайдере, представители Европейской организации ядерных исследований, известные также как ЦЕРН, провели пресс-конференцию в четверг, чтобы извиниться за уничтожение пяти параллельных Вселенных в недавнем эксперименте.

«Нам жаль сообщать, что при проведении исследований с участием тяжелых протонов мы непреднамеренно привели к разрушению пяти Вселенных, почти идентичных нашим собственным», — сказала генеральный директор ЦЕРН Фабиола Джианотти.

Миллиарды людей во всем мире могут испытать секундное головокружение около 20:45 в результате того, что некоторые из их альтернативных тождеств были уничтожены.

«Я хотела бы подчеркнуть, что беспокоиться не о чем, так как мы смогли сдержать урон, прежде чем наш собственный поток времени растворился в забвении, как и другие. Кроме того, для проведения расследования ЦЕРН будет закрыт на оставшуюся часть дня».

Во время пресс-конференции группа исследователей ЦЕРН в параллельной Вселенной готовилась к тому же самому эксперименту.

Источники: Onion