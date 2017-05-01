Хокинг: у людей осталось сто лет на эвакуацию с Земли, которая погибнет

Стивен Хокинг, самый известный в мире астрофизик, заявил о том, что у человечества остается всего сто лет на эвакуацию с Земли, и через столетие планету ждет гибель.

В ближайшие месяцы будет снят документальный фильм, в котором ученый расскажет о главных угрозах для Земли. Сейчас Хокинг заявляет, что людям нужно приступать к строительству космических кораблей, чтобы в кратчайшие сроки найти планеты, пригодные для жизни. По прогнозам астрофизика, через сто лет Землю ждет гибель – среди причин, которые могут привести к уничтожению всего живого, астрофизик называет климатические изменения, метеоритную угрозу, ядерную войну, перенаселение планеты.