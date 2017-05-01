Хокинг: у людей осталось сто лет на эвакуацию с Земли, которая погибнет

Стивен Хокинг, самый известный в мире астрофизик, заявил о том, что у человечества остается всего сто лет на эвакуацию с Земли, и через столетие планету ждет гибель.
В ближайшие месяцы будет снят документальный фильм, в котором ученый расскажет о главных угрозах для Земли. Сейчас Хокинг заявляет, что людям нужно приступать к строительству космических кораблей, чтобы в кратчайшие сроки найти планеты, пригодные для жизни. По прогнозам астрофизика, через сто лет Землю ждет гибель – среди причин, которые могут привести к уничтожению всего живого, астрофизик называет климатические изменения, метеоритную угрозу, ядерную войну, перенаселение планеты.
Ранее Хокинг уже давал прогнозы по апокалипсису, однако они были более оптимистичными. Сейчас ученый приблизил сроки уничтожения планеты и отметил, что на гибель всего живого могут повлиять самые разные факторы, вплоть до того, что землян могут поработить инопланетяне или искусственный разум.