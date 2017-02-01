Даниэль Сваровски — предприимчивый мошенник или гениальный инженер?

К созданию искусственных бриллиантов можно относиться по-разному: либо называть мошенничеством и подделкой драгоценных камней, либо считать это искусством имитации, позволяющим сэкономить на украшениях. И то и другое утверждения в равной степени верны.

Даниэля Сваровски, со дня рождения которого 24 октября исполняется 154 года, называли и хитрым мошенником, и мастером иллюзий, и ювелирным мэтром. Один факт неоспорим: как бы ни именовали бизнес Даниэля Сваровски, он сумел превратить свою компанию в главного в мире производителя кристаллов.

Фактрум публикует увлекательную статью о том, как же у него это получилось.

Конечно, Даниэль Сваровски был не первым в истории человеком, которому пришла в голову идея подделывать драгоценные камни. С давних времен это было незаконным прибыльным бизнесом. Знаменитым мошенником, в XVIII в. зарабатывавшем на производстве подделок, был Жорж Фредерик Страсс. Позже в честь него искусственные бриллианты были названы стразами, а в то время он считался авантюристом. А вот Даниэль Сваровски стал первым, кому удалось подделку превратить в модный тренд.

Главная причина, по которой Сваровски нельзя считать мошенником, — это то, что он никогда не скрывал факта подделки и не вводил людей в заблуждение. Создание искусственных бриллиантов он называл имитацией. Сваровски не только заставил дам носить искусственные драгоценности, но и убедил их в том, что это модно и престижно.

Род занятий Сваровски был ему предрешен с рождения: он появился на свет в 1862 г. в Северной Богемии, которая с XVIII в. славилась производством богемского стекла. Основным промыслом здесь были стекольные мастерские, имелась таковая и у отца Даниэля — там изготавливали бижутерию для розничной торговли. Больших доходов это предприятие не приносило. Даниэль не намеревался продолжать дело отца — он мечтал о будущем скрипача и всерьез занимался музыкой. Вскоре по неизвестным причинам он оставил свои занятия и отправился в Париж учиться на инженера.

Судьбоносным для успеха будущего предприятия стало увлечение Даниэля электротехникой и конструированием электроприборов. В 1883 г. он побывал на Первой электрической выставке в Вене, где ему пришла в голову идея использовать электрический ток для шлифовки стекла. На изобретение и тестирование нового инструмента ушло около 10 лет, и в 1892 г. Сваровски получил патент на электрическую шлифовальную машину, с помощью которой можно было быстро и качественно обрабатывать хрусталь, благодаря чему производство искусственных бриллиантов стало массовым.

Сваровски не стал возвращаться в Богемию — конкуренция в стекольном производстве там и так была слишком высокой, он обосновался в Австрии, в поселке Ваттенс. Выкупив полуразрушенный завод, Даниэль открыл здесь фабрику, выпускающую изделия из хрусталя. Никто не мог предположить, что маленькая деревушка станет спустя годы хрустальной империей и туристической меккой.

Производство быстро развивалось. В 1900 г. Даниэль расширил помещение, нанял еще 200 рабочих и назвал свое предприятие «Swarovski» — под этим названием оно известно до сих пор. Главное ноу-хау мастера — даже не технология шлифовки хрусталя, а секретная формула состава исходных смесей, используемых для его изготовления. Именно поэтому кристаллы Сваровски отличались необыкновенной прозрачностью и блеском. Эта формула до сих пор хранится в строжайшем секрете.

Даниэль Сваровски стал родоначальником эпохи бижутерии и массового выпуска искусственных бриллиантов. В начале ХХ в. модницы уже не считали позорным носить «подделки». К тому же Коко Шанель и Эльза Скиапарелли использовали бижутерию в своих коллекциях. Коко Шанель утверждала: «Имитация — это самая честная форма лести. Украшений должно быть много, но если они настоящие — это отдает хвастовством и дурным вкусом».

С тех пор бижутерия перестала считаться дурным тоном даже при королевских дворах. Появилось понятие «элитарной бижутерии», и Сваровски стал ее главным производителем. А инженерный талант Даниэля помог ему пережить две войны и не обанкротиться. Когда в годы Первой мировой спрос на ювелирные украшения упал, Сваровски занялся изготовлением инструментов и абразивных материалов для точильных и гранильных станков.

Основатель хрустальной империи ушел из жизни в 1956 г., в возрасте 94 лет, а его дело продолжили дети и внуки. Она наладили выпуск цветных кристаллов, подвесок для люстр, сувенирных хрустальных фигурок и даже занялись кристаллическим тюнингом автомобилей.