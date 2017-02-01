Битлз — проект спецслужб?

В конце 2010 года президент США наградил «Пола Маккартни» премией Центра искусств имени Джона Кеннеди за «посильный вклад в развитие американской культуры». О том, почему мы взяли имя легендарного битла в кавычки, читатель узнает чуть позже. А пока отметим, что награду эту «Маккартни» получил и вовремя, и по заслугам. Ведь если бы не проект спецслужб под названием «Жучки», то вряд ли американская система устояла бы в годы расцвета The Beatles.

«Битлз» прибыли в США в феврале 1964 года. Их высадка в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди сопровождалась бесчинствами, как тогда писала пресса, «тысяч истеричных поклонниц». Все это действо снимали с разных ракурсов сотни камер и тиражировали десятки каналов в масштабах всей страны. Вот только никто не знал о том, что каждая из «поклонниц»… получила по 20 долларов за участие в такой массовке. Что ж, ученицы нескольких школ Бронкса тогда неплохо заработали на собственном крике и срывании с себя «в экстазе» трусиков.

Интересно, по какой же причине стала востребована битломания, выполнившая роль жучка, поедающего мозг бунтующего Запада? На этот вопрос существует любопытный ответ. Как мы помним, расцвет творчества The Beatles пришелся на годы, когда капиталистическая система, казалось, трещала по швам и вот-вот могла рухнуть. Сейчас, наверное, лишь американцы старшего поколения помнят, какой шок испытала их страна, когда русские первыми сначала запустили в космос спутник, а затем отправили на орбиту человека. И что за ужас почувствовали люди в связи с убийством в ноябре 1963 года президента Кеннеди — человека, неосторожно пообещавшего «разбить ЦРУ на тысячи кусков и развеять его по ветру»…

А акции протеста, более напоминавшие начало гражданской войны, возглавляемые Мартином Лютером Кингом? А «американский Афган» — война во Вьетнаме, спровоцировавшая миллионные демонстрации и забастовки?

Можно считать, что в конце 1950-х (зарождение проекта «Жучки») и, по странному стечению обстоятельств, вплоть до распада группы «западный котел» бурлил не на шутку. А потому — срочно требовалось его охладить, перепрограммировав излишне политизированное и во многом сочувствующее Советам общество.

Тайна «пятого битла»

Многих до сих пор будоражит «тайна» пресловутого «пятого битла», под которым подразумевается то Стюарт Сатклифф (художник и бас-гитарист), то Пит Бест (предтеча Ринго Старра), то даже Джордж Мартин (продюсер компании EMI). Однако в действительности настоящим «пятым битлом» — хоть правильнее именовать его первым! — был философ и теоретик музыки Теодор Адорно, согласно откровению высокопоставленного сотрудника британской разведки д-ра Джона Колемана, писавший для квартета и тексты, и музыку.

Слегка забегая вперед, заметим, что, «по странному стечению обстоятельств», «Битлз» распались ровно через год после смерти Адорно, хотя впоследствии его наработками и пользовался (как пользуется до сих пор) человек, именующий себя Полом Маккартни.

«Какой дичайший бред!» — воскликнет любой почитатель творчества ливерпульской четверки. Ну что ж, для скептиков поясним, кем на самом деле был Адорно. Предоставим слово серьезному специалисту — политологу Даниэлю Эстулину, выходцу из России, родственнику высокопоставленного сотрудника КГБ и футурологу, прославившемуся тем, что задолго до знаменитого 11 сентября, вторжения американских войск в Афганистан и Ирак он предсказал все эти события.

«Человеком, ответственным за беспрецедентный успех The Beatles, был Теодор Адорно.

Еще в 1939 году Адорно был направлен в США, чтобы возглавить Принстонский проект изучения радио, который являлся совместной попыткой Тавистокского института и так называемой Франкфуртской школы установить контроль над массами. Этот проект финансировался фондом Рокфеллера и был создан Хэдли Кэнтрилом, исследователем общественного мнения и консультантом Рузвельта, и Фрэнком Стэнтоном, который в 1940-е годы возглавлял информационный отдел, а затем стал главой радиовещательной компании CBS. Целью проекта было изучение влияния радио на население, как в случае с радиопостановкой Орсона Уэллса «Войны миров», знаменитого романа Герберта Уэллса, которая вызвала настоящую панику. Секретным оружием Адорно была система атональной музыки, или, как ее еще называют, 12-тоновая музыка, которая пробуждала в сознании общие для многих людей ощущения и особенно действовала на определенные возрастные группы. Эта система — метод музыкальной композиции, созданный в конце 1910 года австрийским композитором, секретным агентом британской разведки Арнольдом Шенбергом. Шенберг стремился к тому, чтобы его метод композиции стал основной движущей силой музыки, сменив тональную систему, основанную на гармонии… Новая форма музыки отрицательно влияла на психику американцев, приводя к последовательному и в то же время радикальному разрыву семейных, религиозных и культурных связей. Наступление, предпринятое The Beatles и пристрастившее целое поколение к ЛСД и марихуане, привело к тому, что движение за гражданские права было резко остановлено».

Кеннеди, Маккартни, Леннон…

Спецслужбы вывели битлов на Адорно, заявившего в 1945 году: «Писать стихи после Освенцима — это варварство». Прельщенные обещанной им славой и деньгами, члены группы пошли на сотрудничество со «спецученым» (возможно, в этом и кроется разгадка того, почему творчество ранних «жуков» столь кардинально отличается от их музыки «в пору зрелости», и почему из десятков не менее талантливых групп именно The Beatles стали «раскручивать» на государственном уровне).

Итак, по утверждению Эстулина и вторящего ему исследователя Ричарда Уоррена Липака, благодаря битлам главная цель спецслужб была достигнута, и рок-музыка использована «в качестве основного оружия против демократизации общества» (действительно, зачем бороться за свои права, интересоваться политикой, протестовать, если «настоящие» бунты, открытия и революции лежат в плоскости свободной любви, наркотиков и футболок с Че Геварой на груди? Они, эти футболки, популярны до сих пор и являют собой отличный пример превращения подлинного бунтарства в расхожий предмет потребления). А что же битлы? Неужели, купившись на обещанные им блага, они хотя бы раз не взбунтовались — пусть даже под грузом внутренних противоречий? Да, взбунтовались. По крайней мере, двое из них: Джон Леннон и Пол Маккартни. И оба… были ликвидированы. Как и президент США, чье имя носил аэропорт, в котором проплаченные школьницы создавали битлам массовку.

Кеннеди, выступивший 20 сентября 1963 года на Генеральной Ассамблее ООН с предложением предоставить место советскому космонавту на корабле Apollo, был уничтожен за эти, хотя бы вслух произнесенные, «неправильные слова» 22 ноября 1963-го. А вот Маккартни с Ленноном ликвидировали всего лишь за намерение разгласить обстоятельства их «творческого» договора со спецслужбами (заметим, что курировал музыкантов сотрудник MI-5 по фамилии Максвелл. Сему «загадочному» разведчику и посвящена песня «Серебряный молот Максвелла» на альбоме «Abbey Road»). Однако обе (точнее, три) эти ликвидации — явления одного масштаба. Ведь если президент США мог невольно поспособствовать разоблачению того факта, что американцы и не собирались высаживаться на Луне (советский космонавт оказался бы ненужным свидетелем), то откровения «Битлз» изобличили бы саму технологию «глушения народных протестов».

…В начале осени 1966 года, в преддверии нового масштабного наступления США во Вьетнаме, способного вызвать очередной гражданский взрыв, да еще и под потенциальный «аккомпанемент» разоблачений одного из лидеров «Битлз», спецслужбами было принято решение о ликвидации Пола Маккартни, что и осуществилось 9 ноября того же года. Согласно данным инсайдеров (то есть людей, имеющих доступ к разного рода ценной информации, которая недоступна широкой публике), операция носила кодовое название «Свободный поцелуй».

«Свободный поцелуй» смерти

Итак, 9 ноября, ближе к пяти часам утра, Маккартни, рассорившись с остальными участниками группы (как утверждают конспирологи, ссора произошла из-за того, что остальные «жучки» уговаривали Пола «держать язык за зубами»), сел в свой автомобиль марки «Астон Мартин» и отправился к другу. Недалеко от студии Пол притормозил возле девушки, «путешествующей автостопом», и предложил ее подвезти (разведка точно просчитала психологию этого романтика!).

Примерно через 20 минут после начала поездки кадровая сотрудница спецслужб — она же симпатичная «автостопщица», целенаправленно дожидавшаяся Маккартни, набросилась на него, имитируя порыв страсти. Машина потеряла управление и врезалась в стену. Последовал взрыв. В результате погибли и битл, и неудачливая «диверсантка».

О том, что это была спецоперация, а не трагический случай, свидетельствует и сверхбыстрое прибытие команды эвакуаторов, и молниеносная, без вскрытия, кремация тел погибших. О том, что Пол пал жертвой спланированной акции, поведал диджею радиостанции WKNR-FM в октябре 1969 года некий анонимный радиослушатель, представившийся офицером разведки.

Вместо погибшего Маккартни битлам навязали уже готового к выполнению этой роли актера Уильяма Шерса Кемпбелла, победителя конкурса двойников The Beatles, к тому же обладавшего неплохими вокальными данными. По всей видимости, именно его-то и наградил в конце 2010 года Барак Обама за «заслуги» перед американской культурой. Единственным, кто вознамерился предать огласке факт гибели Пола, стал Джон Леннон, сообщивший об этом своему случайному (или не случайному?) собутыльнику. Расплата не заставила себя ждать: 8 декабря 1980 года Джон последовал за Полом, чтобы, с точки зрения спецслужб, «легендарный дуэт воссоединился уже на том свете».

А что касается всей группы, то вплоть до «момента истины», имевшего место в 1979–1980 годах, битлы и сам двойник Маккартни (видно, не до конца утративший совесть) находили в себе смелость лишь намекать на судьбу Пола. Хотя подчас такие намеки были столь прозрачными, что заставили бы задуматься кого угодно.

Маккартни и теперь живее всех живых?

Сейчас мы не станем подробно останавливаться на всех «маяках», которыми битлы сигнализировали о том, что находятся «под колпаком» у спецслужб. Или, во всяком случае, о том, что Маккартни был ликвидирован 9 ноября 1966 года. Многие из этих тайных «маячков» вы можете увидеть, разглядывая фото с исчерпывающими комментариями под ними. Однако несколько моментов мы все же рассмотрим…

Итак, поставим на проигрыватель «винил» битлов под названием «Белый альбом» и воспроизведем песню «Революция № 9» в «обратном порядке» (меломаны знают: этим способом «обратной записи» пользуются многие их кумиры, когда не могут сказать что-то открыто или же просто желая вдолбить некую мысль в подсознание толпы)… «Включи меня, мертвец. Пол мертв, скучаю по нему, скучаю по нему, скучаю по нему. Я так устал». О чем это поет старина Джон?

Возможно, ныне Леннон и ответил бы на такой каверзный вопрос, не «усмири» его навсегда пули Чепмена. Кстати, убийца Джона — как по заказу, перед самым награждением «Маккартни» в Белом доме! — в сентябре 2010 года поведал, что «просто хотел прославиться» и, «не подвернись под руку Леннон», он замочил бы Элизабет Тейлор или ведущего ток-шоу Джонни Карсона. Надо понимать так, что целевого «заказа» не было?

Послушаем песню с того же альбома под названием «Стеклянный Лук»… А вот тут — с точки зрения посвященных — Джон просто вопиет. Послушайте: «И вот другая подсказка для вас всех: моржом был Пол!».

Конечно, обычный читатель, не отягощенный познаниями в оккультизме, не поймет столь тонкого намека; А мы поясним, что в скандинавской мифологии, которой увлекались все битлы (за исключением Ринго Старра), морж — символ смерти или умершего человека.

А вот что касается обложки последнего совместного альбома The Beatles «Abbey Road»… Надо хорошо разбираться в символах, чтобы понять: на фотографии изображены не просто музыканты, идущие по «зебре», — каждому из них прописана вполне определенная роль, и все это символизирует похороны Пола. Так, первым следует «священник» в белом костюме (Леннон), за ним — «плакальщик» Ринго Старр, одетый в черное, далее — «мертвец» Пол в старом костюме и босиком, и замыкает шествие «могильщик» Джордж Харрисон в неряшливой рубашке и джинсах.

Кроме того, Маккартни — левша, но здесь он держит сигарету в правой руке. Общеизвестно, что сигареты — это «гвозди в крышку гроба», так что «крышка гроба» Пола заколочена, и человек на фото — его двойник. А еще — Маккартни идет не в ногу с остальными членами группы, это еще раз подчеркивает его отличие от других. На фотографии при желании можно найти еще много-много всяких «фишек», подтверждающих, что Пол на самом деле погиб в автокатастрофе.

…Конечно, и сторонники теории заговора, и бывшие высокопоставленные сотрудники спецслужб не могут на 100 % утверждать, что все произошло именно так. Однако рассмотренная нами версия имеет право на существование. К тому же все тайное всегда становится явным. Отметим напоследок, что в истории The Beatles в любом случае чувствуется отчетливый криминальный душок. Ведь если за спинами безымянной «автостопщицы» и «герострата»-Чепмена стояли конкретные заказчики из спецслужб, их следует — пусть даже сильно постфактум — призвать к ответу. Но если представить, что президент США Барак Обама жал руку все-таки не двойнику, а «всамделишному» Маккартни, то остается открытым вопрос: достойны ли битлы наград за вклад в культуру или… человечество не может сказать им спасибо за то, что современная музыка пошла именно по такому пути.