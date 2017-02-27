9 дней после смерти: почему они так важны

В странах, где исторически сложились давние и сильные христианские традиции, всем известно, что после смерти человека особое значение имеют третий день после печального события, девятый день и сороковой день. Знают-то практически все, но вот многие не могут сказать, по каким именно причинам эти даты – 3 дня, 9 дней и 40 дней – настолько важны. Что же происходит, согласно традиционным представлениям, с душой человека до девятого дня после его ухода из земной жизни?

Путь души

Христианские представления о посмертном пути человеческой души могут различаться в зависимости от той или иной конфессии. И если в православной и католической картине загробного мира и участи в ней души отличий всё-таки немного, то вот в различных протестантских течениях разброс мнений очень велик – от почти полной идентичности с католичеством до ухода далеко от традиции, вплоть до полного отрицания существования ада как места вечных мучений душ грешников. Поэтому более интересна православная версия того, что же происходит с душой в первые девять дней после начала иной, загробной жизни.

Святоотеческое предание (то есть признаваемый корпус трудов Отцов Церкви) гласит, что после смерти человека в течение почти трёх дней его душа имеет практически полную свободу.

Она не только обладает всем «багажом» из земной жизни, то есть надеждами, привязанностями, полнотой памяти, страхами, стыдом, стремлением завершить какие-то неоконченные дела и так далее, но и способна находиться где угодно. Принято считать, что в эти три дня душа либо находится рядом с телом, либо, если человек умер вдали от дома и семьи, рядом со своими близкими людьми, либо в тех местах, которые по каким-то причинам были особенно дороги или примечательны для данного человека. На третий же дань душа теряет полную свободу своего поведения и забирается ангелами на Небеса, чтобы там поклониться Господу. Именно поэтому на третий день, по традиции, нужно провести панихиду и таким образом окончательно попрощаться с душой покойного.

Поклонившись Богу, душа отправляется в своего рода «экскурсию» по раю: ей показывается Царствие Небесное, она получает представление, что такое рай, видит то единение праведных душ с Господом, которое и есть цель человеческого существования, встречается с душами святых и тому подобное. Это «обзорное» путешествие души по раю длится шесть дней. И здесь, если верить Отцам Церкви, начинаются первые терзания души: видя райское наслаждение святых, она понимает, что по своим грехам недостойна разделить их участь и мучается сомнениями и страхом, что не попадёт в рай. На девятый день ангелы снова относят душу к Богу, чтобы та могла восславить Его Любовь к святым, которую она только что могла наблюдать самолично.

Что важно в эти дни для живых

Однако, согласно православному мировоззрению, не стоит воспринимать девять дней после смерти как исключительно потустороннее дело, которое вроде как оставшихся в живых близких покойного и не касается. Напротив, именно сорок дней после смерти человека являются для его родных и друзей временем наибольшего сближения мира земного и Царствия Небесного. Потому что как раз в этот период живые могут и должны приложить все усилия для того, чтобы способствовать лучшей возможной участи души умершего, то есть её спасению.

Для этого нужно постоянно молиться, надеясь на Божью милость и прощение душе её грехов. Это важно с точки зрения определения судьбы души человека, то есть где она будет ожидать Страшного Суда, в раю или в аду. На Страшном Суде участь каждой души будет решена окончательно, так что у тех из них, кто был помещён в ад, есть надежда на то, что молитвы за неё будут услышаны, она будет прощена (если за человека молятся, даже несмотря на то, что он совершил много грехов, значит, в нём было и что-то хорошее) и удостоится места в раю.

Девятый день после смерти человека является в православии, как бы это ни звучало странно, почти праздничным. Люди верят, что последние шесть дней душа покойного пребывала в раю, пусть и в качестве гостя, и теперь может достойно восхвалить Творца.

Более того – считается, что если человек вёл праведную жизнь и своими добрыми делами, любовью к ближним и раскаянием в собственных грехах снискал расположение Господа, то его посмертная участь может решиться уже после девяти дней. Поэтому близкие человека должны в этот день, во-первых, особенно усердно молиться о его душе, во-вторых, провести поминальную трапезу. Поминки на девятый день, с точки зрения традиции, должны быть «незваными» – то есть на них не нужно никого специально приглашать. Должны сами помнить об этом ответственном дне и придти без напоминаний те, кто желает душе умершего всего наилучшего.

Однако в реальности на поминки практически всегда специальным образом приглашают, и, если людей ожидается больше, чем способно вместить жилище, то они проводятся в ресторанах или подобных заведениях. Поминки на девятый день это спокойное воспоминание о покойном, которое не должно превратиться ни в обычную гулянку, ни в траурные посиделки.

Примечательно, что христианскую концепцию об особом значении трёх, девяти и сорока дней после смерти человека взяли на вооружение современные оккультные учения. Но они придали этим датам иной смысл: согласно одной версии, девятый день обозначен тем, что в это срок якобы разлагается тело; согласно другой, на этом рубеже, умирает то из тел, после физического, ментального и астрального, которое может являться в качестве привидения.