15 простых правил для быстрого прорыва в жизни: просматривайте этот список иногда

1. Не смотрите телевизор. Никогда.

2. Не возвращайтесь к людям, которые вас предали. Они не меняются.

3. Пришла в голову идея? Запишите. Когда-то она вам пригодится!

4. Опаздываете? Найдите способ предупредить об этом. Это не так сложно.

5. Не смейтесь над чужими мечтами. Подумайте над своими.

6. Говорите правду, и тогда не придется ничего запоминать.

7. Не распространяйте сплетни. Ни к чему хорошему они не приведут.

8. Вежливость покоряет города. Пользуйтесь почаще, господа.

9. Умейте признавать свои ошибки.

10. Откажитесь от привычки всё время жаловаться. Никого не интересуют чужие проблемы.

11. Есть такая штука как «Двигаться дальше несмотря ни на что». Попробуйте, поможет.

12. В непонятных ситуациях всегда ложитесь спать. Также в любых ситуациях полезно помнить, что «и это пройдет».

13. Даже при серьёзной ссоре не пытайтесь задеть человека за живое… Вы помиритесь (скорее всего), а слова запомнятся надолго…

14. В начале дня делайте самое трудное и неприятное дело.

Когда вы сделали его — остаток дня вас не одолевают ненужные мысли.

15. Никто никому ничего не должен. Забудьте слово «должен». Выбросьте из активного лексикона. Иначе действительно увязнете в долгах, да не только материальных, а ещё и моральных.