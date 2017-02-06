Перевал Дятлова Конец Истории (Полная версия 2017 год)

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее — пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых — смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

Фильм снят режиссером Александром Абраменко. Это не первая его работа на тему перевала Дятлова. В 2013 году на телеканале «Россия-1» у него вышла документальная картина «Тайна горы мертвецов».

