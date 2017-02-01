10 правил для осознания!

1 — Мы пришли в этот мир, чтобы учиться. И жизнь каждый день преподает нам новый урок.

2 — У Вселенной нет любимчиков.

3 — Наша жизнь – это отражение наших убеждений.

4 — Когда мы слишком привязываемся к вещам, людям, деньгам – они от нас ускользают!

5 — То, на чем мы заостряем наше внимание, имеет особенность увеличиваться в размерах…

6 — Слушайте свое сердце и идите туда, куда оно вас зовет.

7 — Господь никогда не сойдет с небес и не скажет: «С этой минуты я разрешаю тебе быть счастливым!»

8 — Вступая в борьбу с жизнью, помните, что она всегда победит.

9 — Что значит любить людей? Да просто принимать их такими, какие они есть.

10 — Наше предназначение не в том, чтобы изменить мир, а в том, чтобы измениться самим.

Будьте счастливы!