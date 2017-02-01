10 правил для осознания!

1 — Мы пришли в этот мир, чтобы учиться. И жизнь каждый день преподает нам новый урок.
2 — У Вселенной нет любимчиков.
3 — Наша жизнь – это отражение наших убеждений.
4 — Когда мы слишком привязываемся к вещам, людям, деньгам – они от нас ускользают!
5 — То, на чем мы заостряем наше внимание, имеет особенность увеличиваться в размерах…
6 — Слушайте свое сердце и идите туда, куда оно вас зовет.
7 — Господь никогда не сойдет с небес и не скажет: «С этой минуты я разрешаю тебе быть счастливым!»
8 — Вступая в борьбу с жизнью, помните, что она всегда победит.
9 — Что значит любить людей? Да просто принимать их такими, какие они есть.
10 — Наше предназначение не в том, чтобы изменить мир, а в том, чтобы измениться самим.
Будьте счастливы!