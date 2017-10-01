Золотые правила здоровья пищеварительной системы

В последнее время во всем мире отмечается неуклонный рост заболеваемости пищеварительной системы. Практически каждый житель нашей планеты сталкивался с какими-либо нарушениями деятельности пищеварительного тракта. Как правило, лекарства почти не помогают улучшить пищеварение. Поэтому, прежде чем перейти к способам лечения болезней пищеварительной системы, мы поговорим об их профилактике.
ВОЗЛАГАЯ надежду на лекарства, люди порой даже не предполагают, что справиться с кишечной инфекцией, пищевым отравлением, метеоризмом, болями в животе, поносом, запором, изжогой или отрыжкой можно путем перехода на здоровый образ жизни.
Не случайно академик Николай Амосов сказал:
«Если бы человек вел себя разумно и придерживался правил, предписанных ему природой, он был бы вполне здоров и жил долго. Нужно убедить людей попробовать изменить образ жизни».
Очень важным для пищеварительного тракта является правильное питание. Для того чтобы наладить правильное питание, надо придерживаться следующих основных правил.
1. Употребление жидкости за 15–30 минут до или через 2–4 часа после еды, в зависимости от съеденных продуктов.
2. Правильное сочетание продуктов. Еще в 1897 году великий русский физиолог И. П. Павлов установил, что на разные продукты выделяются разные пищеварительные соки. Несколько позже А. М. Уголев доказал, что от типа питания зависят активность и количество ферментов, переваривающих белки, углеводы и жиры. При одновременном употреблении продуктов, требующих разных пищеварительных соков, они мешают друг другу перевариваться.
Например, в результате одновременного употребления мяса, перевариваемого ферментами, работающими в кислой среде, и картошки, требующей ферментов, работающих в щелочной среде, происходит нейтрализация активности этих ферментов. Пищеварение нарушается, требуются дополнительные количества пищеварительных соков, организм перенапрягается. Вот почему при одновременном употреблении несочетаемых друг с другом продуктов пищеварительная система и организм в целом быстро истощаются.
Категорически несовместимы продукты, содержащие животные и растительные белки(мясо, рыба, яйца, творог, сыр, молоко и кисломолочные продукты, сухая фасоль, бобы, чечевица, горох, орехи, семечки, грибы), с продуктами, содержащими крахмалы и углеводы(картофель, крупы, хлеб и мучные изделия, сахар и все продукты, содержащие сахар: торты, пирожные, варенье, мед, фрукты).
Идеальным считается сочетание продуктов, содержащих животные белки, с зеленью и овощами, так как они способствуют хорошему перевариванию белков и удалению ядовитых соединений. Однако, например, цветная капуста, зеленый горошек, баклажаны, поздняя тыква и поздние кабачки несовместимы с фруктами. Плохо сочетаются они и с животными белками.
Разные белки тоже плохо сочетаются между собой, поскольку каждый из них имеет свои нюансы в переваривании и они мешают друг другу. Очень плохие сочетания — каша с молоком и кефир с хлебом.
Фрукты лучше всего есть отдельно от других продуктов: либо за 30 минут до, либо через 3–4 часа после еды. Фрукты делятся на 3 группы — сладкие, кислые и полусладкие — и тоже не всегда сочетаются друг с другом. Лучше всего сочетаются между собой представители одной и той же группы. Сладкие фрукты плохо сочетаются с кислыми, зато полусладкие хорошо сочетаются и с теми, и с другими.
Персики, дыни, чернику, виноград, голубику не рекомендуется сочетать ни с чем. Иногда в качестве исключения допустимо сочетание творога, сыра, кисломолочных продуктов, орехов и семечек с фруктами. Например, можно есть ягоды со сметаной, но без сахара.
Допустимо сочетание белков с жирами, причем животные белки лучше сочетать с животными жирами, а растительные белки можно сочетать с любыми жирами. Поскольку жиры замедляют пищеварение, желательно добавлять к жирным блюдам овощи и зелень.
3. Умеренность в еде. Нельзя есть до ощущения сытости. Надо вставать из-за стола с желанием съесть чего-нибудь еще. Правда, если вы привыкли есть много, то при переходе на правильное питание нельзя быстро уменьшать количество съедаемой за один присест пищи: это надо делать постепенно.
Перееданию способствует употребление вареной и рафинированной пищи. Надо есть как можно больше пищи (в основном фруктов и овощей) в сыром и минимально обработанном виде. Это помогает соблюдать умеренность в еде.
4. Свежесть употребляемых продуктов. Желательно готовить пищу непосредственно перед ее употреблением. Пища, приготовленная за несколько часов до еды, способствует развитию процессов гниения и брожения в пищеварительном тракте.
5. Разнообразие продуктов, потребляемых во время разных приемов пищи. Во время одной трапезы нельзя съедать много разных блюд. Это затрудняет их переваривание, так как каждый продукт требует своего фермента. Поэтому, если съесть сразу много разных продуктов, ферменты, переваривающие каждый из них, будут мешать друг другу.
6. Чередование продуктов. Нельзя длительное время непрерывно есть один и тот же продукт или одно и то же блюдо. Надо делать перерывы в употреблении каждого.
7. Получение максимального удовольствия от еды. Во время еды не следует читать, смотреть телевизор, спорить, вести неприятные разговоры, выяснять отношения. Улыбки, красиво оформленные блюда и стол улучшают пищеварение.
Есть надо в хорошо проветренном помещении, а еще лучше — на свежем воздухе (если есть возможность), поскольку кислород способствует хорошему перевариванию пищи. Нельзя садиться за стол в состоянии усталости, раздражения, сразу после физической работы или непосредственно перед работой.
8. Отсутствие спешки во время еды. Есть надо медленно, жевать долго и тщательно, чтобы пища максимально пропиталась слюной. Это обязательное условие для полноценного усвоения пищи, так как слюна предохраняет от гниения и брожения. К тому же слюна обладает бактерицидным эффектом: в ней содержится фермент лизоцим, который растворяет бактерии.
Очень важно соблюдать здоровый режим питания. Что под этим подразумевается?
1. Надо стараться есть в одно и то же время 4–5 раз в день понемногу: это облегчает переваривание пищи. Желательно, чтобы у вас каждый день был завтрак, обед и ужин. Кроме того, между этими основными приемами пищи рекомендуется еще два раза поесть: в полдень и часов в 5. При этом каждый раз надо не перекусывать на ходу или второпях, а обязательно сесть за стол и не спеша (что очень важно) съесть горячую полноценную пищу.
2. Не ешьте слишком холодную или слишком горячую пищу, так как такая пища (особенно горячая) угнетает пищеварение. Употребление горячей пищи — это медленное самоубийство. Постоянное температурное травмирование слизистой пищевода и желудка может способствовать появлению опухолей.
3. Ешьте только при наличии аппетита. Если сомневаетесь, есть или не есть, лучше не ешьте. Пища, съеденная без аппетита, плохо переваривается, так как при этом выделяется мало желудочного сока. Такие же последствия имеет еда во время болезни при повышенной температуре.
4. Вечером желательно есть не позже 7–8 часов и не менее чем за 2 часа до сна.
5. Нельзя есть быстро. Даже перекусывая на ходу, надо очень тщательно жевать.
6. Сев за стол, не набрасывайтесь сразу на пищу, даже если вы очень голодны. По возможности посидите за столом не менее 20 минут от начала еды, так как чувство насыщения приходит не сразу.
7. Делайте паузы во время еды.
8. Старайтесь есть в обществе приятных людей и помните, что лучшая приправа к еде — веселая шутка и непринужденная беседа.
Какие продукты следует есть, а какие нет?
Постоянно и без ограничений:
- овощи и овощные соки,
- свежие фрукты и фруктовые соки,
- зеленые салаты без соусов со сметаной или растительным маслом,
- кефир или йогурт (обезжиренные или с низким содержанием жира), нежирную рыбу.
Регулярно, но в умеренных количествах:
- хлеб (лучше всего черствый, 3-дневный),
- мед,
- картофель,
- чечевицу и фасоль,
- орехи,
- твердые сыры,
- каши не сладкие,
- яйца (не больше 3 раз в неделю),
- растительное масло (лучше всего оливковое или подсолнечное),
- сливочное масло.
Иногда и понемногу:
- сало,
- шоколад,
- конфеты,
- торты,
- пирожные.
Постоянно, но в очень малых количествах:
- овощи, содержащие фитонциды (хрен, редька, лук, чеснок),
- а также пряности (перец, корица, лавровый лист, мята, сельдерей, укроп, тмин).
Рекомендуется постепенно сократить, а затем полностью прекратить употребление рафинированных продуктов, особенно с повышенным содержанием рафинированных углеводов (сахар, белый хлеб, макароны из муки высшего сорта), а также излишне соленых продуктов(сыры, колбасы, копчености, консервы), одновременно с этим уменьшив потребление соли.
Хотелось бы обратить внимание на те овощи, которые обязательно должны быть в вашем повседневном рационе. Это свекла, картофель и капуста.
Свекла очень важна для поддержания пищеварительного тракта в нормальном состоянии. В ней много органических кислот и клетчатки, которые усиливают перистальтику и действуют послабляюще. Содержащийся в свекле бетаин активно участвует в белковом обмене, способствует укреплению капилляров, снижает уровень холестерина в крови, оказывает гипотензивное действие, а пектины нейтрализуют токсические продукты, имеющиеся в пищеварительном тракте, и связывают соли тяжелых металлов. К тому же свекла богата йодом.
Чем полезен картофель? Картофельный белок по усвояемости и биологической ценности превосходит все овощные белки и приближается к животным белкам. 10 г картофельного белка заменяют 6–7 г мясного белка. Картофельный белок легко переваривается и помогает организму усваивать животные белки. 400 г картофеля покрывают суточную потребность организма в калии, а 200 г картофеля, сваренного в кожуре, содержат почти суточную норму витамина С.
Богата витамином С и капуста. Причем при определенных условиях она способна сохранять его в течение 7–8 месяцев. Таким свойством не обладает больше ни один вид овощей, а из фруктов долго сохраняют витамины только цитрусовые. Так что для обеспечения организма витамином С ешьте больше белокочанной капусты, особенно весной, когда в других овощах его уже нет.
Учтите только, что капуста может содержать много нитратов. Чтобы избавиться от них, кочан надо разрезать и на 30–60 минут положить в воду, сменив за это время воду 3 раза. При этом капуста становится не только более полезной, но и более сочной.
Очень важно соблюдение сезонности в питании. Это значит, что в определенное время года следует есть определенную пищу. Например, зимой и осенью надо употреблять больше продуктов, богатых белками и жирами. К ним относятся в первую очередь бобовые, цельные зерновые, свежие овощи и фрукты, капуста, тыква, зелень, летом — ягоды, а весной — салаты из дикорастущих трав.
Старайтесь в любое время года употреблять как можно больше овощей и фруктов в сыром виде. Экспериментально установлено, что сырые овощи и фрукты стимулируют обменные процессы в значительно большей степени, чем вареные. Это особенно важно для пожилых людей, так как с возрастом интенсивность обменных процессов заметно понижается.
Идеальная пища в холодную погоду — овощи, особенно плотные небольшие корнеплоды (морковь, брюква, пастернак). Они хорошо перевариваются, обеспечивая организм достаточным теплом и энергией. Очень полезно пюре из сырых овощей: белокочанной и цветной капусты, красного и белого редиса, репы, петрушки, капусты брокколи. Пюре из этих овощей содержит сок, эффективно выводящий токсины из организма, а содержащиеся в мякоти волокна прекрасно «выметают» шлаки, усиливая очистительное действие сока.