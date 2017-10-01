Золотые правила здоровья пищеварительной системы

В последнее время во всем мире отмечается неуклонный рост заболеваемости пищеварительной системы. Практически каждый житель нашей планеты сталкивался с какими-либо нарушениями деятельности пищеварительного тракта. Как правило, лекарства почти не помогают улучшить пищеварение. Поэтому, прежде чем перейти к способам лечения болезней пищеварительной системы, мы поговорим об их профилактике.

ВОЗЛАГАЯ надежду на лекарства, люди порой даже не предполагают, что справиться с кишечной инфекцией, пищевым отравлением, метеоризмом, болями в животе, поносом, запором, изжогой или отрыжкой можно путем перехода на здоровый образ жизни.

Не случайно академик Николай Амосов сказал:

«Если бы человек вел себя разумно и придерживался правил, предписанных ему природой, он был бы вполне здоров и жил долго. Нужно убедить людей попробовать изменить образ жизни».

Очень важным для пищеварительного тракта является правильное питание. Для того чтобы наладить правильное питание, надо придерживаться следующих основных правил.

1. Употребление жидкости за 15–30 минут до или через 2–4 часа после еды, в зависимости от съеденных продуктов.

2. Правильное сочетание продуктов. Еще в 1897 году великий русский физиолог И. П. Павлов установил, что на разные продукты выделяются разные пищеварительные соки. Несколько позже А. М. Уголев доказал, что от типа питания зависят активность и количество ферментов, переваривающих белки, углеводы и жиры. При одновременном употреблении продуктов, требующих разных пищеварительных соков, они мешают друг другу перевариваться.

Например, в результате одновременного употребления мяса, перевариваемого ферментами, работающими в кислой среде, и картошки, требующей ферментов, работающих в щелочной среде, происходит нейтрализация активности этих ферментов. Пищеварение нарушается, требуются дополнительные количества пищеварительных соков, организм перенапрягается. Вот почему при одновременном употреблении несочетаемых друг с другом продуктов пищеварительная система и организм в целом быстро истощаются.

Категорически несовместимы продукты, содержащие животные и растительные белки(мясо, рыба, яйца, творог, сыр, молоко и кисломолочные продукты, сухая фасоль, бобы, чечевица, горох, орехи, семечки, грибы), с продуктами, содержащими крахмалы и углеводы(картофель, крупы, хлеб и мучные изделия, сахар и все продукты, содержащие сахар: торты, пирожные, варенье, мед, фрукты).

Идеальным считается сочетание продуктов, содержащих животные белки, с зеленью и овощами, так как они способствуют хорошему перевариванию белков и удалению ядовитых соединений. Однако, например, цветная капуста, зеленый горошек, баклажаны, поздняя тыква и поздние кабачки несовместимы с фруктами. Плохо сочетаются они и с животными белками.