Знаменитый немецкий медик сделал сенсационное открытие: фитнес и спорт только укорачивают наш век

Лень и праздность – залог здоровья, – считает Петер Акст.

Что за бред сивой кобылы, наверняка скажет продвинутый читатель. Совсем эти профессора сбрендили! Всем же хорошо известно: чтобы сохранить здоровье и продлить молодость, быть успешным в обществе и трудовом коллективе, надо пробегать по утрам несколько километров, а еще лучше – марафон по выходным! Упорно качать мышцы железом, тренажерами в фитнес-центре. И будет вам долгая, счастливая, жизнь!

С таким настроем я и стал перелистывать книгу Петера Акста «Ленивые живут дольше», написанную совместно с дочерью-врачом Михаэлой Акст-Гадерманн (на днях книга вышла на русском языке в издательстве «Альпина Паблишер»).

Читаю и глазам не верю: «Лень и праздность – залог здоровья». Чистое шарлатанство. Ну, профессор, погоди! Выведу тебя на чистую воду…

БАБИЙ ВЕК ДЛИННЕЕ МУЖСКОГО

Однако этот Акст оказался не прост. Под свое заявление подвел научную базу. Мол, еще в 1908 году физиолог Рубнер установил, что каждому существу вроде бы отпущено ограниченное количество жизненной энергии. Ересь, конечно! Типа забытой пресловутой теории, что каждому мужчине якобы природой дано определенное число половых актов. Недаром ихнего Рубнера быстро забыли. Однако в последнее время идея вновь обрела популярность. Еще один ученый немец, Принцингер, заново исследовал теорию жизненной энергии, которая официально именуется теорией обмена веществ. И установил: все живые существа, в зависимости от массы тела, обладают одинаковым запасом жизненной силы. Профессор приводит конкретные расчеты, тысячи килоджоулей на грамм массы тела. Человеку, вроде бы, отпущено природой вдвое больше энергии на единицу веса, чем большинству животных. Поэтому в принципе он может жить до 130 лет.

Короче, каждый из нас приходит в сей мир с запасом калорий и энергии, откуда мы черпаем силу на протяжении жизни, уверяет Акст. Рано или поздно – в зависимости от образа жизни – запасы истощаются. И на этом счету, к сожалению, не существует овердрафта. От нас самих зависит, будет ли наша жизнь экономным путешествием или расточительной гонкой.

Догадываетесь, куда клонит образованный профессор? Не надо напрягаться на беговой дорожке или в фитнес-центре, проливать там семь потов! Экономьте свою жизненную энергию.

Я воспринял эту теорию как очередное научное заблуждение, претендующее разве что на Шнобелевскую премию идиотских открытий. Хотя, признаться, девиз про лень – залог здоровья грел душу. Да, я давний приверженец здорового образа жизни (ЗОЖ), но больше теоретически. В душе лентяй. Бегать начинал много раз, с юности, но быстро бросал. Скучно. В фитнес-центр заглядывал по жизни раз десять (когда он был через дорогу от «Комсомолки» и редакция полностью его оплачивала сотрудникам.) Тренажеры, штанги игнорировал, шел прямиком в сауну…

И тут Акст бросил мне, фоме неверующему, первую наживку. Во всем мире слабый пол живет дольше нас, мужиков. В среднем на пять-восемь лет. Независимо, цивилизованная страна или развивающаяся, демократическая или авторитарная… Факт медицинский, доказательств не требует. В России, например, средняя продолжительность жизни мужчин ныне – 65.6 лет. У женщин – 77.2. В Японии, мировом лидере по длительности жизни мужчины- 80, женщины – 87. Вопрос – почему? С Россией ясно, объясняют родные чиновники: мужики много пьют. А на благословенном Западе? Ответы самые разные: гормоны, конституция (телесная!), лучшее питание… Вплоть до того, что мужик, дескать, сделал свое дело (детей!) и может помирать смело. А бабе надо еще это потомство на ноги поднимать. Короче, одни эмоции. Акст же объяснил сей феномен с точки зрения науки. При равном росте и одинаковом весе основной метаболизм (обмен веществ) у женщин, оказывается, на 10% меньше. То бишь, за один и тот же промежуток времени дамы расходуют на 10% меньше жизненной энергии, чем мужчины. И живут дольше на те же 10%.

Убедительно, конечно, но при чем здесь фитнес, марафон, продляющие молодость и жизнь?

И тут профессор срезал меня примером из жизни царя зверей. Лев – груда накачанных мышц, прекрасный бегун. На свободе живет 8–10 лет. В зоопарке – внимание! – доживает до 20. Белые медведи в родимой Арктике не живут дольше 20 лет. В зоопарке дотягивают и до 40.

Я озадаченно зачесал лысину. По идее, в клетке эти мускулистые бегуны, пловцы должны быстро лапы откинуть. А они в неволе вдвое дольше живут, без водных, степных марафонов. Как же так?

– Конечно, в отличие от дикой природы, в зоопарке есть медицинское обслуживание, – терпеливо объясняет профессор. – Однако главное различие состоит в образе жизни. В дикой природе звери ежедневно преодолевают многие километры в поисках пищи и подвергаются постоянному стрессу. А обитатели зоопарка живут спокойно и расслабленно. Объем движений ограничен необходимым минимумом, что зачастую негативно воспринимается защитниками природы. Зато результат – долгая жизнь. Ведь у тех же львов не тратится лишняя энергия, а природных врагов и конкурентов, которые могли бы вызвать стресс, просто нет.

Акст в книге приводит и другие зверские примеры продления жизни путем экономии жизненной энергии. Но мне хватило львов и белых медведей.

Затем профессор переключился со зверей на людей.

БЕГОМ ОТ ИНФАРКТА… ИЛИ К НЕМУ?

– Вы считаете, что обязаны подвергать свое тело ежедневным физическим нагрузкам, чтобы дольше сохранять молодость и здоровье? – задает Акст вопросы в лоб. – Надеетесь, что марафон спасет от инфаркта?

Помните: греческий скороход Фидиппид в 490 году до н. э. пробежал 42,1 км от Марафона до Афин и… тут же скончался на рыночной площади.

Толчок развитию современного фитнес-движения дал в 1978 году американский врач Пфаффенбергер. Установив после обследования 17 тысяч выпускников Гарварда, что риск сердечных заболеваний значительно снижается, если сжигать в неделю около 2000 ккал при помощи физической активности.

С этого момента миллионы людей надрываются на беговых дорожках, кортах и в фитнесцентрах, чтобы расходовать заветные 2000 ккал. К сожалению, при цитировании результатов этого исследования не упоминалось, что студенты Гарварда сжигали калории не столько спортом, сколько поднимаясь по лестницам, выгуливая собак, выполняя домашние задания и прочие повседневные действия. Забылось также, что Пфаффенбергер установил наличие оздоровительного эффекта уже при сжигании дополнительных 500 ккал в неделю посредством двигательной активности.

“Все побежали и я побежал!” Помните знаменитую фразу «джентльмена удачи» Василия Алибабаевича? К этому фильму мы еще вернемся.

Америка побежала после бестселлера спортивного журналиста Джеймса Фикса «Все о беге». Фикс стал верховным богом фитнеса. Вслед за янки за здоровьем, молодостью рванули миллионы европейцев. Сам Фикс подавал блестящий пример – в 50 лет одолевал еженедельно 100 км, участвовал в 20 марафонах! В 1984 г гуру оздоровительного бега внезапно умер. Остановилось сердце после состязания в беге на 4 мили (около 6,5 км). Ему было всего 52 года! Судьбу Фикса разделил Джек Келли, брат актрисы Грейс Келли, завоевавший бронзу на олимпийских соревнованиях по гребле. Умер от инфаркта. Легенда мирового спорта Эмиль Затопек, чемпион мира по легкой атлетике и многократный победитель олимпийских соревнований по бегу на длинные дистанции, прозванный «чешским локомотивом», умер в 78. Сердечный приступ. Герберт Шаде, его немецкий конкурент в беге на 10 тысяч метров, дожил до 72. Инфаркт. Наш легендарный Владимир Куц, мировой рекордсмен в беге на 5 и 10 тысяч метров, умер в 48 лет также от инфаркта. И подобные примеры бегунов-инфарктников можно продолжать.

Все эти спортсмены, пишет Акст, были в наших глазах крайне энергичными и выносливыми. Ужасает, что усиленные тренировки, очевидно, не принесли им никаких преимуществ в долголетии. Заставляет задуматься и тот факт, что всех свела в могилу болезнь, от которой бег их должен был уберечь. Ведь именно его, как правило, рекомендуют в качестве защиты от инфаркта и сердечного приступа. Недаром же появился лозунг «Бегом от инфаркта».

О подобных смертельных исходах постоянно сообщается в СМИ. Общественность принимает эту информацию к сведению без комментариев, в отличие от трагедий в ДТП. Так, на церемонии открытия Олимпиады в Сиднее после передачи олимпийского огня по эстафете от сердечного приступа умер 74-летний факелоносец, легкоатлет Рон Кинг. Спустя 10 дней после берлинского марафона скончались 58-летний датчанин и 38-летняя бегунья из Панамы. Врач скорой помощи, присутствовавший на марафоне, прокомментировал : «С точки зрения сухой статистики мы неизбежно имеем один смертельный случай на каждые 5–6 забегов».

А вот свежие российские факты. После сентябрьского Московского марафона-2015 в больнице умер 64-летний участник забега. Сердце. В середине октября во время товарищеского матча ветеранов умер на поле главный тренер пензенского футбольного клуба «Зенит», бывший игрок московского ЦСКА Сергей Филиппенков. Ему было 44.

Впрочем, усиленные занятия «оздоровительным» бегом, фитнесом бьют не только по сердцу, пишет Акст. В современной литературе спорт упоминается как защитник от онкологии. Однако это мнение, пожалуй, справедливо лишь для умеренной физической активности. Интенсивные нагрузки не носят никакого оздоровительного эффекта. Возможно, они даже повышают риск возникновения рака. В исследовании 84 тысяч выпускников Гарварда ученый Поледнак выяснил, что более спортивные люди чаще умирали от разных опухолей, чем неспортивные. Еще одно исследование 50 тысяч выпускниках Гарварда, занимавшихся спортом более или менее пяти часов в неделю, показало: активные спортсмены значительно чаще страдали раком простаты.

Акст предлагает задуматься и о частоте онкологических заболеваний у относительно молодых спортсменов в соревнованиях, где выносливость имеет решающее значение. Приводит пример американского бегуна, на счету которого было 524 марафона! Этот мировой рекордсмен по количеству завершенных марафонских забегов умер от рака. В 60 лет. Все больше медиков усматривают связь между чрезмерными тренировками и возникновением онкологических и прочих заболеваний, предупреждает Акст.

Конечно, можно рассматривать смерть Куца, Затопека, других великих бегунов-рекордсменов как статистическую погрешность. А трагедию короля фитнеса Фикса списать на его больное сердце, как это делают иные фанаты ЗОЖ. Мол, тысячи, миллионы бегают и ничего… Но мы не знаем судьбу рядовых марафонцев. Все ли у них ладно со здоровьем на самом деле…

ТРАГЕДИЯ АКАДЕМИКА-БЕГУНА

После книги Акста я, кажется, понял, наконец, причины трагедии Николая Амосова и ряда других отечественных гуру ЗОЖа. Амосов не одно десятилетие гремел в СССР. Но скорее не как великий кардиохирург, кибернетик, ученый-медик, академик, директор Института сердечно-сосудистой хирургии, народный депутат СССР и т.д. Эти титулы были лишь приложением к человеку-легенде, личным примером призывавшего народ убегать от старости и болезней. Все центральные газеты СССР считали за честь и удачу публиковать обширные интервью с великим киевлянином о его «Режиме Ограничений и Нагрузок». Книга «Раздумья о здоровье» с описанием метода была издана при жизни Амосова на 15 языках общим тиражом 7 миллионов. И все равно дефицитом была.

Метод родился еще в 1954-м. Когда у сорокалетнего хирурга начались проблемы со спиной. Он создал комлекс из 10 упражнений. Каждое выполнял в быстром темпе 100 раз. В итоге – знаменитая «Тысяча движений» Амосова. Ограничил питание, позже добавил бег, гантели, упражнения на управление психикой. И вроде бы все было хорошо. А главное, научно обосновано. Амосов, помимо прочего, был прекрасным писателем. В 80, завершив хирургическую практику, академик решил убежать от старости. В прямом смысле. Начал знаменитый эксперимент, чтобы прожить 100-120 лет.

Комплекс усложнил: ежедневный утренний бег 4-6 км. Гимнастика с 5-килограммовыми гантелями (2500 движений!) плюс старая зарядка – 1000 движений. На это уходило часа три в день. Строгая диета, закаливание … И вроде бы все шло блестяще. Но в 89 лет Амосов неожиданно умер. Инфаркт! Поклонники, последователи были в шоке. В прессе разгорелась дискуссия, как же мог умереть такой «железный человек»?! Сошлись на том, что его отец умер рано (плохая наследственность!), тяжелое крестьянское детство на северной Вологодчине, нелегкая служба хирургом во фронтовом госпитале в годы Великой Отечественной…

Лишь из тонкой книжицы-дневника Амосова про эксперимент, изданной посмертно, я узнал, что не все, оказывается, шло гладко.

Боли в спине он действительно утихомирил, хоть и не навсегда. Но, похоже, ежедневным бегом и напряженной гимнастикой великий кардиохирург посадил «мотор». В 70 лет, в зените зожевской славы, у него развилась блокада сердца. Пришлось вшивать кардиостимулятор. Через семь лет тот отказал, вшили новый, более современный. Затем – третий… Без них , признает Амосов в предсмертных записках, он не смог бы проводить эксперимент. Но ведь его многочисленные последователи бегали, тренировались без сердечных стимуляторов…

Но даже с кардиостимуляторами проблемы нарастали. Стенокардия, обмороки, ночные удушья… В 1998-м , писал Амосов: «сердце было увеличено по объему раза в три. Стыд: кардиохирург – и такое допустить!» В родном институте операцию бывшему шефу отказались делать. Возраст! К счастью, откликнулся германский хирург, мировое светило! Вшил биологический клапан сердца, поставил два шунта. Амосов вернулся к эксперименту. В январе 2002 г – первый инфаркт. В декабре – второй, роковой. За месяц до смерти академик писал: «Пределы нагрузок были явно завышены… Надо было сокращать упражнения много раньше, не ждать, пока сердце совсем откажет…»

Все познается в сравнении. Был в СССР еще один академик-кардиохирург, лауреат Ленинской премии Федор Углов. Ленинградец. Он тоже проводил эксперимент по продлению жизни. Но широко не афишировал. Написал книгу «Человеку века мало», составил «Памятку российского долгожителя». Правда, сам не бегал, не измождал себя гантелями. Много ходил, катался на лыжах, грибы собирал. Проявлял умеренность во всем, включая секс (1-2 акта в неделю до самого столетия). Потому и был неинтересен для прессы. Скучно, обыденно…То ли дело герой Амосов! Заговорили про Углова, когда ему стукнуло 100! На юбилей Федор Григорьевич танцевал с женой (на 32 года моложе), водил машину, читал без очков, сделал одну из последних операций, за что попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый долгопрактикующий хирург планеты. (Амосов перестал оперировать в 80.) Углов всего несколько месяцев не дожил до 104 лет. Неудачная операция (камни в почке), инсульт…

Жизнь Федора Григорьевича тоже была не сладкой. Отец умер в 57 (наследственность слабая!), тяжелое крестьянское детство в Сибири, студентом подхватил тиф, много дней был между жизнью и смертью, в войну – хирург в блокадном Ленинграде. При Брежневе едва не загремел в психушку за борьбу с пьянством…

Кто-то скажет, что 89 лет Амосова – прекрасный результат! Всем бы столько жить… Но среди фронтового амосовского поколения, вернувшегося домой живым, немало перешагнуло потом 90-летний рубеж. Без изнурительных тренировок, бега. Сужу по родной деревушке. Мой дядя Сережа прожил 93. Пастух. Если и бегал, то метров сто в день, с кнутом за отбившейся от стада коровой. В феврале стукнет 93 другому дяде, Володе. Боевой офицер-орденоносец, был ранен. Всю жизнь потом работал учителем в соседней деревне. Односельчанин Митряня вернулся с фронта без ноги. Но до сих пор копошится летом с протезом на огороде. Ему и вовсе 95! Примеры могу продолжить… Амосов же в последние годы был очень больным человеком. Тяжело читать в дневнике о его страданиях, боли. Не исключаю, что без знаменитого “Режима Ограничений и Нагрузок” он тоже прожил бы дольше.

ЙОГА И ПЛАВАНИЕ НЕ СПАСЛИ КРАМАРОВА

Еще красноречивое сравнение – пара «джентльменов удачи» из одноименной комедии. Савелий Крамаров был истинным фанатом здорового образа жизни. Надеясь прожить до 120 лет. Много бегал, плавал, занимался йогой, ел исключительно “правильную” пищу. Умер в 60. Рак. Георгий Вицин, которому Савелий перед эмиграцией в США передал наставления по йоге, вел очень умеренный образ жизни. Вместо бега – прогулки с собаками, йога без фанатизма. Прожил 84 года.

Кстати, ни один экстремальный гуру здорового образа жизни, которых нам ставили в пример в СССР, не дожил до 100,в отличие от умеренного во всем Углова. Легендарный Порфирий Иванов, создатель оздоровительной программы «Детка», ходивший зимой босиком по снегу в одних длинных трусах, умер в 85 (гангрена правой ноги). Самый фанатичный последователь Амосова Михаил Котляров, морж, марафонец, бегавший в любые морозы в трусах и майке с надписью «Русский закал-бег!», скончался в 89. Рак.

По теории Акста холод – один из главных «пожирателей» жизненной энергии. Организм вынужден тратить ее, чтобы поддерживать постоянную температуру тела. Не потому ли среди «моржей» нет долгожителей. Недаром Акст советует немцам и жителям Северной Европы зимой ездить в отпуск в теплые солнечные места.

Из последних трагичных примеров – король российского фитнеса Владимир Турчинский «Динамит». Личным примером, книгами, статьями пропагандировал усиленные силовые тренировки. На публике рекордсмен надувал ртом резиновые грелки, они эффектно рвались. Сердце самого «Динамита» разорвалось в 46 лет.

ВОЗЬМИ НА ЗМЕТКУ

Семь правил для здоровья и долголетия

Так что же предлагает доктор медицины Акст для долгой и счастливой жизни? Лениво лежать сутками на печи?

Вовсе нет. От долгого лежанья, ничегонеделанья появляется лишний вес, оттого повышается расход жизненной энергии. Для крепкого здоровья достаточно:

1. Энергичная получасовая ходьба 4 раза в неделю. Энергичная – до пульса 120 ударов в минуту.

2. Трижды в неделю – упражнения на растяжку 10-15 минут (см.ниже).

3. Избегайте стрессов.

4. Не переедайте, поддерживайте свой идеальный вес. День в неделю поститесь или голодайте.

5. Не экономьте на сне. Подъем – не ранее 7.20 утра.

6. Любите тепло, солнечный свет.

7. Чаще бездельничайте.

ГЛАВНЫЕ «ПОЖИРАТЕЛИ» ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ

Стресс, огорчения, холод, недостаток сна, неправильное питание, чрезмерные фитнес-нагрузки.

Высокая скорость расходования энергии ускоряет процессы старения, делает нас более восприимчивыми к болезням и даже укорачивает жизнь, считает доктор Акст. Если же мы, напротив, экономно расходуем запасы энергии, сокращая активность обмена веществ до разумных пределов с помощью различных мер, то становимся здоровее и выносливее.

ДОСЛОВНО

«Не бойтесь покоя, бездеятельности, лени или праздности – ведь именно в это, казалось бы, упущенное время вы делаете для своего организма нечто удивительное: вы экономите энергию».

Петр СЗНТ

Возможная продолжительность жизни человека и животных

Рабочая пчела – 3–6 месяцев

Крот – 2 года

Мышь – 4 года

Пчелиная матка – 5–20 лет

Дождевой червь – 6 лет

Собака – 18 лет

Виноградная улитка – 18 лет

Кошка – 20 лет

Лев в дикой природе – 10 лет

Лев в неволе – 20 лет

Белый медведь в дикой природе – 20 лет

Белый медведь в неволе – 40 лет

Дельфин – 30 лет

Летучая мышь – 30 лет

Бурый медведь – 47 лет

Шимпанзе – 50 лет

Страус – 62 года

Аллигатор – 66 лет

Сова – 68 лет

Слон – 70 лет

Орел – 80 лет

Речная жемчужница – 100 лет

Человек – 130 лет

Черепаха – 150 лет

Комплекс Петера Акста для растяжки мышц

Упражнения на растяжку поддерживают эластичность мышц и защищают от травм в быту. С двадцатого года жизни эластичность связок и суставов начинает снижаться. Если ничего не предпринимать, человек становится все менее гибким.

Чем мы старше, тем больше нас ограничивает эта неподвижность в бытовых ситуациях. С помощью этих упражнений эластичность и подвижность можно сохранить.

При выполнении упражнений соблюдайте следующие условия.

Растягивайте мышцы только тогда, когда они разогреты. Холодные мышцы легко повредить.

Делайте растяжку медленно и бережно. Никогда не пробуйте растянуть мышцы с усилием. При выполнении упражнений не должно появляться болевых ощущений.

Выполняйте каждую растяжку в течение 30 секунд.

Выполняйте каждое упражнение дважды.

Во время растяжки дышите спокойно и равномерно. Это расслабляет чувства и мышцы.

После каждой растяжки делайте минутную паузу.

1. Растяжка плечевых мышц, боковых мышц спины и мышц задней поверхности плеча

Встаньте ровно. Положите одну руку на затылок. Другой рукой мягко надавите на локоть. Медленно тяните этот локоть по направлению к другой руке. Держите напряжение около 30 секунд. Если вы выполнили упражнение правильно, то почувствуете легкое растяжение задней поверхности плеча, а также по бокам в области плеч и спины. Повторите то же упражнение с другой рукой. Повторите весь процесс еще раз.

2. Растяжка грудных мышц

Встаньте прямо и вытяните обе руки горизонтально перед грудью. Руки должны быть направлены параллельно к полу, следите за тем, чтобы ладони были повернуты в пол. Теперь согните локти и отведите руки назад, пока локти не окажутся позади корпуса. Удерживайте это положение около 30 секунд. Вернитесь в исходную позицию. Повторите упражнение еще раз.

3. Растяжка кистевых суставов

Вытяните руки над головой и сложите ладони в «молитве». Кончики пальцев указывают вверх. Приведите сложенные руки к голове, а затем вплотную к груди, пока не ощутите легкое растяжение в кистевых суставах и предплечьях. Удерживайте это положение около 30 секунд. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение.

4. Растяжка бедер и ягодиц

Сядьте прямо на стул со спинкой. Положите левую ступню на бедро правой ноги. Обхватите одной рукой лодыжку, а другой рукой колено, и осторожно, медленно потяните ногу по направлению к верхней части корпуса, пока не ощутите легкое напряжение в бедре и ягодицах. Удерживайте это положение около 30 секунд. Повторите упражнение с другой ногой. После этого повторите все с самого начала.

5. Растяжка мышц бедра

Встаньте перед стулом, держите ноги на ширине плеч. Обопритесь левой рукой на спинку, согните правую ногу назад и захватите правой рукой носок согнутой ноги. Медленно и осторожно потяните пятку к ягодице, пока не почувствуете легкое натяжение в правом бедре. Удерживайте это положение около 30 секунд. Затем повторите упражнение с другой ногой. После этого повторите все с самого начала.

6. Растяжка икроножных мышц

Встаньте за стулом со спинкой и обопритесь руками на спинку. Выпрямите правую ногу как можно дальше назад, пятка при этом должна касаться пола. Затем сгибайте левую ногу, пока не почувствуете натяжение в икре. Удерживайте это положение около 30 секунд. Затем повторите упражнение с другой ногой. После этого повторите все с самого начала.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Оправданы ли усилия, потраченные на фитнес?

Вы наверняка много слышали и читали , что регулярный спорт защищает от болезней, омолаживает и продлевает жизнь. Поэтому вы дважды в неделю ходите в фитнес-клуб, хотя на самом деле охотнее поработали бы в саду. Кроме того, раз в неделю вы совершаете пробежку, хотя особого удовольствия она вам не доставляет. Как думаете, на сколько вы могли бы продлить свою жизнь, если бы занимались спортом постоянно с двадцати лет? Пять, шесть, восемь или более лет в качестве награды за эту каторгу? Вы удивитесь: пожизненная спортивная активность прибавит два (!) года. Жить дольше на два года, конечно, прекрасно и стоит усилий. Однако американский кардиолог Якоби подсчитал: время, проведенное на беговой дорожке, в фитнес-студии или на теннисном корте для получения этой прибавки, составляет как минимум эти же два года! В этом и состоит выигрыш жизненных лет. Если спорт доставляет вам радость, время, конечно же, не проходит впустую. Но если он вам безразличен и вы мучаетесь, чтобы заработать здоровье и долголетие, вам стоит подумать еще раз, оправданны ли затраченные усилия? Ведь на здоровье положительно влияет не только двигательная активность в фитнес-зале. Повседневных «упражнений», таких, как работа в саду, прогулки с собакой, мытье окон или подъем по лестнице, достаточно для сохранения здоровья и бодрости.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Петер АКСТ, 76 лет. Доктор медицины, профессор университета прикладных наук Фульды (Германия), специалист по геронтологии и психологии. Автор ряда книг по укреплению здоровья. По молодости увлекался бегом на длинные дистанции, был членом президиума немецкой федерации легкой атлетики.Но позже отказался от длительных тренировок на выносливость.

В ТЕМУ

Тренируйте мозг

– Нет исследований, подтверждающих, что именно спорт делает жизнь здоровее и длиннее, – говорит голландский нейробиолог Дик Свааб , автор мирового бестселлера «Мы – это наш мозг. От матки до Альцгеймера». – Вполне возможно, что люди, вполне здоровые от рождения сами по себе, склонны заниматься физнагрузками, то есть связь не очевидна. Если вам нравится движение, значит, вы изначально здоровы, а вовсе не наоборот: вы здоровы, потому что двигаетесь. То есть причинно-следственная связь может быть другая. А если у вас категорическая неприязнь к движению, то вполне вероятно, что есть скрытая, еще не обнаруженная болезнь.

Полезнее всего интенсивные упражнения для мозга. Они помогают в том числе похудеть.