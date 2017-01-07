Знаки Зодиака самые сильные в Духовном плане

Знак зодиака Рыбы последний знак зодиака и считается, что у Рыб есть связь с Высшими Силами, они могут «общаться с Богом», в этом им помогает их управитель Нептун. И если в натальной карте выражен знак зодиака Рыбы или 12 натальный дом, либо есть точные соединения Нептуна с личными планетами, то часто такие люди обладают провидческими способностями, либо хорошей интуицией или способностями к психологии, что помогает им в кризисных ситуациях. В момент кризиса они черпают свои внутренние ресурсы, как бы подключаясь к Высшим эгрегорам и интуитивно принимают правильное решение.

Сильным в плане стойкости духа такого человека назвать нельзя, но он полагается на свою интуицию и внутренне он ощущает правильность своих действий, ощущает связь с «тонким миром». Хотя при пораженных планетах в знаке зодиака Рыбы или поражённых планетах в 12 доме, либо если личные планеты поражены Непутном, такой человек может убегать от своих проблем в наркотики, алкоголь или будет просто витать в облаках. Духовная сила знака зодиака Рыб в их сострадательности и умении любить окружающих людей, в умении сочувствовать, помочь в трудной ситуации.

Знак зодиака Стрелец – это знака зодиака философов, духовных наставников и учителей. Сильный дух Стрельца заключается в его оптимизме, в том, что Стрельцы долго не будут изматывать себя прошлыми ошибками и неудачами, в том, что всегда готовы помочь советом окружающим людям, развеселить, вселить оптимизм в других. Споткнувшись, Стрелец пойдёт дальше, сделает выводы из своей ошибки и долго грустить не станет. За такие прекрасные качества Стрельцы должны благодарить своего управителя Юпитера, который считается большим благодетелем в астрологии. В общем, при выраженном знаке зодиака Стрелец, 9 доме, либо при благоприятных аспектах Юпитера к личным планетам человек будет обладать здоровым оптимизмом и верой в будущее. Хотя при напряжённых аспектах из знака зодиака Стрелец и из 9 дома натальной карты, человек может превратиться в лжеучителя и будет считать себя правым во всём.

Водолей

Водолей знак зодиака будущего. Духовная сила Водолея в том, что он ломает все устоявшиеся, консервативные стереотипы, он не зациклен на социальных нормах, он хочет жить как нравиться ему, невзирая на мнения других. Управитель Водолея Уран – планета выхода за пределы «Я». При выраженном знаке зодиака Водолей в натальной карте, при аспектах Урана к личным планетам (особенно соединения, квадратуры и оппозиции) человек не привязывает к себе окружающих и сам он независим от других. А ведь самая главная мудрость жизни – это не привязанность, в том чтобы не держать слишком крепко кого-то рядом с собой, не считать своей собственностью. Хотя для нашего материального мира, это и выглядит как недостаток в характере типичных Водолеев – как непостоянство в любовных связях, в браке, как не следование социальным нормам. А по большому счёту это огромное достоинство и сила духа – вести себя так, как подсказывает тебе внутренний голос, быть свободным как ветер, быть свободным от условностей и ограничений материального мира.

Итак, теперь подведём итоги, какие аспекты планеты дома в натальной карте отвечают за духовную силу, какой знак зодиака самый духовный:

— Выраженные знаки зодиака Стрелец, Водолей, Рыбы;

— Соединение Урана или Нептуна с личными планетами, особенно с Солнцем, Луной и Меркурием;

— Аспекты Урана с личными планетами;

— Выраженный 12 или 9 дом натальной карты;

— Управитель карты Нептун или Уран, особенно в 12 или 9 домах;

— Уран, Нептун или Юпитер управляют 10 домом натальной карты, или находятся в 10 доме.

Лучше если в натальной карте будет несколько из перечисленных аспектов, чтобы можно было сделать вывод о стремлении к духовному развитию.

Вообще любой знак зодиака может развиваться духовно и из натальной карты нельзя сделать вывод о том, на какой ступени духовного развития стоит человек. Данные аспекты, приведённые здесь, могут лишь указать на то, что человек верит в «тонкий мир», либо, что у него хорошо развита интуиция, либо, что духовная сфера, сфера наставничества занимает важную часть в его жизни.

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