Знаки Зодиака по кельтскому календарю и их значение

Кельты известны своей тесной связью с природой. Их наблюдательность позволила определить, что при рождении на формирование характера человека влияют фазы Луны, растения и животные, времена года и другие природные явления.

Предлагаем вам кельтский гороскоп, знаки в котором определяют животные.

Олень (24 декабря — 20 января)

У оленей высокие идеалы и стремления. Если хотите начать новый проект, позовите в свою команду оленя, он будет отличным помощником. Оленей сложно сбить с толку, они все делают тщательно, терпеливо и настойчиво. Эти качества гарантируют триумф. Когда остальные давно сдались, олени пробиваются вперед. Олени горды, и это по праву. Они ведут себя по-королевски. Эти люди благородны от природы.

Кошка (21 января — 17 февраля)

Кошки — умны, интеллектуальны и очень сообразительны. У них отличные способности к аргументации, но лучше всего они видят внутреннюю подоплеку вещей. Это можно назвать “шестым чувством”. Кошки не придерживаются ортодоксальных взглядов, поэтому к ним стоит обращаться лишь за новаторскими идеями. Кошкам присуща гуманность, их любят окружающие. Но иногда они могут казаться безразличными, наблюдая за всем со стороны. Тем не менее, на душе у них лишь добрые намерения. Кошки очень креативны, им часто требуются уши, которые выслушают их идеи.

Змея (18 февраля — 17 марта)

Змеи выглядят холодными, но очень живые в поведении. Они любопытны, у них всегда множество вопросов о том, как устроен мир и как действуют люди вокруг (даже если они не задают вопросов в открытую, со стороны заметно, что они постоянно ищут ответы в своей голове). Змеи легко идут на контакт от природы, они могут быть очень убедительными. Если какое-то дело вызвало у них настоящий интерес, то они способны вовлечь в него все свое окружение, заражая своим энтузиазмом. Также змеи могут быть спонтанными и непредсказуемыми.

Лиса (18 марта — 14 апреля)

Лисы очень хитры, они знают, как завоевать аудиторию своим юмором. Лисы полны жизни и яркого ума, они — неукротимая сила. Именно этот знак может отправиться с вами в экзотическое путешествие, которое превратится в восхитительное приключение. У лисы нежное сердце, хоть она и старается часто не показывать эту сторону своего характера. Если вы дружите с лисой, то у вас есть друг на всю жизнь. Лисы — очень энергичные и храбрые существа с неукротимым духом.

Бык (корова) (15 апреля — 12 мая)

Сильный, любящий, стабильный и надежный — вот главные слова, описывающие быка. Именно к нему вы обращаетесь, если вам нужна жилетка, чтобы выплакаться, или честное мнение и хороший совет (особенно, если вопрос качается человеческих взаимоотношений). Этот знак обладает хорошей интуицией и чует лжецов за километры. Именно из-за развитой интуиции быков часто принимают за людей настроения или за слишком эмоциональных созданий. У них отличный вкус, им свойственна классическая элегантность в одежде и в выборе домашнего декора. Этому знаку можно доверять больше, чем самому себе. Быки знают, как хранить секреты.

Морской конек (13 мая — 9 июня)

Морские коньки обладают гибким характером и находчивостью. Именно им вы бы доверили ведение своих финансовых и правовых вопросов, ведь они невероятно умны. Морские коньки обладают отличной памятью. Они могут быть переменчивы, но всегда возвращаются к привычным вещам. Такие люди невероятно легко адаптируются к окружающей среде. Морские коньки привлекательны, им очень нравится, когда ими восхищаются. Они всегда отвечают взаимностью на теплоту в их адрес.

Королек (10 июня — 7 июля)

Этот знак ассоциируется со свежими идеями, открытым взглядом на жизнь и яркими эмоциями. Корольки от природы привыкли заботиться о других, они всегда споют сладкую песенку, чтобы подбодрить семью и друзей. В любой шторм королек остается спокойным. В кризис вам захочется рядом видеть именно такого человека. Корольки изобретательны, они сохраняют спокойствие, даже когда на них давят. У них отличная мотивация (они знают, как получить то, чего хотят), они прекрасно сами справляются с трудностями. У этих людей развито чувство ответственности и морального единства. Они ищут равновесия в жизни, становясь лидерами на работе и в обществе. Однако в душе они бы хотели отправиться путешествовать и вести цыганский образ жизни.

Лошадь (8 июля — 4 августа)

Энергичные, открытые и сильные лошади с удовольствием пробегутся с вами наперегонки за ваш счет. Они от природы привыкли соревноваться. У лошадей множество талантов и немало уверенности в себе, что делает их особенно успешными в бизнесе. У них срабатывает шестое чувство, когда дело касается стратегии и обзора (у представителей этого знака есть своеобразный внутренний “компас”). Лошади обладают неприкрытым очарованием, иногда даже заигрывают с окружающими. Они знают, как подать себя стильно и авторитетно. Лошади отлично справляются с руководящими должностями, но и с удовольствием помогают другим (если только их оценивают по заслугам).

Рыба (лосось) (5 августа — 1 сентября)

Рыбы плавают глубоко в своих водах в поисках вдохновения, ярких впечатлений и призрачных перспектив. Природа одарила их интуицией, но они мало обращают на нее внимание. У таких людей уникальное видение мира, поэтому они часто становятся лучшими художниками и поэтами. Иногда рыбы заплывают слишком глубоко, и некоторые не могут последовать за ними. Но рыбам иногда нужна эта глубина, чтобы побыть наедине с собой, вдали от людей.

Лебедь (2 сентября — 29 сентября)

Духовно развитый лебедь плавает только с представителями своего класса. У лебедей высокие стандарты, чрезвычайно тонкий вкус и отличное чувство красоты. Красивые и благородные, лебеди часто выглядят отстраненными. Но это не так. Лебеди — отличные партнеры в любви. Они аристократы по природе своей. Они скрупулезны до мелочей, у них есть точное представление обо всем. Если вам нужен человек высоко организованный, со вкусом и проницательностью, выбирайте лебедя.

Бабочка (30 сентября — 27 октября)

Бабочка — душа общества. Порхая от одного друга к другому на вечеринках, она всегда на связи с теми, кого любит (именно бабочки всегда болтают по телефону или пишут сообщения). Это у них в крови. Бабочки — мягкие и добрые. Они любят мечтать, высказывать новые идеи и обсуждать далеко идущие планы со всеми друзьями. Они не могут долго сидеть на месте. Эти люди освещают собой любой мрачный день. Они от природы эмпаты и никогда намеренно никого не обидят. Им нравится, когда у других все хорошо. Они легко заводят друзей. Бабочки привносят чудеса в наш мир. Если в вашем окружении есть бабочка, то вы не забудете, как хороша жизнь.

Волк (собака) (28 октября — 24 ноября)

Волки целеустремленные, они могут потратить много усилий, чтобы убедиться, что их правильно поняли. Они бесстрашны, храбры и редко идут на компромисс. Именно таких героев хочется видеть рядом в бою. Они не сдаются и не довольствуются малым. Окружающие восхищаются их внутренней силой. Волки привыкли к испытаниям, поэтому они выносливы. Второе имя волков — “честь”. Они обладают большой силой воли, а иногда соответствуют понятию “одинокий волк”. Волки надежды, они с удовольствием объединятся с вами, если вы разделяете их ценности.

Ястреб (25 ноября — 23 декабря)

Вряд ли найдется более сосредоточенный знак, чем ястреб. Когда ястреб видит то, чего хочет, он устремляется за своей добычей с невероятной силой. Если же объект не представляет для ястреба интереса, он просто улетает туда, где находится нужная ему цель. Ястребы ищут мудрости и делятся ею с другими. Они могут быть очень щедры, могут стать филантропами. У ястребов отлично развито чувство равновесия, они летят по жизни с точным внутренним указателем “север там”. Они хорошие философы и широкими взглядами. У ястребов на все есть свое авторитетное мнение, их очень трудно переубедить.

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