Знаки судьбы — особый язык, на котором говорят с нами Высшие Силы. О чем они хотят сказать нам? Прежде всего — помочь нам реализовать в этой жизни главное предназначение, пройти свой Путь Сердца и быть счастливым. Почему же тогда с нами так часто случаются самые непредсказуемые несчастья? А вот в этом и есть суть Знаков Судьбы и того, замечаем ли мы их или как слепцы бродим во тьме жизненных перепутий…
1. Знаки интуиции и тонких чувств
Первый, самый тонкий способ получения знаков от Высших Сил, к сожалению, практически игнорируется современным миром рациональных ценностей. Это наши глубинные ощущения: интуитивные, эмоциональные, похожие на мимолетный шелест мотылька. Обычно в суете будней нам очень сложно уловить эту мгновенную и исключительно верную оценку ситуации нашим собственным сердцем. Ощущение полета души, легкости и счастья – столь несвойственные обыденной жизни, именно это и есть указатель на то, что вы нашли свой Путь Сердца. Обратно этому, тягостное ощущение бессмысленности и беспросветности жизни, беспричинная ленность, скука и недовольство всем вокруг – подсказывает вам, что вы сбились с Пути.
2. Знаки совпадений и случайностей
Если мы не заметили своих интуитивных ощущений, Высшие силы применяют к нам более заметные Знаки Судьбы в виде невероятных совпадений, случайностей и неожиданных происшествий. Ведь часто так бывает – спешим куда-то и вдруг, то кто-то позвонил неожиданно и не вовремя, то нужная вещь никак не находится, все не складывается и не получается по самым невероятным причинам. Присмотритесь внимательно к такой ситуации – подобные Знаки мы часто замечаем уже гораздо позже, вспоминая ряд событий, и совершенно напрасно не обращаем внимания на них сразу.
Если человек упорно игнорирует такие Знаки Судьбы, предупреждение повторяется до трех раз и после Высшие Силы вынужденно переходят к другим способам, еще более неприятным, для общения с нами.
3. Знаковые ситуации
Бывает с человеком происходят весьма неприятные ситуации – сделка сорвалась, важная встреча не состоялась, жена ушла к другому. И обычно в таких случаях мы начинаем думать – за что нам это? На самом деле правильный вопрос – не за что, а для чего? Высшим Силам нет смысла нас наказывать, они лишь пытаются вернуть нас на верный Путь, уберегая от самого худшего – от проживания чужой жизни. Высшие Силы не мешают нам, если мы идем по своему Пути. А несчастья, которые мы переживаем в течение жизни – уберегают нас на самом деле от более худших ситуаций. Это сложно понять, когда все происходит именно с тобой, но стоит лишь немного отстранится от ситуации и увидеть – это урок «ты идешь не туда». Стоит человеку проработать свою проблему, осознать где он свернул не туда, и все сразу выравнивается, и в жизнь приходит счастье, уверенность и благополучие. Если же и после серьезных проблем человек, замкнувшись в своем Эго не хочет осознать, в чем причина бедствий, Высшие Силы переходят к еще более конкретному методу объяснения.
4. Знаки случайных встреч с неслучайными людьми
Если человек не понимает – зачем все эти несчастья происходят с ним, что ему нужно в корне изменить всю свою жизнь, Высшие Силы сводят его с тем, кто может объяснить напрямую – целитель, священник, духовный учитель или просто человек с глубоким жизненным опытом. Такие встречи случайны, но переворачивают все сознание человека, показывая ему иную сторону привычных вещей и причину всех его неудач. Правда не всем и это кажется достаточно ясным.
5. Знаки неудач и бед
Это можно расценивать как кармический удар или Божью кару. Если человек не хочет категорически видеть свой Путь и идти по нему, то наступает период жестоких потерь того, что он ценит более всего, а значит, что больше всего мешает ему осознать себя. Материальное положение, здоровье, семья, бизнес – все полностью разрушается, человек вынужденно оказывается в ситуации, когда у него нет ничего в жизни, ему нечего терять и не за что держатся. Если в этом состоянии он сможет вернутся к истокам, увидеть себя таким, какой он есть на самом деле и нащупать свой Путь, свое высшее предназначение – Высшие Силы снимают все накопившиеся проблемы. Если же человек упорно не видит, не хочет осознавать своих, ставших уже очевидными, ошибок и их последствий, Высшие Силы вынуждены просто убрать его из земной жизни: несчастный случай, внезапная и скоротечная болезнь.