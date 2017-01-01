Знаки судьбы — особый язык, на котором говорят с нами Высшие Силы. О чем они хотят сказать нам? Прежде всего — помочь нам реализовать в этой жизни главное предназначение, пройти свой Путь Сердца и быть счастливым. Почему же тогда с нами так часто случаются самые непредсказуемые несчастья? А вот в этом и есть суть Знаков Судьбы и того, замечаем ли мы их или как слепцы бродим во тьме жизненных перепутий…

1. Знаки интуиции и тонких чувств

Первый, самый тонкий способ получения знаков от Высших Сил, к сожалению, практически игнорируется современным миром рациональных ценностей. Это наши глубинные ощущения: интуитивные, эмоциональные, похожие на мимолетный шелест мотылька. Обычно в суете будней нам очень сложно уловить эту мгновенную и исключительно верную оценку ситуации нашим собственным сердцем. Ощущение полета души, легкости и счастья – столь несвойственные обыденной жизни, именно это и есть указатель на то, что вы нашли свой Путь Сердца. Обратно этому, тягостное ощущение бессмысленности и беспросветности жизни, беспричинная ленность, скука и недовольство всем вокруг – подсказывает вам, что вы сбились с Пути.

2. Знаки совпадений и случайностей

Если мы не заметили своих интуитивных ощущений, Высшие силы применяют к нам более заметные Знаки Судьбы в виде невероятных совпадений, случайностей и неожиданных происшествий. Ведь часто так бывает – спешим куда-то и вдруг, то кто-то позвонил неожиданно и не вовремя, то нужная вещь никак не находится, все не складывается и не получается по самым невероятным причинам. Присмотритесь внимательно к такой ситуации – подобные Знаки мы часто замечаем уже гораздо позже, вспоминая ряд событий, и совершенно напрасно не обращаем внимания на них сразу.

Если человек упорно игнорирует такие Знаки Судьбы, предупреждение повторяется до трех раз и после Высшие Силы вынужденно переходят к другим способам, еще более неприятным, для общения с нами.