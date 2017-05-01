ЗНАКИ, ЧТО В ТЕБЕ ПРОИСХОДЯТ ПЕРЕМЕНЫ

1. Исчезновение из речи браных и матерных слов; отказ от вредных привычек (табакокурение, наркотики, алкоголь, мясоедение);

2. Изменение старых хобби и привычек, например, появление нежелания смотреть телевизор, слушать «попсу», ходить в рестораны, боулинг или на показы мод; и наоборот, появление тяги почитать книгу, поиграть с собственным ребенком, заниматься спортом, писать стихи или картины, быть больше на природе и т.п.;

3. Не желание обсуждать и тем более осуждать кого-либо за глаза (то есть в отсутствие обсуждаемого) и, в конечном счете, переход к правилу – никогда не судить о том, что не воспринимаешь лично;

4. Исчезновение из жизни спешки и суеты, как в мыслях и словах, так и в делах и отношениях, что ведет к исчезновению опозданий и недоделок, все начинается свершаться точно и своевременно, но одновременно просто, без лишней траты времени, сил или денег;

5. Появление другого, качественно отличного круга общения, тех, кого называют «родственными душами», совместные встречи, поездки, акции;