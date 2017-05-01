ЗНАКИ, ЧТО В ТЕБЕ ПРОИСХОДЯТ ПЕРЕМЕНЫ

1. Исчезновение из речи браных и матерных слов; отказ от вредных привычек (табакокурение, наркотики, алкоголь, мясоедение);
2. Изменение старых хобби и привычек, например, появление нежелания смотреть телевизор, слушать «попсу», ходить в рестораны, боулинг или на показы мод; и наоборот, появление тяги почитать книгу, поиграть с собственным ребенком, заниматься спортом, писать стихи или картины, быть больше на природе и т.п.;
3. Не желание обсуждать и тем более осуждать кого-либо за глаза (то есть в отсутствие обсуждаемого) и, в конечном счете, переход к правилу – никогда не судить о том, что не воспринимаешь лично;
4. Исчезновение из жизни спешки и суеты, как в мыслях и словах, так и в делах и отношениях, что ведет к исчезновению опозданий и недоделок, все начинается свершаться точно и своевременно, но одновременно просто, без лишней траты времени, сил или денег;
5. Появление другого, качественно отличного круга общения, тех, кого называют «родственными душами», совместные встречи, поездки, акции;
6. Возникновение умения общаться с любым собеседником, ребенком или стариком, генералом и бомжем, понимание друг друга с полуслова, ощущение радости от общения;
7. Пропадание интереса к накопительству и механическому зарабатыванию денег, появление желания сменить работу на «интересную», то есть такую, где можно реализовывать себя эффективнее, либо просто появление удовольствия от любой работы в связи с привнесением в нее элементов творчества;
8. Рост внутренней честности и вивеки (различения), стремление к безупречности в словах и делах;
9. Понимание закона кармы, то есть того, что в жизни с нами ничего случайного не бывает, что мы пожинаем только то, что сеем, и вместе с тем:
10. Приятие всего того, что с нами происходит, рост внутреннего покоя, терпимости и прощения;
11. Преодоление жизненных штампов и стереотипов, исчезновение поверхностного взгляда на все сущее и появление желания созидать, то есть относиться к любой жизненной ситуации, к любой деятельности творчески, а не механически;
12. Появление радости не от полученного, а от сделанного подарка, от оказания бескорыстной помощи, от самоотречения, от самой жизни и вместе с тем:
13. Исчезновение внутренней и внешней лени и наоборот, появление непреходящего желания активно трудиться, помогать слабому, служить людям. Сева, служение становится насущной ежедневной потребностью и образом жизни, а девиз «Спешите делать добро» – жизненным принципом.
14. Постепенное исчезновение из жизни кризисов, потрясений и проблем, вызванных обидами, поражениями, ссорами, в связи с исчезновением последних;
15. Обретение собственных жизненных принципов, переход к правильному образу жизни, включающему аскезу, духовные практики и вегетарианство;
16. Осознание собственной дхармы, то есть обязанностей или долга по отношению к ближним, работе, дому, городу, стране, вселенной, Богу;
17. Обретение контроля над своими чувствами, мыслями и желаниями (что соответствует покорению Эго), и появление единства мысли, слова и дела;
18. Принятие полной ответственности за все происходящее с тобой и рядом с тобой на себя, переход на жизненный принцип: «кто, если не я»;
19. Глубокое понимание разницы между любовью, влюбленностью и увлечением, появление всеохватывающего чувства бескорыстной любви ко всем проявлениям жизни, ко всему сущему;
20. Осознание законов мироздания, таких, например, как: «Для того чтобы изменить мир, нужно прежде изменить себя», «Понять – значит включить в себя», «Познать – значит расширить свой внутренний мир, свое сознание»; точная, естественная и правильная реакция на все происходящее;
21. Ощущение, слышание внутри себя голоса Сердца = Божественной воли, схожее с появлением внутреннего «компаса» или «путеводной звезды», которая всегда указывает правильное направление на Пути с названием Жизнь,
22. Привнесение в мир гармонии, основанной на осознанном выборе, появление внутреннего Мира и Покоя, внутреннее ощущение наполненности Любовью и Светом, а также искренней Благодарностью к Творцу.