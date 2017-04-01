Знаете, какого цвета ваше имя?

Женские имена: Анна, Валентина, Вера, Веста, Диана, Лариса, Мелисса, Надежда, Нелли.

Мужские имена: Андрон, Антип, Антон, Вадим, Виктор, Влас, Денис, Дорофей, Емельян, Зиновий, Иероним, Орест, Рафаэль, Роберт, Серафим, Устин, Федор, Федосей, Филимон, Фотий.

Чаще всего это дружелюбные, открытые, свободолюбивые люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Грешком “желтых” можно назвать падкость к сплетням, потому что им действительно нравится обсуждать все и вся. Также порой люди из этой группы быстро впадают в тоску, но все это поправимо.

2. Голубой

Женские имена: Виолетта, Глория, Ирина, Кристина, Лолита, Любовь, Марина, Мария, Марьяна, Полина, Симона, Софья, Эвелина, Эмилия.

Мужские имена: Артем, Глеб, Даниил, Евдоким, Егор, Ефрем, Изяслав, Лазарь, Леонид, Модест, Олег.

Это умиротворенные люди, которым хочется доверять. Они искренни, талантливы и никогда не скажут ничего лишнего. Им нравится находить внутренний покой и гармонию. Порой люди их этой группы обладают даром целительства.

3. Красный

Женские имена: Ада, Александра, Алина, Белла, Берта, Валерия, Виктория, Ева, Екатерина, Елизавета, Земфира, Ника, Оксана, Татьяна, Эмма, Яна.

Мужские имена: Аверьян, Алан, Альвин, Ананий, Анатолий, Андриан, Аркадий, Боян, Вальтер, Вениамин, Витольд, Владислав, Грант, Дмитрий, Донат, Кирилл, Лука, Лукьян, Макар, Марк, Мирослав, Мстислав, Никон, Палладий, Платон, Рубен, Рэм, Семен, Станислав, Яков.

Это энергичные, страстные, решительные и активные люди. Часто они становятся главными в семье, хотя порой они могут быть очень конфликтными из-за своего пылкого темперамента. Из таких людей получаются отличные сексуальные партнеры.

4. Зеленый

Женские имена: Агнесса, Анастасия, Зинаида, Зоя, Карина, Людмила, Наталия, Серафима.

Мужские имена: Богдан, Борислав, Будимир, Василий, Виталий, Григорий, Дементий, Евгений, Евстафий, Елизар, Игорь, Измаил, Казимир, Константин, Петр.

Это трудолюбивые, сильные духом люди, которые готовы пойти на риск, чтобы добиться поставленных целей. “Зеленые” не проявляют ревность, потому что считают это признаком слабости. Им нравится излучать уверенность и не обращать внимание на завистников.

5. Розовый

Женские имена: Аврора, София.

Мужские имена: Валентин, Евстигней, Фома.

Этот цвет присущ чрезмерным оптимистам, которые стараются видеть в мире все только лучшее, из-за чего нередко обжигаются. И все же рядом с такими людьми легко можно расслабиться, забыть о своих тревогах. Людей из этой категории очень легко обидеть.

6. Оранжевый

Женские имена: Анжела, Камилла, Марта, Ольга, Римма, Юлия.

Мужские имена: Альфред, Анастасий, Гарри, Еремей, Капитон, Назар, Павел, Прохор, Рудольф, Сократ, Фадей.

Это чересчур энергичные люди. Они напоминают бушующий ураган, поэтому важно знать, куда лучше направить всю эту энергию, чтобы добиться хороших результатов. К “оранжевым” часто относятся творческие, прямолинейные и уверенные в себе люди.

7. Белый

Женские имена: Алевтина, Гера, Клара, Лилия.

Мужские имена: Агафон, Альберт, Арнольд, Артур, Булат, Гавриил, Генрих, Добрыня, Родослав, Ян.

Это люди с чистым сердцем. Они не гонятся за славой и деньгами, всегда стараются быть честными. Женщины из этой группы выглядят очень элегантно, имея особое пристрастие к красивой обуви!

8. Синий

Женские имена: Василиса, Галина, Евдокия, Нонна, Стефания, Ульяна.

Мужские имена: Андрей, Андриан, Арсен, Аскольд, Георгий, Геннадий, Евсей, Елисей, Любомир, Трофим, Христиан, Юрий.

Это действительно умные люди. Именно поэтому одаренных детей называют “индиго”, ассоциируя их именно с этим цветом. Мудрость так и зашкаливает! Это также заботливые, дружелюбные и сопереживательные люди. Стараются брать от жизни всё!

9. Бордовый

Женские имена: Евгения, Лада, Лия, Роза.

Мужские имена: Аверьян, Варлаам, Витольд, Владимир, Изидор, Кузьма.

Это настоящие непоседы, которые обожают путешествовать. Им сложно усидеть без дела на одном месте, они любят узнавать что-то новое. Легко изучают языки, легко сходятся с новыми людьми, легко с ними расстаются. “Бордовые” не переносят критику!

10. Черный

Женские имена: Вероника, Мелания.

Мужские имена: Гордей, Николай, Тимур, Федот.

Обидчивые, вспыльчивые, противоречивые люди. Порой они могут быть даже жестокими! Им сложно строить карьеру и семью, но все же это вполне возможно. Среди плюсов — огромное трудолюбие, которое помогает сгладить негативные стороны в характере. Они также отзывчивые и справедливые.

11. Серый

Женские имена: Ксения, Мирослава, Нора, Сабина.

Мужские имена: Агап, Анисим, Виссарион, Всеслав, Герман, Демьян, Евграф, Игнат, Мирон, Савва, Севастьян, Северин, Сергей, Тихон, Эдуард.

Самоуверенные, честные, напористые и сдержанные. Умеют смотреть на вещи вполне рационально, сдерживая эмоции. “Серые” также очень хитры, они никогда не раскрывают свои планы до конца. Не выносят лжи и не любят быть обязанными.

12. Фиолетовый

Женские имена: Агата, Агния, Альбина, Антонина, Виктория, Дарья, Елена, Майя, Регина, Таисия, Фаина, Эльвира.

Мужские имена: Александр, Алексей, Валерий, Вильям, Геронтий, Диамил, Иван, Клим, Никита, Никифор, Прокоп, Самуил, Тимофей, Филипп.

Это таинственные люди, которых привлекает все необычные и мистическое. Им нравится разбираться в необъяснимом. Они скромны, вежливы, но также и экстравагантны. Они не прогибаются перед трудностями, всегда стараются найти правильный выход. А вы уже нашли свое имя? Поразительно, как многое можно узнать о человеческом характере, опираясь только на цвет и имя!

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