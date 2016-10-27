Знаете, какие вопросы задавали волхвы, когда к ним приходили страждущие, ищущие?

Они всегда спрашивали больных: «Болеешь? Зачем болеешь?», бедных: «Бедный? Несчастный? Зачем ты бедный? Для чего ты – бедный?» или одиноким «Зачем ты одинока? Зачем ты одинокий?» Зачем?Согласитесь, очень глубокий вопрос.

Существует книга «Сказы», которую сохранили староверы. И в этих «Сказах» звучит вопрос: «Зачем ты ничего не делаешь для того, чтобы…». Каждый вместо многоточия может продолжить вопрос.Этот вопрос — «Зачем?» — я рекомендую задавать как можно чаще, особенно, когда вы начинаете мучиться, если у вас что-то не получается: Зачем я мучаюсь? Зачем я сейчас паникую? Зачем я сейчас паникую, чтобы выключить голову себе? А когда вы стремитесь к чему-то, уместно задавать себе такие вопросы: Как это делать? Как это лучше сделать?

Когда же вы не стремитесь ни к чему, оправдывая и объясняя, вспоминайте этот вопрос Волхва: Болеешь? Зачем болеешь?Можно, конечно, продолжить вопросом: «Почему не лечишься? Почему не выздоравливаешь?», но волхвы были глубже, они так и говорили: «Зачем болеешь?». Просто. Как на этот вопрос ответить?Действительно, зачем я болею? Если по-честному себе задавать такой

вопрос: «А действительно, зачем я мучаюсь?» А действительно, зачем?

И хочется себе сказать: «Вот дурак! Столько же времени потрачено впустую!». Но, сказав себе правду, надо начинать делать, потому что без дела не будет удела. Если ты без дела – ты бездельник.

Если ты не делаешь правильные дела, если ты не ищешь пути, значит, ты — без пути, беспутный человек. Вот беспутным быть не хочется. Поэтому и оправдываем себя. Не хочется себя называть бездельником или бездельницей. «Ну, как это, ведь я делаю столько дел!?», но не делая самого главного дела для счастья, ты почему-то оправдываешь своё безделье. То есть, не делаешь тех дел, которые нужны для твоего счастья.

Просто не делаешь. Когда вот таким простым, не научным, а самобытным языком начинаешь с собой общаться, честь переходит в достоинство, и появляется внутреннее вещество, которое начинает тебя двигать.

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