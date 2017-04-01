Жуткое наследие Рокфеллера

Смерть Дэвида Рокфеллера, фактического патриарха американского истеблишмента, в возрасте 101 года господствующие СМИ встретили похвалой за его предполагаемое человеколюбие. Я бы хотел внести свой вклад в написание более честного портрета этого человека.

Американское столетие Рокфеллера

В 1939 году вместе с его четырьмя братьями — Нельсоном, Джоном Д.-Третьим, Лоренсом и Уинторпом — Дэвид Рокфеллер и их «Фонд Рокфеллера» профинансировали совершенно секретные «исследования мира и войны» в нью-йоркском «Совете по международным отношениям», самом влиятельном частном аналитическом центре США по внешней политике, который также контролировался Рокфеллерами. Еще до начала Второй мировой войны собралась группа американских научных работников, чтобы спланировать послевоенную мировую империю, что осведомленный Генри Люс, издатель журналов «Тайм» и «Лайф», назвал позднее Американским столетием. Они создали программу по захвату глобальной империи у обанкротившихся британцев, но осторожно решили не называть это империей. Они назвали это «распространением демократии, свободы, американского свободного предпринимательства».

Их проект смотрел на геополитическую карту мира и планировал то, как США сменят Британскую империю как фактически господствующая империя. Создание Организации объединенных наций было важной частью этого. Братья Рокфеллеры пожертвовали землю на Манхэттене для штаб-квартиры ООН (и в процессе этого заработали миллиарды на повышении цен на примыкающие участки земли, которыми они также владели). Это тот самый рокфеллеровский метод «благотворительности». Любая безвозмездная помощь рассчитана так, чтобы увеличить богатство и влияние семьи.

После войны Дэвид Рокфеллер доминировал во внешней политике США и бесчисленных войнах в Африке, Латинской Америке и Азии. Группировка Рокфеллера создала Холодную войну против Советского Союза и альянс НАТО, чтобы удержать возрождающуюся Западную Европу в положении американского вассала. То, как они это сделали, я задокументировал в своей книге «Боги денег». Здесь же я рассмотрю несколько примеров преступлений Дэвида Рокфеллера против человечества.

Биологические исследования Рокфеллера: «Контролируете людей…»

Если благотворительность мотивируется любовью к нашему ближнему, то гранты «Фонда Рокфеллера» — нет. Возьмем, к примеру, медицинские исследования. В период до 1939 года и начала войны «Фонд Рокфеллера» финансировал биологические исследования в «Институте кайзера Вильгельма» в Берлине. Это была нацистская евгеника — как вывести более совершенную расу и как уничтожить или стерилизовать тех, кого они считали «неполноценными». Рокфеллер финансировал нацистскую евгенику. Компания «Standard Oil» Рокфеллера также нарушала законы США, чтобы втайне поставлять нацистским ВВС дефицитное топливо во время войны. После войны братья Рокфеллеры организовали приезд в США и в Канаду ведущих нацистских ученых с подчищенными документами, участвовавших в ужасных экспериментах над людьми, чтобы они продолжили их исследования в области евгеники. Многие работали в совершенно секретном проекте ЦРУ «MK-Ultra».

В 1950-е братья Рокфеллеры основали «Совет по делам народонаселения» для продвижения евгеники, замаскированной под исследования населения для контроля рождаемости. Братья Рокфеллеры были ответственны в 1970-е за совершенно секретный проект правительства США, руководителем которого был советник по национальной безопасности от Рокфеллеров Киссинджер, проект NSSM-200 назывался «Потенциальные последствия роста населения в мире для безопасности США и заокеанских интересов». Проект утверждал, что высокий рост численности населения в развивающихся странах с таким стратегическим сырьем как нефть или минералы является «угрозой национальной безопасности» США, так как большее число населения требует экономического роста с использованием этих ресурсов внутри страны (sic!). NSSM-200 сделал программы сокращения населения в развивающихся странах предварительным условием для американской помощи. В 1970-е «Фонд Рокфеллера» Дэвида Рокфеллера также финансировал вместе с ВОЗ разработку специальной противостолбнячной вакцины, которая ограничивала численность населения посредством того, что женщины не могли сохранять беременность, в буквальном смысле выступая против самого процесса воспроизводства человека.

«Фонд Рокфеллера» создал целую сферу генетических манипуляций через владение корпорацией «Монсанто» и финансируя биологические исследования в университетах, чтобы создать «генетическое оружие» и другие методы искусственного изменения выражения гена заданного растения. Целью ГМО с момента спонсорства Рокфеллером катастрофического проекта «Золотой рис» на Филиппинах было использование ГМО для контроля пищевой цепочки человека и животных. Сегодня более 90% всех соевых бобов, выращиваемых в США, являются генномодицифированными и более 80% всей кукурузы и хлопка. Но при этом они никак не маркированы.

«Контролируете нефть…»

Богатство Рокфеллера базируется на нефти, добываемой такими компаниями как ExxonMobil, Chevron и другие. Генри Киссинджер, политический советник Дэвида Рокфеллера с 1954 года, был вовлечен во все крупные проекты Рокфеллера. Киссинджер тайно манипулировал ближневосточной дипломатией в 1973 году, чтобы спровоцировать нефтяное эмбарго стран ОПЕК.

Нефтяной шок 1973-74 гг. был срежиссирован скрытной организацией, которую Дэвид Рокфеллер создал в 1950-е, и известной как «Бильдербергская группа». В мае 1973 года Дэвид Рокфеллер и главы крупных американских и британских нефтяных компаний провели встречу в Сальтсьёбадене в Швеции на ежегодной Бильдербергской встрече, чтобы спланировать нефтяной шок. Вину за него возложат на «алчных арабских нефтяных шейхов». Этот шок спас падавший американский доллар и превратил банки с Уолл-стрит, включая банк Дэвида Рокфеллера «Chase Manhattan», в крупнейшие банки мира.

У этого автора есть «конфиденциальный» протокол этой встречи, в котором описана стратегия повышения цены, описанная за шесть месяцев до арабо-израильской войны. Прочтите, пожалуйста, мою книгу «Столетие войны», там есть этот документ. В 1970-е Киссинджер кратко изложил мировую стратегию Дэвида Рокфеллера: «Если вы контролируете нефть, то вы контролируете целые страны; если вы контролируете пищу, то вы контролируете народы; если вы контролируете деньги, то вы контролируете весь мир».

«Контролируете деньги…»

Дэвид Рокфеллер являлся председателем «Chase Manhattan Bank», семейного банка. Он отвечал за то, чтобы добиться того, что вице-президент «Chase» Пол Волкер стал председателем Федеральной резервной системы при президенте Картере, чтобы создать шок от процентной ставки Волкера, который снова, как и нефтяной шок, спас падающий доллар США и прибыли банков с Уолл-стрит, включая «Chase Manhattan», за счет мировой экономики.

«Шоковая терапия» Волкера октября 1979 года, поддержанная Рокфеллером, создала «долговой кризис стран третьего мира» 1980-х годов. Рокфеллер и Уолл-стрит использовали этот долговой кризис, чтобы заставить провести государственные приватизации и значительную девальвацию национальных валют в таких странах как Аргентина, Бразилия, Мексика. Рокфеллер и такие друзья как Джордж Сорос затем присвоили наиболее ценные активы Аргентины, Бразилии и Мексики по непомерно низким ценам.

Это было похоже на схему, использовавшуюся британскими банками в Османской империи после 1881 года, когда они фактически взяли под контроль финансы Султана, контролируя все налоговые доходы через Управление оттоманского государственного долга (УОГД). Рокфеллеровские деловые круги использовали долговой кризис 1980-х, чтобы разграбить большинство обремененных долгами латиноамериканских и африканских стран с помощью МВФ как их полицейского. Дэвид Рокфеллер сам имел дружеские отношения с некоторыми более жестокими военными диктаторами в Латинской Америке, включая генерала Хорхе Виделу в Аргентине или Пиночета в Чили, которые оба были обязаны своими должностями переворотам ЦРУ, организованным тогдашним госсекретарем США Генри Киссинджером в интересах семьи Рокфеллер в Латинской Америке.

Посредством таких организаций как «Трехсторонняя комиссия» Рокфеллер являлся главным автором уничтожения экономик целых стран и продвижения так называемой глобализации — политики, которая приносит выгоду преимущественно крупнейшим банкам с Уолл-стрит и Лондонского Сити и избранным мировым корпорациям — тем самым, что являются приглашенными членами его «Трехсторонней комиссии». Рокфеллер создал «Трехстороннюю комиссию» в 1974 году и поручил своему близкому другу Збигневу Бжезинскому работу по отбору ее членов в Северной Америке, Японии и Европе.

Если мы говорим о невидимой, влиятельной сети, которую некоторые называют «глубинным государством», то мы могли бы сказать, что Дэвид Рокфеллер считал себя патриархом этого «глубинного государства». Его настоящие поступки заслуживают того, чтобы их честно считали тем, чем они и являлись — человеконенавистническими, а не человеколюбивыми.

Ф. Уильям Энгдаль

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