Жизнь показывает нам то, что мы ОТВЕРГАЕМ
Каким образом?
Да у нас этого просто нет…
У кого-то любви, у кого-то отношений,а у кого-то денег.
А отвергаем мы то, чего нам НЕ ХВАТИЛО в детстве.
Это ключ к пониманию.
Не хватило любви и поэтому теперь нет любви.
Не хватило близости, телесного контакта и поэтому теперь нет нормального, регулярного секса.
Не хватило чувства предсказуемости, безопасности, защищенности.
Ощущения контроля над происходящим.
Спокойствия и поддержки…
И поэтому…ну вы понимаете…
Поэтому и сейчас этого нет.
И я бы сказал (это жёстко,но это правда!), что и не будет.
До тех пор, пока мы не прекратим отвергать это.
Пока не согласимся принять.
Но вовсе не любовь, близость или поддержку.
Нет.
А боль.
Вначале боль.
Потому что именно из-за неё мы и приняли решение отвергнуть.
То, что мы очень хотели.
Но…не могли
Не могли получить.
Когда очень хочешь, но не можешь , это больно.
Очень.
А когда от этого в буквальном смысле зависит твоя жизнь (как в детстве), это не просто больно, это НЕВЫНОСИМО.
И тогда принимается решение отвергнуть это.
Навсегда!
И у каждого это что-то своё…
У кого-то любовь.
У кого-то близость, секс, отношения.
А у кого-то безопасность и защищенность, спокойствие и поддержка…
И оно не придёт, пока мы не решимся вновь принять это.
И у каждого это что-то своё…
Например, в последнее время у меня почти все клиентские работы — «про отношения».
И я вижу, как это происходит…
И какая решимость нужна, чтобы вновь открыться.
И согласиться принять…опубликовано econet.ru
Автор: Сергей Мучкин