Жизнь показывает нам то, что мы ОТВЕРГАЕМ

Каким образом?

Да у нас этого просто нет…

У кого-то любви, у кого-то отношений,а у кого-то денег.

А отвергаем мы то, чего нам НЕ ХВАТИЛО в детстве.

Это ключ к пониманию.

Не хватило любви и поэтому теперь нет любви.

Не хватило близости, телесного контакта и поэтому теперь нет нормального, регулярного секса.

Не хватило чувства предсказуемости, безопасности, защищенности.

Ощущения контроля над происходящим.

Спокойствия и поддержки…

И поэтому…ну вы понимаете…

Поэтому и сейчас этого нет.

И я бы сказал (это жёстко,но это правда!), что и не будет.

До тех пор, пока мы не прекратим отвергать это.

Пока не согласимся принять.

Но вовсе не любовь, близость или поддержку.

Нет.

А боль.

Вначале боль.

Потому что именно из-за неё мы и приняли решение отвергнуть.

То, что мы очень хотели.

Но…не могли

Не могли получить.

Когда очень хочешь, но не можешь , это больно.

Очень.

А когда от этого в буквальном смысле зависит твоя жизнь (как в детстве), это не просто больно, это НЕВЫНОСИМО.

И тогда принимается решение отвергнуть это.

Навсегда!

И у каждого это что-то своё…

У кого-то любовь.

У кого-то близость, секс, отношения.

А у кого-то безопасность и защищенность, спокойствие и поддержка…

И оно не придёт, пока мы не решимся вновь принять это.

И у каждого это что-то своё…

Например, в последнее время у меня почти все клиентские работы — «про отношения».

И я вижу, как это происходит…

И какая решимость нужна, чтобы вновь открыться.

И согласиться принять…опубликовано econet.ru

Автор: Сергей Мучкин