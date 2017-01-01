Жизнь без ожиданий

Как только я перестала ожидать чего-то от себя, от жизни, от других и начала ощущать жизнь и просто жить, жизнь, в свою очередь, раскрыла для меня удивительные пути, которых я не замечала, ожидая чего-то другого…

Недавно со мной произошла одна вещь, которая помогла развернуть жизнь на 90 градусов, а чудеса начали происходить чуть ли не ежедневно, часто помногу и за раз

Многие уже живут из такого состояния, для кого-то это естественно, для меня это стало открытием, честно, не ожидала такого эффекта.

Я просто перестала чего-то ждать и ожидать… И в тот момент вдруг на душе стало так легко-легко, я словно начала жить, до этого я словно больше думала о том, как жить, а тут взяла и начала.

Я перестала ожидать что-то от себя… раньше я ожидала, что вот-вот и раскроется весь мой потенциал, и я стану такой сякой, напишу сто статей, а лучше 10 книг, создам нечто классное и т.п.

Я перестала ждать от себя результатов, что я буду их выдавать, выдавать и ещё раз выдавать, что я чего-то достигну, что завтра заработаю больше денег, сделаю это, то 5е, 10е…

Я перестала ждать чего-то от других — что вдруг оценят меня, сделают что-то, будут со мной добры и ответственны…

Я перестала ждать от партнёра — что он вдруг начнет понимать меня и делать так, как мне хочется…

Я перестала ждать денег, приняла те суммы, которые у меня есть и перестала мучить себя вопросом, как же мне наконец кардинально изменить свою денежную ситуацию — просто выразила намерение, что когда я буду готова, мне способы раскроются и придут. Это произойдёт в нужное время, в нужном и самом лучшем для меня месте, и наилучшим для меня образом…

Я перестала ожидать от жизни и требовать, чтобы она мне дала что-то… — у меня внутри сидело ощущение несправедливо обделённой — мол я столько всего делаю, а кто то вообще ничего не делает и такие результаты получает.

Ещё я перестала ждать, что завтра вдруг всё станет великолепно и проблем не будет. Мой наивный детский аспект хотел спокойствия и безмятежности. Пока взрослый аспект не осознал, что спокойствие и безмятежность внутри, а не в отсутствии внешних дел или вопросов, которые нужно решить.

Я вообще перестала ждать чего-то… мне стало без разницы, что произойдёт. Раньше мне было важно, чтобы произошло только хорошее, благостное, что всё просто обязано быть окей, так как внутри сидел страх, что вдруг случиться нечто такое, с чем не справлюсь (опять же вопрос доверия к себе)…

Не совсем, что мне стало совсем без разницы, скорее я отпустила ожидания относительно будущего: что там должно быть и как там всё должно быть. Но и это я отпустила, сказав себе: «Что будет, то будет. Всё сложится для меня наилучшим образом».

Нет, у меня есть какие-то планы, что я хочу осуществить, но оказалось, что мои планы и то, что я думаю относительно них — весьма смехотворны по сравнению с тем, какие возможности для меня приготовила жизнь и как всё начинает разворачиваться в жизни, когда отпускаешь контроль и перестаёшь ожидать и навязывать то, как всё по твоему мнению должно случиться.

Ожидания запечатлевают энергию на чём-то одном, максимум нескольких вариантах, как правило, на том, что уже простроено в уме, не давая энергии двигаться, не давая жизни приносить всё лучшее для тебя… и это лучшее — это как правило то, чего совершенно не ожидаешь.

У меня внутри было постоянное ожидание, а следовательно в уме уже выстроена цепочка «как всё должно быть» — и ум работал напряжённо, чтобы следовать этой цепочке и не дай бог что-то упустить. За пределами этого я ничего не замечала.

В этой цепочке мне постоянно нужно было знать «как»: как мне сделать это, как мне сделать то, как мне сказать мужу, как мне обратиться к незнакомым людям, как я заработаю больше денег, как что-то случится, как мне доехать куда-то, как мне сделать что-то.

И в большинстве случаев перед тем, как что-то делать мне нужно было обязательно знать, как я буду делать (ну, чтобы контролировать процесс, исключить возможность допустить ошибку и пр.) и желательно заранее, чтобы я подготовилась (хотела дописать «и сделала всё на отлично, просто великолепно и сама»).

Вопрос «как» постоянно прокручивался в моей голове «как да как? как? как?».

И самое интересное, что ответ не находился, большую часть ответов я получала, когда совсем не думала «как». Ведь я хотела знать раньше времени, как всё произойдёт. А так не бывает (может быть и бывает, у меня способности к предвидению пока нет), потому что выключает из потока, а ответы как раз приходят в процессе, в потоке.

Получается, я готовилась, чтобы совершить какое-то действие. То есть прежде чем что-то сделать, мне надо было пройти процесс подготовки, а он длительный и мучительный и он настолько порой затягивался, что на действие уже сил не оставалось. Так уж выверяла, что ничего не хотелось делать после.

Это похоже на то, как усердно готовиться к экзамену, так усиленно, так всё выучить, что когда приходит момент самого экзамена, на него сил не остаётся, ничего вообще не хочется, и ты не в состоянии показать лучшее, что знаешь, на что способна.

Устав от этого комплекса отличницы, я позволила внутри произойти революции: Как произойдёт, так произойдёт… Начну делать и в процессе узнаю, что и как мне нужно сделать…

Когда мне нужно будет знать ответ на вопрос, он придёт… Когда чему-то нужно случится в моей жизни, оно произойдёт… Как событию нужно произойти, так оно и произойдёт. Пусть всё складывается наилучшим для меня образом…

Боже мой, как же легко стало в тот момент — стало пофиг «как», какая разница… Я расслабилась — всё будет так, как оно будет… Я сделаю так, как я сделаю, а не так, что я должна быть на высоте, сделать всё идеально…

Как получится, так получится… как смогу, так смогу, не хочу больше стараться напрягаться и тысячу усилий прилагать, чтобы совершить одно действие и обломаться, так как не получила результата, а усилий было вложено неимоверно…

С тех пор в моей жизни начали происходить чудеса:

1х, я стала лучше слышать себя, ко мне начали приходить идеи (точнее они были, просто я усиленно их не замечала, пытаясь простроить что-то в уме). Я начала прислушиваться к идеям, которые у меня есть, и поняла, что я могу их осуществить, даже не понимая пока, как это сделать. Но я шла в них и их реализовывала, в процессе находились пути и способы.

2х, боже, я начала делать намного больше, ведь раньше я готовилась к действию и «сливалась» на самом действии. Я удивилась, что начало получаться так же гораздо лучше, чем когда я всё выверяла и готовилась.

3х, я начала просить то, что нужно, в нужный момент и отказывалась от того, что не нужно, не ожидая, что другие люди поймут/ не поймут.

4х, события один за одним посыпались в мою жизнь, что я не успеваю — столько всего надо сделать, причём с минимальными усилиями всё получается и удаётся. Раньше я ждала, что что-то произойдёт. + Я начала сама формировать какие-то события, а не просто реагировать на то, что «случается» со мной.

5х, я уж не говорю сколько интересных знакомств произошло за последние две недели, что я удивляюсь, потому что знакомлюсь с людьми на улицах, в супермаркетах, в лифтах, где только можно, и не мучает вопрос «как мне познакомиться», где это сделать» — что сделать, чтобы устранить сильнейшую нехватку в общении, в которой я оказалась.

6х, а сколько раз я оказывалась в нужное время и в нужном месте, события начали выстраиваться так в цепочку, что приводили меня к тому, что мне нужно было в тот момент.

7х, мой средний чек в супермаркете снизился в 2 раза, раньше я умудрялась покупать столько всего и мне не хватало, сейчас я умудряюсь покупать качественные продукты по нормальной цене. Я раньше удивлялась маме, когда она оказывалась у прилавка в тот момент, когда цена наилучшая на то, что ей хотелось. Я умудрялась покупать то же самое, но гораздо дороже. У меня стали появляться свободные деньги, которые я могу потратить на себя любимую…

Многое начало само приходить в мою жизнь. Даже то, что раньше не работало, какие бы намерения, пожелания я не высказывала.

В одном из законов (по-моему, в законе манифестации) я прочитала такую фразу:

Ответственность — это способность откликаться на то, что жизнь предлагает или предоставляет вам прямо сейчас (responsibility = ability to respond — для тех, кто знает английский). Мне так понравилось это определение ответственности, но тогда я не понимала, как его применить в жизни

Я не понимала, что же жизнь предоставляет мне прямо сейчас, и сетовала на то, что она мне ничего не предоставляет, какая она такая сякая, не заботится обо мне и ничего мне не даёт. Я просто не замечала и не видела её даров, пребывая в ожиданиях и пытаясь постоянно в уме найти ответ на вопрос «как?».

Ум, конечно, задаётся вопросом «как это всё происходит: а как же цель, как же её достигать, надо же прикладывать кучу усилий и стараний?». В мусорку, устарело, отслужило.

Всё оказалось проще — отсутствие контроля и необходимости знать, как оно всё произойдёт — отпускаю все ожидания, потому что оно произойдёт наилучшим для меня образом. Я начала ощущать поток жизни, его текучесть и переменчивость и откликаться на то, что жизнь предлагает в настоящем моменте.

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