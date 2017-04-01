Животные, которые приносят удачу в дом

Кошки в доме

Каждое животное излучает свою энергетику, которая может оказывать как положительное влияние на человека, так и отрицательное.

Кошка в доме является хранителем домашнего очага. Этот домашний питомец может избавить от болей, нервного напряжения, уберечь от сглаза, порчи и неприятностей.

Кошки питаются отрицательной энергией, так что там, где есть этот зверь, любой негатив быстро уйдет. Несмотря на то, что кошки благоприятно воздействуют на атмосферу дома, они могут и притянуть неприятности. Эти животные способны нанести человеку большой энергетический вред в случае, если хозяин плохо к ним относится.

Рекомендуется завести кошку тем людям, которые чувствуют в своем доме дискомфорт и напряжение. Кошка в доме обязательно должна быть только одна. Две кошки или более не смогут привлечь в дом удачу и уберечь хозяина от бед, так как в этом случае они будут заняты только друг другом.

Собаки в доме

С собаками в доме следует быть поаккуратнее. Согласно фэн-шуй дома, эти животные способны транслировать человеку свои мысли, что может привести к печальным последствиям. Обижать собаку не стоит, так как она может ненароком проклясть хозяина посредством скопления в себе негативной энергетики. Собака может принести в дом стабильность и благополучие только в том случае, если будет чувствовать любовь своих хозяев. Если же она часто пакостит, то это является явным признаком того, что ничего хорошего она в дом не принесет — от нее вы получите только негатив.

Аквариум в доме

Аквариум с рыбками, согласно фэн-шуй дома, привлечет деньги и спокойствие. Однако содержать этих питомцев нужно в соответствии с зонами фэн-шуй, иначе энергетика рыбок может подействовать во вред.

Не рекомендуется держать дома птиц и грызунов. Попугаи, канарейки и другие пернатые привлекают в дом сплетни, интриги и ненужную информацию. А грызуны (крысы, хомяки, мыши, морские свинки и прочие) замедляют личностное развитие своего хозяина и притягивают неудачи в финансовых делах.

Домашнее животное должно быть, в первую очередь, любимым. Только в этом случае оно станет служить своему хозяину верой и правдой и привлекать деньги, удачу и любовь.