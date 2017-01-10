Живот и женская энергия: что делать не стоит

Нас с детства учили втягивать живот, держать его напряженным, втягивать, но к чему это приводит?

Для многих женщин живот — закрытая зона, его утягивают, прячут, избегают прикосновений мужчины к нему, потому что современная культура внушила женщине, что живот должен быть как у мужчины с кубиками, плоский, накачанный, тогда это «красиво».



Часто зона живота ниже пупка заблокирована, там много всего накопилось, и работая с энергией в этой зоне — столько всего раскрывается, через страхи, обиды, проживание эмоций мы приходим к тотальному расслаблению и глубокому спокойствию!

Мы мало знаем об этой важной зоне в теле женщины и зачастую калечим свое женское здоровье из-за рекламы и стереотипов. Давайте разбираться по порядку о важности этой части нашего тела.

Живот в переводе со многих языков означает Жизнь, и впрямь — каждый из нас начинал свою жизнь именно в животе своей матери. Для женщины живот — это не просто зона на теле — это место силы, источник ее благ и энергии, место творения жизни (только представьте это).

Именно в животе (область ниже пупка, там где находится матка и репродуктивные органы) женщина собирает энергию, основная ее сила именно там. Энергетически женщина устроена как сосуд, ее основная энергия идет от Земли и собирается в животе. Накопившись там, эта энергия снабжает все тело женщины, делая ее по-женски сильной и безумно привлекательной.

Если в животе энергии достаточно и она течет правильно, то женщина:

— женственная, мягкая, гибкая;

— сексуальная, привлекательная; — легко зачинает и вынашивает ребенка;

— легко рожает (без травм и последующих растяжек);

— уверенна в своей силе и спокойна;

— полна жизни, от нее прямо исходит энергия жизни дарованная матушкой — Землей;

— она получает наслаждение от близости с людьми и от сексуальной близости;

— она чувствует связь со стихиями и с природой, получает от нее силу.

Но таких женщин единицы, у 80% женщин присутствует в разной степени паховый блок в теле.

Нас с детства учили втягивать живот, держать его напряженным, втягивать, но что это дает:

— Блокировку энергии к высшим центрам;

— Неспособность глубоко расслабиться;

— Зажатое поверхностное дыхание, неспособность продохнуть через все тело;

— Женские болезни;

— Тяжелые месячные и пмс;

— Накопление страхов и тревог;

— Неспособность получать наслаждение;

— Непринятие своей природы;

— Жесткость, костность, отсутствие гибкости;

— Напряженный живот — напряженная жизнь;

— Выработка мужских качеств.

Блоки в области живота формируются по нескольким причинам.

Главная из них — это отношения с матерью. Изначально мы были соединены с мамой именно через живот, через пуповину. Он мамы мы получали все эмоции, всю информацию о мире.

Если маме было страшно всю беременность, если она не готова была к ребенку — у ребенка скорее всего будет непринятие себя, неспособность наслаждаться и радоваться, потому что главный человек в его жизни не позволил ему этого.

Именно от мамы рождаются многие страхи, комплексы и блоки, и многие женщины уже от рождения сильно зажаты.Но от мамы мы также можем получить и высшее наслаждение и тотальное принятие себя. Она источник жизни и ее живот источник благ.

Если мама в беременность была радостна, счастлива, ждала ребеночка, радовалась ему, если она защищала его — то ребенок рождается уверенным в себе, с принятием своей природы и изначально очень расслабленным.

Поэтому, как ни крути, мама тот человек с которого нужно начинать работу над собой. Примите маму — примите свой живот (свою жизнь и свою природу) — полюбите себя!

Причем идеально будет проработать именно внутриутробную жизнь, включить музыку спокойную, представить себя в животе своей мамы, что вы связаны пуповиной, вы одно целое и неразрывное, вы слышите ее сердце и это самая приятная музыка для вашей души.

Нужно представлять, как мама радуется Вам, как ждет (даже если реально это было не так). Медитируйте на пуповину, на глубочайшую связь ваших тел, ваших жизней.

Примите, что вы одно. Дышите в один такт, существуете вместе. Она любит и защищает Вас. Она питает Вашу жизнь. Мама…

Дышите и чувствуйте связь. Возможно, Вам захочется плакать, это хорошо, нужно поплакать — так уходят страхи и возрождается близость.

Эту медитацию нужно делать до тех пор, пока не придет полное принятие того, что Вы дитя своей матери, что Вы ее кровь и плоть, ее часть. Это не только углубит отношения, но и принесет спокойствие и расслабление.

Также часто паховый блок формируется от травматичного сексуального опыта, женщина зажимается и больше не хочет подпускать к себе мужчину, даже порой в браке она просто терпит и ждет, когда сексуальная близость закончится.

Можно переписать сценарий этой связи. Сначала нужно выписать на бумагу травму, писать о ней до тех пор пока будут идти слова. А потом все сжечь. И мысленно визуализировать другой образ той близости, более приятный, расслабленный.

Также хорошо с мужем провести следующую практику

Женщина ложится и расслабляется, закрывает глаза, а муж просто гладит ее по животу по часовой стрелке, иногда чуть нажимает, потом снова просто ласково. Гладить нужно именно зону живота которая ближе к паху.

В тантрических сексуальных практиках женщину готовят к близости через массаж живота. Сначала делают дыхательные практики, массаж тела, массаж живота в области паха, а потом происходит близость в которой женщина способна испытывать не только Божественное наслаждение, но и глубокий оргазм.

Один мастер работал с фригидной женщиной, которая за 35 лет жизни ни разу не испытывала оргазма и удовольствия от близости.

Он научил ее супруга делать массаж живота и через несколько сеансов такого массажа женщина первый раз ощутила не только глубокую доверительную связь со своим супругом, но и наслаждение от близости и оргазм.

Стоит предупредить, что в области живота скапливается огромное количество эмоций, как хороших, так и негативных, и чтобы дойти до приятных ощущений, нужно будет выпустить все негативное что там накопилось.Обычно при первых сеансах массажа живота выходят страхи через слезы, сокращение мыщц.

Страхи всегда держат нас в напряжении, не дают нам расслабиться. Поэтому первым этапом Вы выпустите свои страхи, порыдаете, а потом наступит спокойствие, а за ним блаженство.

При массаже живота высвобождается много зажатой энергии и Вы можете почувствовать возбуждение. Это нормально.

Следующая причина возникновения зажатости в животе — это сильные страхи и тяжелые эмоциональные состояния: потеря близких людей, конфликтные отношения в семье, серьезные разочарования в жизни, долго сдерживаемая ярость, гнев, стрессы, угроза жизни.

Все это накапливается в животе. Их можно прожить через практику писем, холотропное дыхание, вайвейшн.

Женщине нужно научиться расслаблять живот, принимать его таким, каков он есть

Легкое вынашивание и роды.

Многие женщины получают травмы при родах именно из-за напряжения в животе и бедрах. При родах важно расслабить живот и все внутренние органы, чтобы пути для ребенка раскрылись максимально широко и чтобы ему было легко проходить.

Если женщина до родов качала пресс, но не занималась растяжкой — есть большой риск травм и растяжек.

Правильное течение энергии.

Когда живот расслаблен — энергия свободно поднимается вверх, снабжая все тело женщины, питая все энергетические центры.

Именно поэтому во многих традициях женщины носили свободную одежду — в России сарафан, в Индии — сари, в Азии широкие юбка-брюки и туники. В такой одежде энергия не только легко поступает в тело, но и усиливается за счет формы купола у стоп.

Глубокое дыхание.

Сейчас большинство женщин дышат на самой поверхности легких, дыхание не глубокое и оно не снабжает тело кислородом в полной мере.

Если живот женщины расслаблен, то она может дышать животом сквозь все тело. Такое дыхание успокаивает, умиротворяет, приводит в порядок мысли, омолаживает, приводит в движение энергию в теле, привносит в движения грацию, плавность, текучесть.



Сексуальность и притягательность.

Мягкий живот — это очень сексуально для мужчин (вспомните картину Рождение Венеры), потому что женщина это символ мягкости, нежности, податливости.

Сильным мужчинам нравятся мягкие женщины, не только по характеру, но и внешне. Ведь внешнее отражает внутреннее.

Если Ваш мужчина настаивает на том, что бы у Вас был накачанный живот с кубиками, значит ему нравятся сильные по-мужски женщины, и что он хочет от Вас либо лидирующей роли и равной ответственности, либо он слишком подвержен социальному влиянию рекламы.

Не нужно на это реагировать. Нужно принимать себя и тогда Вас будут принимать другие.

Мягкий живот — это не значит быть полной, даже худенькая девочка может иметь расслабленный мягкий живот, он выглядит очень женственно, с изящными изгибами. Это красиво, сексуально, женственно.

Более расслабленным живот могут сделать восточные танцы живота, это хорошее занятие для женщины, которое поможет почувствовать себя более привлекательной, женственной, чаровницей. Они также помогают снять паховые блоки и зажимы. Заметьте, это танец живота, а не игра мышц 😉

Что делать не стоит?

— Неблагоприятно прокалывать живот. Это блокирует энергию на нижних центрах, оставляет обесточенными верхние чакры;

— Неблагоприятно носить одежду открывающую зону паха. В этой области очень много сексуальной энергии и если женщина ее демонстрирует всем, то она быстро истощается.

— Неблагоприятно носить утягивающую одежду, она формирует в теле напряжение и энергия двигается в теле по мужскому типу, формируя мужские качества характера.

Живот — это символ жизни, как Вы будете к нему относиться, как будете его ощущать — такой и будет Ваша жизнь!

Источник econet.ru