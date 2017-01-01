«Живи, будто ты уже умер»

У японцев есть любопытный способ подбодрить человека, стоящего перед лицом трудностей. Его описала Рут Бенедикт в своей книге «Хризантема и меч», посвященной исследованию японской культуры.
Что нам мешает?
«Человека в детстве настоятельно обучают осознавать собственные действия и судить о них в свете того, что скажут люди; его „я-наблюдатель“ крайне уязвим. Чтобы отдаться восторгу своей души, он устраняет это уязвимое „я“. Он перестает чувствовать, что „он это делает“, а затем начинает ощущать в душе свои подлинные способности подобно тому, как ученик в искусстве фехтования ощущает способность стоять на четырехфутовом столбе без страха упасть».
Как устранить преграду?
«Самая крайняя, по меньшей мере, для западного уха, форма, в которой японцы выражают эту мысль, — в высшей степени одобрительное отношение к человеку, «который живет, как будто уже умер». Буквальный перевод звучал бы как «живой труп», и во всех западных языках это выражение имеет неприятный оттенок. Японцы говорят: «Живет, как будто умер», когда имеют в виду, что человек живет на уровне «мастерства».
Это выражение используется в обычных повседневных наставлениях. Чтобы приободрить мальчика, который переживает относительно выпускных экзаменов в средней школе, ему скажут: «Относись к ним как человек, который уже умер, и ты легко сдашь». Чтобы успокоить друга, который заключает важную для бизнеса сделку, скажут: «Будь словно ты уже умер». Если человек переживает серьезный душевный кризис и заходит в тупик, достаточно часто с решением жить он выходит из него «как будто уже умер».
В этом состоянии у человека отсутствуют настороженность к себе и, следовательно, весь страх и предусмотрительность. Иными словами: «Моя энергия и внимание беспрепятственно направляются прямо к осуществлению. „Наблюдающее я“ со всем своим грузом страхов больше не стоит между мной и целью. С ним ушло чувство скованности и напряжения, склонность к депрессии, которая беспокоила меня в прежних поисках. Теперь для меня все стало возможным».
Свобода — для добрых и бескорыстных дел
«По западной философии, практикуя жизнь „как будто ты умер“, японцы устраняют совесть. То, что они называют „наблюдающим я“ или „вмешивающимся я“, служит цензором, судящим действия человека. Разница между западной и восточной психологией отчетливо проявляется в том, что, когда мы говорим о бессовестном американце, мы имеем в виду человека, утратившего чувство греха, которым должен сопровождаться проступок, но, когда эквивалентное выражение применяет японец, он имеет в виду человека, который перестает быть напряженным и скованным.
Американцы имеют в виду плохого человека, японцы — хорошего, тренированного человека, который способен полностью реализовать свои способности. Они имеют в виду человека, которому под силу самые трудные и решительные бескорыстные действия. Главная мотивация хорошего поведения для американца — это вина; человек, который из-за огрубевшей совести перестает ее чувствовать, становится антиобщественным. Японцы представляют проблему иначе.
По их философии, человек в глубине души добр. Если его побуждение может быть непосредственно воплощено в действие, он поступает целомудренно и легко».