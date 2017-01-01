«Живи, будто ты уже умер»

У японцев есть любопытный способ подбодрить человека, стоящего перед лицом трудностей. Его описала Рут Бенедикт в своей книге «Хризантема и меч», посвященной исследованию японской культуры.

Что нам мешает?

«Человека в детстве настоятельно обучают осознавать собственные действия и судить о них в свете того, что скажут люди; его „я-наблюдатель“ крайне уязвим. Чтобы отдаться восторгу своей души, он устраняет это уязвимое „я“. Он перестает чувствовать, что „он это делает“, а затем начинает ощущать в душе свои подлинные способности подобно тому, как ученик в искусстве фехтования ощущает способность стоять на четырехфутовом столбе без страха упасть».

Как устранить преграду?

«Самая крайняя, по меньшей мере, для западного уха, форма, в которой японцы выражают эту мысль, — в высшей степени одобрительное отношение к человеку, «который живет, как будто уже умер». Буквальный перевод звучал бы как «живой труп», и во всех западных языках это выражение имеет неприятный оттенок. Японцы говорят: «Живет, как будто умер», когда имеют в виду, что человек живет на уровне «мастерства». Это выражение используется в обычных повседневных наставлениях. Чтобы приободрить мальчика, который переживает относительно выпускных экзаменов в средней школе, ему скажут: «Относись к ним как человек, который уже умер, и ты легко сдашь». Чтобы успокоить друга, который заключает важную для бизнеса сделку, скажут: «Будь словно ты уже умер». Если человек переживает серьезный душевный кризис и заходит в тупик, достаточно часто с решением жить он выходит из него «как будто уже умер».

В этом состоянии у человека отсутствуют настороженность к себе и, следовательно, весь страх и предусмотрительность. Иными словами: «Моя энергия и внимание беспрепятственно направляются прямо к осуществлению. „Наблюдающее я“ со всем своим грузом страхов больше не стоит между мной и целью. С ним ушло чувство скованности и напряжения, склонность к депрессии, которая беспокоила меня в прежних поисках. Теперь для меня все стало возможным».

Свобода — для добрых и бескорыстных дел