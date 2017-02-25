ЖЕРТВА ГОЛУБОГО ЛУЧА

5 ноября 1975 года семеро рабочих, занимавшихся подрезкой деревьев на территории национального парка штата Аризона, по окончании рабочего дня решили отправиться отдохнуть на базу на своем грузовике. Не преодолев и половины пути, трудяги заметили над деревьями невероятно большой золотистого цвета НЛО, имевший сверкающие иллюминаторы и купол в верхней части. Автомобиль тут же затормозил. Изумленные мужчины, раскрыв рот, в течение некоторого времени, не отрываясь, наблюдали за движениями внеземного объекта. Один из семерки, наиболее любопытный и смелый, Тревис Уолтон, внезапно выскочил из грузовика и побежал навстречу летающей тарелке, размахивая при этом руками. Напрасно коллеги пытались криками вернуть «разбушевавшегося» друга: Тревис что есть мочи мчался к инопланетным братьям, а заодно и к всемирной известности. Но тут случилось непредвиденное: нежданно-негаданно смельчака поразил выпущенный из тарелки голубой луч, и бедолага, как подкошенный, тут же рухнул наземь. Героев попасть под «обстрел» инопланетян среди бригады больше не нашлось. Оставив Тревиса на «поле боя», рабочие быстрым ходом рванули восвояси.

Пропавший труп

В ужасе работники пилы и топора с бешеной скоростью мчались на своем грузовике в сторону ближайшего населенного пункта. Добравшись до первого попавшегося отделения полиции, они взахлеб стали рассказывать о том, что с ними произошло. Однако им никто не поверил, сетуя на то, что трудяги просто-напросто перебрали спиртного и сами прихлопнули своего дружка, после чего закопали бедолагу, а теперь пытаются выкрутиться. Не откладывая дело в долгий ящик, полицейские тут же направились в указанное место, прихватив с собой троих рассказчиков. Другие трое наотрез отказались последовать вместе с ними. Один из них, здоровенный детина, просто бился в истерике. Позже в интервью возглавивший поисковую операцию шериф отметил, что если рабочие и лгали, что обладали невероятными актерскими талантами.