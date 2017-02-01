ЖЕРТВА ГОЛУБОГО ЛУЧА

5 ноября 1975 года семеро рабочих, занимавшихся подрезкой деревьев на территории национального парка штата Аризона, по окончании рабочего дня решили отправиться отдохнуть на базу на своем грузовике. Не преодолев и половины пути, трудяги заметили над деревьями невероятно большой золотистого цвета НЛО, имевший сверкающие иллюминаторы и купол в верхней части. Автомобиль тут же затормозил. Изумленные мужчины, раскрыв рот, в течение некоторого времени, не отрываясь, наблюдали за движениями внеземного объекта. Один из семерки, наиболее любопытный и смелый, Тревис Уолтон, внезапно выскочил из грузовика и побежал навстречу летающей тарелке, размахивая при этом руками. Напрасно коллеги пытались криками вернуть «разбушевавшегося» друга: Тревис что есть мочи мчался к инопланетным братьям, а заодно и к всемирной известности. Но тут случилось непредвиденное: нежданно-негаданно смельчака поразил выпущенный из тарелки голубой луч, и бедолага, как подкошенный, тут же рухнул наземь. Героев попасть под «обстрел» инопланетян среди бригады больше не нашлось. Оставив Тревиса на «поле боя», рабочие быстрым ходом рванули восвояси.

Пропавший труп

В ужасе работники пилы и топора с бешеной скоростью мчались на своем грузовике в сторону ближайшего населенного пункта. Добравшись до первого попавшегося отделения полиции, они взахлеб стали рассказывать о том, что с ними произошло. Однако им никто не поверил, сетуя на то, что трудяги просто-напросто перебрали спиртного и сами прихлопнули своего дружка, после чего закопали бедолагу, а теперь пытаются выкрутиться. Не откладывая дело в долгий ящик, полицейские тут же направились в указанное место, прихватив с собой троих рассказчиков. Другие трое наотрез отказались последовать вместе с ними. Один из них, здоровенный детина, просто бился в истерике. Позже в интервью возглавивший поисковую операцию шериф отметил, что если рабочие и лгали, что обладали невероятными актерскими талантами.

Прибыв на место предполагаемого «преступления», схватившись за револьверы, полицейские занялись поисками Уолтона, однако никого не нашли. Не было и намека на его здесь пребывание: ни тела, ни одежды, отсутствовали даже следы борьбы! Вывод напрашивался сам собой – бытовое убийство.

Предполагаемые убийцы прошли детектор лжи

Полицейским ничего не оставалось, как установить убийцу и степень вины каждого из участников преступления. Однако, рабочие отрицали свою вину и как один рассказывали о нападении летающей тарелки. Спустя несколько дней безуспешных допросов, лесорубов направили в Аризону, где в управлении общественной безопасности они подверглись проверке на детекторе лжи. Из шестерых только один, возможно из-за сильного волнения, тест не прошел.

Вернувшийся с борта НЛО

Полицейские пришли в явное замешательство. Проблему разрешил сам Уолтон, неожиданно вернувшийся через пять дней после исчезновения целым и невредимым. Тревис заявил о том, что его похитили инопланетяне. Исходя из похищенного, гуманоиды похожи на людей, только имеют хрупкое телосложение, большие лысые головы, черные глаза, а рост их не достигает и полутора метров. Несчастного положили на стол и одели ему на лицо нечто похожее на кислородную маску, после чего стали проводить над ним всяческие медицинские эксперименты. Уолтон очнулся уже на земле на шоссе неподалеку от Хебера и даже успел увидеть, как НЛО улетает.

Мужчина явно удивился, когда узнал, что его отсутствие длилось пять дней. Слова Уолтона также были проверены на детекторе лжи, который также подтвердил их истинность.

Стоит ли верить?

Существует множество версий на данное происшествие. Одна из них – бригада просто выдумала эту историю, поскольку рабочие отставали по графику работы и боялись не получить вознаграждения. В подтверждение своих доводов сторонники данной версии указывают на тот факт, что трудяги, предоставив одному из журналов «ценный для уфологических рассуждений материал года», получили за это пять тысяч долларов.

Сторонники же версии лесорубов, в основном, делают упор на результаты теста, проведенного на детекторе лжи, да и 5000 долларов – сумма, мягко говоря, весьма скромная по сравнению с пережитым этими людьми страхом.

С тех пор минуло более 40 лет, однако до сих пор ни один из семи очевидцев того происшествия от своих слов не отказался, не смотря на то, что подобное разоблачение дало бы возможность любому из них неплохо обогатиться.

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