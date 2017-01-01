Женская сила. Как ею пользоваться?

Женщины имеют колоссальную, но совершенно не осознаваемую ими силу. Большинство женщин совершенно ею не пользуются, меньшинство пользуются лишь малой долей этой силы. Вспомните историю, как из-за женщин начинались войны, рыцари стрелялись на дуэлях, ради руки и сердца женщины. Те женщины, явно, были особенными, они, явно, осознавали свою силу и мудро ею пользовались.

Помните, дорогие, если женщина не пользуется своей женственностью, то она начинает пользоваться, чем?.. Мужественностью… И, конечно, сразу проигрывает. Потому, что она не мужчина! Единственная возможность добиваться своего для женщины (будь то внимание мужчины, будь то сохранение любви в семье и так далее), это — быть Женщиной! Действовать по-женски!

Что значит, действовать по-женски?

Это значит, являть всем своим обликом красоту, красоту как внешнюю, так и внутреннюю. Это не должна быть пустышка в красивой обертке и не должна быть замарашка с прекрасным внутренним миром. Во всём важна именно гармония! Женщины боятся быть яркими, боятся выражать себя, они одевают черные одежды, серые платки, и еще надеются быть замеченными мужчинами. Но мужчинам важно видеть красоту, видеть рядом с собой солнышко, которое ярко светит.

Это значит, быть наполненной и счастливой. Показатель нашей наполненности — ничем не обусловленная улыбка… Посмотрите сейчас на себя, вы улыбаетесь? Или сидите с хмурым, как серая тучка, лицом?.. Если, второй вариант, то вам срочно нужно повышать запасы женской энергии, отбросить все дела, оторваться от чтения этой статьи, и пойти наслаждаться жизнью, радовать себя приятными впечатлениями…

Дорогие женщины, мужчины обожают наши улыбки! Ради них, они готовы на подвиги и героические поступки, они готовы быть для нас самими благородными, самыми щедрыми, самыми мужественными, если мы будем говорить с ними не с претензиями и недовольством, а с искренними улыбками и нежностью в голосе!

Это значит, быть игривой и энергичной… Женщины часто думают, что мужчины, особенно в солидном возрасте, тянутся к девушкам помоложе. Это не так! Мужчины тянутся к энергичным девушкам! Если вы в 50 лет умеете быть игривой и энергичной, мужчина от вас никогда не уйдет! Потому что мужчина «едет» на женской энергии, как машина на топливе. Ему необходима постоянная подпитка от женщины, это утверждают сами мужчины. Вспомните фразу мужчины о женщине: «Я жажду ее». Именно «жажду».

Ведь, женщина, как вода, питает своего мужчину, дает ему энергию, силу, возможность достигать любых вершин. Женщина может брать энергию от чего угодно: от природы, покупок, любых внешних факторов, приятных эмоций, у мужчин такой способности нет, они берут энергию именно от женщин…