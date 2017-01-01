ЖЕНЩИНА И ДЕНЬГИ … ИЛИ 6 СПОСОБОВ ПРИТЯГИВАТЬ ДЕНЬГИ ПО — ЖЕНСКИ

Деньги – это энергия, деньги – это одно из средств для реализации наших желаний и целей.

Женщина по своей природе, изначально рождена быть богатой и жить в Изобилии, но так ли это на самом деле…?

С детства нас настраивают, что деньги нужно зарабатывать, а так ли это…?

Женщина по природе – это Изобилие и богатство и настраиваясь на свой внутренний мир, повышая уровень своей женской энергии, женщина притягивает все Блага, деньги и т.д.,

через различные источники, через творческую реализацию, через мужчин, подарки, через интересные проекты.

Следуя и развивая свою женскую природу, женщина становится богатой.

Как осознать эту природу и выйти из власти мужских энергий, в которые мы себя загнали сами?

Для этого существует 6 простых способов:

РАЗВИТИЕ СВОЕГО ЖЕНСКОГО ЦЕНТРА:

Это самый главный аспект. Женское начало – это матка и многое в жизни женщины зависит от уровня наполненности и уровня вибраций энергии в матке. Чем выше уровень вибраций, тем легче приходят все Блага в жизнь женщины, разными путями. Чем сильнее энергия, тем больше женщина притягивает Изобилия в свою жизнь. С годами мы теряем эту энергию и вот почему много разных проблем, в том числе финансовых. Нет смысла винить мужчину рядом в том, что он не дает нам нужного материального уровня, так как мы сами не даем ему нужного уровня энергии, для его реализации. Всем известно, что мужчины в основном берут энергию от женщины (женщина передает энергию через любовь, чувства мужчине, питая его и давая силы для реализации). Не нужно «пилить» мужчину. Нужно просто заняться собой и повысить уровень энергии в матке (это управление интимными мышцами и различные практики на повышение энергетического резерва в матке);

ВОСТОРГ ОТ СЕБЯ, НАСТРОЙ НА ВСЕЛЕННУЮ:

Настроиться на свое женское начало, осознать себя истинной женщиной по своей природе. Перестать пребывать в мужских энергиях, ощущая себя «суперменом», который делает все сам (в нашем случае сама). Начните баловать и радовать себя разными мелочами. Больше вкладывайте в свое обучение и в уход за собой (за своим прекрасным телом), в новую одежду – это очень важно для женщины. Когда женщина настраивается на свое начало и действует, таким образом, она настраивается на ритмы Вселенной и весь мир помогает исполнять все ее желания. Все приходит легко и без усилий;

ДАРИТЬ РАДОСТЬ ВОКРУГ:

Одно из предназначений женщины – это дарить радость. Когда женщина настроена на свои собственные природные ритмы, когда она спокойна, довольна и счастлива, тогда она излучает море Света и Любви вокруг. Но, счастливой, радостной и довольной в первую очередь – мы делаем себя сами. Так как, если внутри себя нет этих эмоций, то ни один мужчина и человек в мире не даст нам этого. Все идет через свой внутренний мир. Огромное заблуждение женщин: «Я встречу мужчину, выйду замуж и буду самая счастливая женщина». Это миф и неправда — пока нет гармонии внутри себя – никто и никогда не сделает нас счастливыми. Найдите эти эмоции в себе, фокусируйте на них свое внимание, развивая их и тогда Вы станете самой счастливой женщиной на Свете, даря любовь и Свет своему мужчине и всем вокруг. И ваш мужчина сделает все для вас, «положит весь мир к вашим ногам»;

РАЗВИВАТЬСЯ ТВОРЧЕСКИ:

Занимаясь любым творчеством, которое приносит радость и восторг, мы настраиваемся на свою природу. Очень важно найти именно тот аспект творчества, который будет приносить радость, и давать толчок к дальнейшему развитию. Через творчество идет наша реализация;

ПРОСИТЬ ПОМОЩИ У МУЖЧИН:

Даже самой сильной женщине нужно учитывать этот аспект. И иногда просить помощи у мужчин, даже у незнакомых. Поверьте, мужчины с радостью откликаются на такие просьбы и с огромным удовольствием помогают нам в мелочах. Научитесь с вниманием и уважением относиться к мужчинам, и вы увидите, они готовы всегда прийти к нам на помощь и выручить нас;

НОСИТЬ ХОРОШЕЕ БЕЛЬЕ И ЧУЛКИ:

Покупайте себе самое дорогое белье, самое красивое и самое лучшее. Женщина в красивом белье и чулках – незабываема. И если в вашей жизни на данный момент нет того, кому его показывать — одевайте его для себя. Поверьте, ощущения от себя самой в красивом белье и чулках будут самые сказочные.

Настройтесь на себя, на свою природу, осознайте, что вы достойны самого лучшего в этом мире, всего Изобилия и всех Благ и оно обязательно проявиться в вашей жизни.

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