ЖЕНЩИН КАКИХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА ЖДЕТ УЧАСТЬ ЧЕРНОЙ ВДОВЫ?

Жизнь — непредсказуемая картина, в которой сочетаются все цвета. Иногда она может быть яркой и красочной, а иногда — преподносит неприятные сюрпризы в черных тонах. Женщины, которые по воле судьбы и независящих от них причин оказались вдовами, утешают себя тем, что второй брак для них будет более удачным. Но нет, карма преследует их и во втором браке, забирая все права на счастье. Может эта женщина носит на себе отметину черной вдовы, если каждый новый брак заканчивается по знакомому сценарию, а мужья покидают этот мир? Астрология имеет собственное определение по поводу термина, которому наделены женщины, похоронившие более двух мужей.

Овен

Этот знак занимает лидирующую позицию по обозначению черной вдовы. Женщины-представительницы обладают большой живучестью, поэтому они легко переживают своих мужей. Им не свойственно прогибаться под тяжестью проблем, потому как они знают, что выход с любой ситуации всегда найдется, обладают не только крепким здоровьем, но и повышенной сопротивляемостью к несчастным случаям. Как правило, после несколько неудачных браков, они стараются не гневить судьбу и проживают в полном одиночестве до глубокой старости.

Телец

Женщины этого знака наделены большой выносливостью и крепким иммунитетом. Для них важно вместе со своей половинкой жить в унисон. Им несвойственно быть черной вдовой, так как проявление злого рока не «прилипает» к их жизнелюбивой натуре. Представительницы редко испытывают сильное эмоциональное перенапряжение после которого ослабевает их аура, поэтому они почти никогда не попадают под магическое влияние.

Близнецы

Эти знаки наделены двойственной натурой, которая меняется в зависимости от их периода жизни. Их непрерывное движение дает им возможность активно продолжать жизнь и в солидном возрасте. Вместе со своими вторыми половинками они проживают до глубокой старости, помогая друг другу преодолеть различные жизненные препятствия. Для них важно сохранить брак, и, как правило, выходят замуж по большой любви и навсегда. Поэтому термин черной вдовы не применимо для их натуры.

Рак

Их уязвимая нервная система вполне подходит для того, чтобы стать благоприятной платформой для черного проклятия. Но их такая участь не коснется. Они обладают богатой интуицией, которая им помогает найти нужного партнера и избежать негативных проявлений в жизни. Знак болезненно воспринимают любые замечания, поэтому находит для себя лояльного партнера. Если вступают во второй брак, то только исключительно по любви, которой у них не было в первых отношениях.

Лев

Их необычная жизненная сила дает возможность радоваться каждому дню и заряжать этим всех окружающих. Они настолько ценят свой брак и семейный отношения, что редко идут на второй круг. Но даже если это и случится, то только в тому случае, когда они не найдут понимания у своей второй половины. Хотя женщины этого знака всегда будут окружены вниманием противоположного пола, и не станут долго страдать от одиночества. Они не являются пассивной жертвой обстоятельств.

Дева

Их благоразумность позволяет продумывать все шаги и действия наперед. Но с судьбой не всегда можно поспорить. Хотя их дружелюбная позиция настроена на счастливый брак только с единственным партнером. И это у них хорошо получается, если их партнер будет по совместительству равноценный единомышленник. Кармическое вдовство — это не их удел, хотя в старости для них может быть уготована роль вдовы в том случае, если партнер будет их старше на 10 и более лет.

Весы

Их противоречивая натура постоянно пребывает в вечной борьбе с нерешительностью и сомнениями. В молодости им трудно найти такого партнера, который будет полностью отвечать всем их требованиям. Но если они найдут гармонию в партнерских отношениях, то станут бережно хранить свое семейное счастье. Роль черной вдовы — это не для их знака. Ведь они стараются сделать только чище свои отношения, не доставляя никому неудобств и зла. В них заложена сила духа и постоянное жизнелюбие к тому, что их окружает.

Скорпион

Это настоящая паучиха и черная вдова. Несмотря на их чрезмерную выносливость и способность не прогибаться под ударами судьбы, этот знак, как магнитом, притягивает к себе весь негатив и неприятности. Им все равно, что о них говорят и какого мнения об их персоне окружающие. Они не побоятся устроить свою личную жизнь еще раз, несмотря на не давнишнюю трагедию. Они идут по жизни с гордо поднятой головой, проникают в любую тайну и заставляют работать время в свою пользу.

Стрелец

Их оптимистический настрой нацелен на то, чтобы постоянно верить в светлое будущее. Они движутся в выбранном темпе всю свою сознательную жизнь и не унывают перед трудностями. Своим жизненным потенциалом они способны поглотить мужское начало, что очень часто становится фундаментом для разрыва отношений. Но даже если это и случится, их второй брак будет более продуманный и взвешенный. Им свойственно подталкивать партнера к действиям, но не подавлять его энергию и силу воли.

Козерог

Их жажда быть всегда практичным во всем настолько фанатична, что они безразличны к своему партнеру. Они обладают отменным здоровьем, поэтому причисляются к числу долгожителей. Их психологию трудно понять, потому, как под маской равнодушия скрываются их настоящие чувства. Если первый брак заканчивается разводом, то они не спешат снова погрязнуть в рутине житейских проблем. Знаки обладают мощной энергетикой, которая отзеркаливает все то проклятие, что на них насылают.

Водолей

Они настолько трепетно относятся к семейным отношениям, что предпочитают всю свою жизнь прожить с одним партнером. У них нет сильной разрушительной силы, которая способна испортить их судьбу на начальном этапе. Поэтому статус черной вдовы никак их не коснется. Но если они себе выберут мужа-вампира, который начнет качать ее энергию, то они могут превратиться в пассивную и подневольную жертву. Их партнер может довести до полного психологического изнеможения в том случае, если они позволят ему это делать.

Рыбы

Их внутренняя двойственность порой им мешает создать нормальные отношения. И если первый брак был неудачным для этих представителей, то не факт, что через время они снова не захотят возобновлять отношения с этим же партнером. Для них непонятный мотив о втором браке, если все в нем предсказуемо и ожидаемо. Энергетика черной вдовы слишком для них велика, чтобы раскачать, и без того ленивого и пассивного знака. Однако астрология убеждена в раздвоении основного предназначения, поэтому все может быть.

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