Земные души

Души приходят на Землю, чтобы обогатиться энергией этой планеты. Они знают, что в нашем трёхмерном мире их ждёт большое испытание. Кто-то добровольно не хочет знать свою судьбу, кто-то имееет некоторое представление о том, что его ждёт в этом мире, есть и такие, кто уже с рождения представляет свой путь.

Некоторые души пришли не в первый раз. Но есть и такие, кто никогда не посещал Землю. Планета притягивает всех своим магнетизмом. Здесь все души проходят хорошую школу выживания. Но не все выдерживают натиск системы. Поэтому приходится возвращаться назад, чтобы исправить свои ошибки.