Земные души

Души приходят на Землю, чтобы обогатиться энергией этой планеты. Они знают, что в нашем трёхмерном мире их ждёт большое испытание. Кто-то добровольно не хочет знать свою судьбу, кто-то имееет некоторое представление о том, что его ждёт в этом мире, есть и такие, кто уже с рождения представляет свой путь.
Некоторые души пришли не в первый раз. Но есть и такие, кто никогда не посещал Землю. Планета притягивает всех своим магнетизмом. Здесь все души проходят хорошую школу выживания. Но не все выдерживают натиск системы. Поэтому приходится возвращаться назад, чтобы исправить свои ошибки.
К системе планеты относятся все существующие порядки: религии, социальный строй, денежная матрица, политическая ситуация, экономическое положение и семейное положение. Все эти составляющие призваны закрыть каналы доступа для энергии извне. То есть человека заставляют вертеться в замкнутом круге обязательств.
В некоторых странах человек подчинён с детства религиозным обычаям, в некоторых он подчиняется политической системе. Например, в дореволюционной России дети обязаны были изучать православие с детства, жить по законам религии и церкви; а в послереволюционной России уже появляется система политического рабства — ребёнок был обязан стать октябрёнком, потом вступить в комсомол, а затем — в партию. Всегда есть обязательства перед обществом. Личность не имеет свободного выбора.
Так с детства идёт формирование личности, подчинённой внутреннему распорядку. От человека скрывают истинное положение вещей: Бог дал людям свободу выбора.
Некоторые души так и не просыпаются. Но испытывают смятение, поэтому появляется тяга к алкоголю, наркотикам, тяга к уходу из жизни.
Другие души просыпаются позже, начинают понимать свою миссию на Земле. Такие люди становятся учёными, экстрасенсами, писателями, исследователями. Но и они могут до конца не понимать того, что система на них давит и не даёт им работать в полную силу.
А те души, которые сразу понимают смысл своего пребывания, не беспокоятс ни о чём. Они отдают другим свою энергию, свои знания, свою помощь. Такие люди могут стать святыми. Их почитают и после их смерти.
Самое главное, что нужно понять, что матрица создавалась не для порабощения душ, а для их равития. Это игровое поле вселенной. Но игра идёт по правилам, установленным свыше. Земля — важная точка во всей Вселенной. От нашей планеты зависит будущее миров. Это как Олимпийские игры, на нас сделаны ставки.