Заразное просветление

Знаю одну девушку, которая бросила работу, уехала жить в Азию и там начала духовно расти. До этого она тоже росла, но только вширь. А тут духовный рост попер столь стремительно, что на лбу вдруг прорезался третий глаз. И этим третьим глазом ей стало больно и неприятно смотреть на несовершенство этого мира и особенно людей. Она даже его зажмуривала, так было противно. Приходилось потом полдня медитировать, очищая и питая энергией любви каждую клеточку своего широкого во всех смыслах тела.

Но энергией любви сыт не будешь. Даже в стране вечного солнца надо работать. Сначала она продавала соотечественникам привезенные из России дефицитные товары: гречку и семечки. Потом разместила объявление в фейсбуке: «привет — я фотограф — недорого запечатлею в вечности вашу love story». Но то ли конкуренция была большая, то ли на вечность упал спрос – желающих было немного. Ко всему прочему у нее украли телефон, и с фотографиями пришлось завязать. Тогда она стала втридорога пересдавать комнаты в коммунальных бунгало.

Однажды ночью девушка услышала голос, который сказал, что она особенная (лучше всех), и уже много раз перевоплощалась на этой земле (в основном в Кемеровской области), и что у нее высокая миссия лечить людей. Я подозреваю, что это телевизор у соседей по бунгало чего-то набормотал, но девушка утверждала, что голос был свыше и что она уже давно, еще будучи в России, видела, что потоки у людей не текут, как положено, а булькают кое-как. Только раньше она думала, что это дерьмо, а оказалось, прана.

Родители не обрадовались ее высокой миссии, и настаивали на скорейшем возвращении. Возвращаться она отказалась и сообщила, что первоочередные задачи у нее совсем другие: остановка внутреннего диалога и обретения своего истинного «Я». Тогда отец предложил выпороть ее ремнем, чтобы внутренний диалог сразу остановился. Она оскорбилась и прервала все контакты с родителями. Если честно, ей было за них стыдно. Мало того, что они не умели силой мысли творить вокруг себя прекрасную реальность, так еще никогда не слышали про «разотождествление с ложным эго», колхозники.

Целительство оказалось намного выгодней пересдачи бунгало. Особенно на Бали. Бали — это вам не Индия, где за копейки приходилось трудиться в поте лица, рисуя священные мандалы и штопая заношенные до дыр тонкие тела дауншифтеров. На острове миллионеров совершенно другие расценки на чудеса. Да и контингент тут другой: уставшие от жизни финансисты, взбрыкнувшие президенты банков и психанувшие администраторы бутиков Боско Де Чельеджи. И, конечно, им всем требовалась экстренная помощь – чакры у них давно плесенью поросли, да и на карму без слез было не взглянуть. Самая дорогая услуга по прейскуранту был выход из круговорота сансары. Но наша целительница объявляла цену, даже не моргнув третьим глазом.

А духовный рост тем временем пер дальше. Девушка уже могла одной мантрой заряжать сакральные амулеты, так что они приобретали невероятные защитные свойства. Она попробовала окучить амулетами большой сегмент австралийских серферов, но те плевали на защиту. Наоборот, просили ее устроить хотя бы малюсенькое цунами или на худой случай сдвиг тектонических плит, чтобы пошла волна. Для нашей девушки не было ничего невозможного — вопрос цены, но серферы хотели все нахаляву.

На Бали у нее появилось много верных друзей: потомственный шаман из Мытищ, гуру Джапуркар Агарвал (по паспорту Иван Петров), ясновидящая Тамара, ведический астролог из Могилева и лайф коуч, который просил обращаться к нему просто Учитель. Рядом друг с другом они чувствовали особое единение душ. Стоило вместе собраться, как тут же начинало расширяться сознание, причем пугающими темпами. Правда, Учитель редко появлялся на горизонте – расширялся в одиночестве — либо ел грибы на соседнем острове, либо бухал по-черному. Вообще, у всех был очень разный уровень просветления, но объединяло их одно – любовь к своим духовным чадам и ценовая политика.

Каждое воскресение коллеги по цеху собирались на одной русской вилле, про которую говорили, что это место силы и портал духовности. Там даже имелась святыня — намоленный коврик, на котором один великий тибетский гуру медитировал пять лет без перерыва на сон и еду. Коврик добыли по большому блату и хранили, как зеницу ока. Короче, все пили чай, мерились начищенными до блеска чакрами и беседовали про божественный разум. И как обычно, в конце вечера сходились на том, что в мире катастрофически не хватает любви.

Но однажды произошла трагедия. Какая-то левая тетенька зашла на виллу и сдуру уселась отдохнуть прямо на коврик гуру. Все, конечно, сразу заорали и стали ее всячески прогонять матюками, а ведический астролог из Могилева даже швырнул палкой в эту заразу. Но все равно было уже поздно. Жопа тетеньки всю гурьину энергетику и благость загубила. Все очень расстроились. Даже вибрации вселенной стали хуже вибрировать, а сознание перестало расширяться. Наша девушка так и вовсе на полдня перестала излучать свет и любовь в промышленных масштабах .

И, видимо, эта беда с ковриком очень сильно на нее подействовала. А, может, карма у нее прохудилась, ну или соринка в третий глаз попала. Короче, девушка споткнулась и сломала ногу. Ясновидящая Тамара посоветовала по телефону приложить к ноге намоленный коврик, но пострадавшая вызвала такси и поехала прямиком в больницу. Там ей сделали операцию и через несколько дней выписали, вручив костыли. Друзья ей очень сочувствовали, а ведический астролог из Могилева даже прислал бесплатный гороскоп на ближайшие полгода, но встретить из больницы ни у кого не получилось. Просто высокий сезон – финансист с банкиром шли на нерест, оставалось лишь протягивать руки и брать их тепленькими.

Гороскоп предрекал тяжелые времена. И правда — все накопления ушли на операцию, а зарабатывать больше не удавалось. Клиенты пугались колченогой и измученной болями целительницы и отказывались выходить из круговорота сансары даже за полцены. Пару раз в гости приезжал гуру Джапуркар Агарвал (тот, который Иван Петров) и потомственный шаман из Мытищ. Гуру прикладывал к ноге обе ладони и лечил энергией любви. А шаман в это время читал мантры. Становилось немного лучше, но, если честно, очень хотелось жрать. Во время второго сеанса она даже не выдержала и попросила у них в долг. Но по удивительному совпадению оба в тот день забыли кошельки. Зато на прощание гуру щедро отсыпал ей еще любви с горкой.

Через месяц девушку попросили освободить дом за неуплату. Она было сунулась к ясновидящей Тамаре, но та, к счастью, вовремя увидела, что ее квартира крайне неблагоприятное место для больной, а то неизвестно, чем бы это все кончилось — может, вообще ногу бы оттяпали. Бдительная Тамара посмотрела в стеклянный шар и сказала, что видит много любви и света у Учителя дома, и что там лучше энергетика для выздоравливающих.

Учитель вышел к нашей страдалице бухой и в трусах, и сказал, что нога не заживает, потому что девушка не сеет свет и добро, а ест мясо и ходит в кожаных босоножках. Девушка в принципе уже ходить не могла, не то что добро сеять. А уж о мясе оставалось только мечтать. В полном отчаянии она позвонила астрологу и попросила еще раз посмотреть ее гороскоп — не может быть, чтоб все было так плохо и бесперспективно! Но тот обиженно сказал, что никогда не ошибается.

Пришлось отождествиться назад со своим ложным эго и позвонить родителям. Они не стали интересоваться, удалось ли ей обрести свое истинное «Я», а просто спросили, сколько денег выслать и когда встречать. И наша девушка даже расплакалась, положив трубку. Слезы, обычные девичьи слезы, долго лились по подбородку, затекали в вырез платья и капали на больную ногу. И, как ни странно, становилось легче…

Короче, аккуратнее там в Азии с духовным ростом. Просветление заразно, как ветрянка. Передается воздушно-капельным путем в два счета. Тогда как обыкновенная порядочность (sovest vulgaris) заболевание редкое, и его вряд ли так просто подхватишь. Если только уже не болеешь. А вообще все люди хорошие, а если и ведут себя, как говно, то только потому, что им нужно больше любви.