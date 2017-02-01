ЗАПРЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. «Вечные» магнитные индукционные лампы: кто запретил?

МАГНИТНАЯ ЛАМПА на 10 лет эксплуатации в 19 веке?!!

Почему запретили? Кто? Нам это знать не положено…

Индукционная лампа — безэлектродная газоразрядная лампа, в которой первичным источником света служит плазма, возникающая в результате ионизации газа высокочастотным магнитным полем. Для создания магнитного поля баллон с газом лампы размещают рядом с катушкой индуктивности. Отсутствие прямого контакта электродов с газовой плазмой позволяет назвать лампу безэлектродной. Отсутствие металлических электродов внутри баллона с газом значительно увеличивает срок службы и улучшает стабильность параметров. (ВИКИПЕДИЯ)

Как же горела лампа в 19 веке без подключения к сети электричества?

Очень просто — благодаря размещению рядом сильного магнита и прерывателя магнитного поля — который затем засекретили…

А для ее включения требовался лишь небольшой механический импульс — взведение пружинного рычажка. А далее запускался процесс само-поддержания колебательного контура магнитного поля. Неужели сегодня такого процесса достичь никто не может?

Или благодаря вот такому генератору на постоянном магните, только миниатюрного:

В общем, хотите жить в свете и тепле — не бойтесь выйти на холод и требовать своих прав, и, главное — ПРАВДЫ!…

Источник