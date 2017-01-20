Заповеди 104-летнего Андрея Ворона — как жить долго в счастье и в радости

Высоко в Карпатах жил неунывающий и трудолюбивый Андрей Воронов. Он не знал о существовании мотивирующих тренингов, не был лайф-коучем и не выступал на конференциях. Это был обыкновенный человек, который прожил каких-то 104 года и, кстати, умер вовсе не от старости, а от несчастного случая в самый разгар рабочего дня. Старец жил по своим особым, простым правилам и всю свою жизнь делал пометки, записывал все самое важное и ценное.

Однажды эти записи попали в руки журналисту Мирославу Дочинцу, которому посчастливилось быть знакомым с Вороном (как он сам себя называл), и в 2010 году вышла книга «Многие лета. Благие лета. Заповеди 104-летнего Андрея Ворона — как жить долго в счастье и радости».

7 главных вещей, которым надо научиться:

Найти радость в этой жизни. Радость каждой подаренной тебе минуты.

Радость каждой подаренной тебе минуты. Нести радость другим. Быть человечным.

Быть человечным. Прощать. Всегда. Всех и себя в том числе.

Всех и себя в том числе. Признавать ошибки. И освобождаться от них.

И освобождаться от них. Смеяться. Лицом и душой. Не относиться серьезно к людям и к себе.

Не относиться серьезно к людям и к себе. Дышать. Свободно, глубоко и с наслаждением.

Свободно, глубоко и с наслаждением. Спать. Вволю и с удовольствием.

Советы для души

Лелей в себе внутреннее чувство радости и очарования жизнью. Научись видеть вокруг все живое и радоваться ему — траве, дереву, птицам, животным, земле, небу. Всматривайся в нихдобрыми глазами и с внимательным сердцем — и откроются тебе такие знания, которые не найдешь в книгах. И увидишь в них себя — укрощенного и обновленного.

С людьми будь добр и внимателен. У каждого из них, даже пустого, можно чему- нибудь научиться. Не делай из людей себе ни врагов, ни друзей. И тогда не получишь от них хлопот.

То, что тебе предназначено, будет дано. Только научись смиренно ждать. То, что тебе не надлежит иметь, и ждать не следует. Пусть душа будет легкой. Когда на душе плохо, надо много ходить. Лучше полем, лесом, над водой. Вода понесет твою грусть. Но помни: лучшее лекарство для тела и души — физическая работа.

Не хитри со всего извлекать выгоду, а старайся, чтобы самому быть полезным. Лоза, которая не родит, скоро усыхает.

Находи время для молчания, для успокоения, для душевной беседы с собой. Что хорошо, а что плохо — пусть подсказывает сердце, а не человеческая молва. Не переживай о том, кто что думает и говорит о тебе. Будь сам себе судьей в чистоте и достоинстве. Не сердись на людей. Не суди их. Каждый прощеный тобой человек добавит тебе любви к самому себе.

Не соревнуйся ни в чем ни с кем. Каждому свое. Не спорь. У каждого своя правда и своя обида. Не поучай людей, как им жить, что делать. Я никогда не поучаю, только советую, когда просят совета. Не считай себя самым умным и самым порядочным, лучше, чем другие.

Бедный не тот, у кого мало, а тот, кому мало. Никогда не бей детей и не кричи на них. Иначе из них вырастут рабы.

Советы для стройного тела

Пей чистую воду, где только можно, не дожидаясь жажды. Не пей сладкой и соленой (минеральной) вод из бутылок. Первая разъест печень, вторая замурует сосуды.

Ежедневно на твоем столе должны быть овощи. На первом месте — свекла, нет на земле лучшей пищи. Затем — фасоль, тыква, ягода, морковь, томаты, перец, шпинат, салат, яблоки, виноград, сливы.

Мясо, если хочется, кушать можешь. Но редко. НЕ ЕШЬ свинину, не одного человека она отправила на тот свет. А вот тоненький ломоть сала пойдет на пользу. Но не копти его. Зачем смолу употреблять…

Плохая еда — колбаса, жареный картофель, печенье, сладости, консервы, маринады. Моя еда — это крупы, фасоль, зелень. Хищник наелся мяса — едва ползет, ленивый. А конь от овса весь день воз тянет. Саранча питается травой — оттого силы имеет летать.

Есть лучше по горстке, но часто. Чтобы меньше есть, пью много воды и компотов, ем грубую пищу и сырые овощи.

Не забывай об орехах. Орех похож на мозг наш. В нем сила для мозга. Хорошо ежедневно употреблять чайную ложку орехового масла.

Не переедай! Голодный зверь хитрее и проворнее сытого человека. С горстью фиников и кружкой вина римские легионеры бежали в полной амуниции 20 километров, врезались во вражеские ряды и сражались полдня без передышки. А от пресыщения и разврата патрициев римская империя пала.

После ужина я еще полчаса прогуливаюсь по саду. Когда принимаешь пищу, не запивай ее. Не пей ни до, ни после еды. Необязательно пить магазинный чай. Для меня лучшая заварка — из молодых веточек груши. Такой чай очень ароматный и лечебный. Выводит соли и лишнюю воду, снимает боли и воспаление суставов. А кофе, чай, сладкие напитки, пиво подтачивают сердце.

Горячие блюда готовлю только на 1-2 раза. Пища должна быть свежей.

Когда приходит сезон ягод, можешь отказывать себе в любой еде, только не в ягодах. Ежедневно съедай хотя бы чашку. Если звезды — это глаза неба, ягоды-это глаза земли. Нет среди них главных и неглавных. Каждая насытит силой и здоровьем — от черешни до арбуза.

Советы для крепкого здоровья

Меньше сиди, но спи вдоволь. Здоровый сон — целебная сила, но его ежедневно нужно заработать какой-то нагрузкой, усилиями. Хорошо среди дня вздремнуть полчаса навзничь, чтобы кровь освежила голову и лицо. Плохо спать после еды, потому что тогда кровь становится густая и жир оседает на сосудах.

Ищи случай побыть у воды. Она снимет усталость, очистит мысли. Старайся больше быть под открытым небом. Приучи себя жить в прохладном помещении. Достаточно, чтобы ноги и руки были в тепле, зато голова — в прохладе. Тело чахнет и стареет от тепла.

Слабое, мерзлявое тело укрепляй травами. Горстку трав, ягод, листьев, веток смородины, малины, земляники запаривай кипятком и пей целый день. Зимой от этого большую пользу получишь.

Больше двигайся. Камень, который катится, мхом не обрастает.Никогда не бойся начинать изучать новое дело — обновишься сам.

Я никогда не был на курорте, ни воскресенье не пролежал. Мой отдых — это смена занятий. Нервы отдыхают, когда трудятся руки. Тело набирается сил, когда работает голова.

Чтобы не ходить с ребенком по больницам и аптекам, отдай его в руки Природы. С малых лет научи ступать по земле босиком. Это сильнейшая закалка. Обгорел ребенок на солнце — это пойдет на пользу, укусила оса или муравей — тоже хорошо, ужалился крапивой, искупался в прохладной воде, поцарапался колючкой, съел падалицу в саду — значит закалился от недугов, стал крепче телом, сильнее духом.

Если устал, появилась слабость, болезненность, просто дай организму отдохнуть. Пусть проще станет твое питание. Для этого нужно есть какое-то одно блюдо в течение дня. На следующий день — другое блюдо. И так хотя бы неделю-другую.

Когда почувствуешь, что организм быстро устает, что все раздражает, работа, как говорится, из рук валится — это значит надо принимать морковь два-три раза в день. Так восстановишь силы.

Чтобы не было простуды, не мойся горячей водой, ешь каждый день орехи и чеснок, ходи босиком по насыпанной на полу кукурузе и много спи.

Хочешь долго оставаться молодым и долго жить? Раз в неделю устраивай себе орехово-яблочный день. Утром приготовь 8 яблок и 8 орехов. Примерно каждые 2:00 съедай по одному яблоку и ореху. Чтобы в течение дня желудок был занят.