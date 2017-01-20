Заповеди 104-летнего Андрея Ворона — как жить долго в счастье и в радости

Высоко в Карпатах жил неунывающий и трудолюбивый Андрей Воронов. Он не знал о существовании мотивирующих тренингов, не был лайф-коучем и не выступал на конференциях. Это был обыкновенный человек, который прожил каких-то 104 года и, кстати, умер вовсе не от старости, а от несчастного случая в самый разгар рабочего дня. Старец жил по своим особым, простым правилам и всю свою жизнь делал пометки, записывал все самое важное и ценное.
Однажды эти записи попали в руки журналисту Мирославу Дочинцу, которому посчастливилось быть знакомым с Вороном (как он сам себя называл), и в 2010 году вышла книга «Многие лета. Благие лета. Заповеди 104-летнего Андрея Ворона — как жить долго в счастье и радости».
7 главных вещей, которым надо научиться:
- Найти радость в этой жизни. Радость каждой подаренной тебе минуты.
- Нести радость другим. Быть человечным.
- Прощать. Всегда. Всех и себя в том числе.
- Признавать ошибки. И освобождаться от них.
- Смеяться. Лицом и душой. Не относиться серьезно к людям и к себе.
- Дышать. Свободно, глубоко и с наслаждением.
- Спать. Вволю и с удовольствием.
Советы для души
Лелей в себе внутреннее чувство радости и очарования жизнью. Научись видеть вокруг все живое и радоваться ему — траве, дереву, птицам, животным, земле, небу. Всматривайся в нихдобрыми глазами и с внимательным сердцем — и откроются тебе такие знания, которые не найдешь в книгах. И увидишь в них себя — укрощенного и обновленного.
С людьми будь добр и внимателен. У каждого из них, даже пустого, можно чему- нибудь научиться. Не делай из людей себе ни врагов, ни друзей. И тогда не получишь от них хлопот.
То, что тебе предназначено, будет дано. Только научись смиренно ждать. То, что тебе не надлежит иметь, и ждать не следует. Пусть душа будет легкой. Когда на душе плохо, надо много ходить. Лучше полем, лесом, над водой. Вода понесет твою грусть. Но помни: лучшее лекарство для тела и души — физическая работа.
Не хитри со всего извлекать выгоду, а старайся, чтобы самому быть полезным. Лоза, которая не родит, скоро усыхает.
Находи время для молчания, для успокоения, для душевной беседы с собой. Что хорошо, а что плохо — пусть подсказывает сердце, а не человеческая молва. Не переживай о том, кто что думает и говорит о тебе. Будь сам себе судьей в чистоте и достоинстве. Не сердись на людей. Не суди их. Каждый прощеный тобой человек добавит тебе любви к самому себе.
Не соревнуйся ни в чем ни с кем. Каждому свое. Не спорь. У каждого своя правда и своя обида. Не поучай людей, как им жить, что делать. Я никогда не поучаю, только советую, когда просят совета. Не считай себя самым умным и самым порядочным, лучше, чем другие.
Бедный не тот, у кого мало, а тот, кому мало. Никогда не бей детей и не кричи на них. Иначе из них вырастут рабы.
Советы для стройного тела
Пей чистую воду, где только можно, не дожидаясь жажды. Не пей сладкой и соленой (минеральной) вод из бутылок. Первая разъест печень, вторая замурует сосуды.
Ежедневно на твоем столе должны быть овощи. На первом месте — свекла, нет на земле лучшей пищи. Затем — фасоль, тыква, ягода, морковь, томаты, перец, шпинат, салат, яблоки, виноград, сливы.
Мясо, если хочется, кушать можешь. Но редко. НЕ ЕШЬ свинину, не одного человека она отправила на тот свет. А вот тоненький ломоть сала пойдет на пользу. Но не копти его. Зачем смолу употреблять…
Плохая еда — колбаса, жареный картофель, печенье, сладости, консервы, маринады. Моя еда — это крупы, фасоль, зелень. Хищник наелся мяса — едва ползет, ленивый. А конь от овса весь день воз тянет. Саранча питается травой — оттого силы имеет летать.
Есть лучше по горстке, но часто. Чтобы меньше есть, пью много воды и компотов, ем грубую пищу и сырые овощи.
Не забывай об орехах. Орех похож на мозг наш. В нем сила для мозга. Хорошо ежедневно употреблять чайную ложку орехового масла.
Не переедай! Голодный зверь хитрее и проворнее сытого человека. С горстью фиников и кружкой вина римские легионеры бежали в полной амуниции 20 километров, врезались во вражеские ряды и сражались полдня без передышки. А от пресыщения и разврата патрициев римская империя пала.
После ужина я еще полчаса прогуливаюсь по саду. Когда принимаешь пищу, не запивай ее. Не пей ни до, ни после еды. Необязательно пить магазинный чай. Для меня лучшая заварка — из молодых веточек груши. Такой чай очень ароматный и лечебный. Выводит соли и лишнюю воду, снимает боли и воспаление суставов. А кофе, чай, сладкие напитки, пиво подтачивают сердце.
Горячие блюда готовлю только на 1-2 раза. Пища должна быть свежей.
Когда приходит сезон ягод, можешь отказывать себе в любой еде, только не в ягодах. Ежедневно съедай хотя бы чашку. Если звезды — это глаза неба, ягоды-это глаза земли. Нет среди них главных и неглавных. Каждая насытит силой и здоровьем — от черешни до арбуза.
Советы для крепкого здоровья
Меньше сиди, но спи вдоволь. Здоровый сон — целебная сила, но его ежедневно нужно заработать какой-то нагрузкой, усилиями. Хорошо среди дня вздремнуть полчаса навзничь, чтобы кровь освежила голову и лицо. Плохо спать после еды, потому что тогда кровь становится густая и жир оседает на сосудах.
Ищи случай побыть у воды. Она снимет усталость, очистит мысли. Старайся больше быть под открытым небом. Приучи себя жить в прохладном помещении. Достаточно, чтобы ноги и руки были в тепле, зато голова — в прохладе. Тело чахнет и стареет от тепла.
Слабое, мерзлявое тело укрепляй травами. Горстку трав, ягод, листьев, веток смородины, малины, земляники запаривай кипятком и пей целый день. Зимой от этого большую пользу получишь.
Больше двигайся. Камень, который катится, мхом не обрастает.Никогда не бойся начинать изучать новое дело — обновишься сам.
Я никогда не был на курорте, ни воскресенье не пролежал. Мой отдых — это смена занятий. Нервы отдыхают, когда трудятся руки. Тело набирается сил, когда работает голова.
Чтобы не ходить с ребенком по больницам и аптекам, отдай его в руки Природы. С малых лет научи ступать по земле босиком. Это сильнейшая закалка. Обгорел ребенок на солнце — это пойдет на пользу, укусила оса или муравей — тоже хорошо, ужалился крапивой, искупался в прохладной воде, поцарапался колючкой, съел падалицу в саду — значит закалился от недугов, стал крепче телом, сильнее духом.
Если устал, появилась слабость, болезненность, просто дай организму отдохнуть. Пусть проще станет твое питание. Для этого нужно есть какое-то одно блюдо в течение дня. На следующий день — другое блюдо. И так хотя бы неделю-другую.
Когда почувствуешь, что организм быстро устает, что все раздражает, работа, как говорится, из рук валится — это значит надо принимать морковь два-три раза в день. Так восстановишь силы.
Чтобы не было простуды, не мойся горячей водой, ешь каждый день орехи и чеснок, ходи босиком по насыпанной на полу кукурузе и много спи.
Хочешь долго оставаться молодым и долго жить? Раз в неделю устраивай себе орехово-яблочный день. Утром приготовь 8 яблок и 8 орехов. Примерно каждые 2:00 съедай по одному яблоку и ореху. Чтобы в течение дня желудок был занят.
7 благ
Один врач допытывался, что мне дало многие и благие лета. Я подумал и написал ему на клочке бумаги. Набралось 7 благ.
- Умеренное питание,
- Постоянная умеренная физическая работа, привычка много ходить.
- Чистая вода и чистый воздух.
- Солнце.
- Самоконтроль, самоограничение.
- Отдых.
- Вера.
7 заветных блюд
(Они подарены человеку Сверху не только как лучшая еда, но и как лекарства)
- Свекла
- Огурцы и лук.
- Простокваша.
- Рыба.
- Каша (пшено, гречка, кукуруза, фасоль).
- Яблоко.
- Ягоды и орехи.
7 заветных жидкостей
- Вода родниковая.
- Зеленый чай.
- Сок из винограда (вино).
- Чай из листьев, веточек и цветов ягод.
- Квас.
- Компот из дьячка.
- Капустный рассол.
Пока живешь и на свободе …Хоть босой, но иди вперед.Хотя хромой, но иди вперед.Хотя безногий, но иди вперед.
Если перед тобой предстал тяжелый выбор или непростое решение, с легкой душой загадай себе вечером, то утром, когда встанешь, будет тебе ответ. И так и будет.
Если не знаешь, что делать, делай хоть что-то, что можешь.
Если боишься делать, не делай.
Но если делаешь, не бойся.
«Дурной», бесполезной, пустой работы не бывает.
Если не знаешь, как поступить, поступай по желанию сердца, но не нарушай меры.
Не всё подчиняется разуму. Но всё подчиняется упорству.
И ничего для тебя нет невозможного, пока живешь и на свободе.