ЗАПАХ ВЕДЬМЫ

Давайте сразу договоримся: ведьмы не летают на мётлах и не пьют ничьей крови. Не терпевшее конкуренции христианство хорошо потрудилось, чтобы извалять это слово в грязи. До сих пор слово «ведьма» несёт отрицательную смысловую нагрузку, и я бы с радостью использовал другое. Но его нет. Поэтому, давайте отдадим весь этот негатив Бабе Яге. Ей всё равно. Она ведь не настоящая.

Открыв атлас Синельникова по анатомии (с ним до сих пор засыпают студенты-первокурсники) вы не обнаружите больших различий между женским и мужским телами. Ну да, мочеполовая сфера. Сколько там о ней? Неполная глава, да? Вторичные половые признаки? Тоже мне, удивили! В наш век прогрессивной медицины…

Создаётся иллюзия похожести. Но это не так. Женщина и Мужчина отличаются как день и ночь. В них нет и намёка на сходство. Понимание этого простого факта приходило ко мне болезненно и понемногу.

Мужчины не понимают женщин. Я тоже искренне пытался. Но все мои попытки объяснить самому себе женскую природу терпели крах с завидным постоянством. Ну не выпускают к этим загадочным существам инструкций по пользованию! А те, к кому выпускают, ведьмами не являются. И нас здесь не интересуют.

Сейчас я уверен, что основа разногласий между полами — попытка взаимодействовать с женщиной посредством разума. Общаться с ней, как с мужчиной, так же неэффективно, как пользоваться клавиатурой Mac`а по Windows-привычке. В моей жизни была женщина, которой я часто говорил: «Я без колебаний доверил бы тебе свою жизнь, но не верю ни одному твоему слову». Она улыбалась в ответ. Она тоже не верила своим словам.

Как-то мы возвращались из дальней поездки. Был замечательный день, светило мягкое осеннее солнце. Трасса была не загруженной и почти комфортной. Вдруг моя спутница напряглась и заявила, что хочет есть. Я удивился: мы недавно перекусили. Но послушно свернул к ближайшему ресторану. Есть по-прежнему не хотелось. Полчаса — и мы снова были в седле.

Не проехали мы и километра, как упёрлись в жуткую аварию. Две машины всмятку, ещё несколько основательно зацепило. Медленно объезжая по обочине, я опустил стекло. Какая-то женщина кричала в телефон, что прошло полчаса с момента аварии, а скорая никак не едет…

Конечно, у меня нет уверенности, что, ни случись у моей спутницы внезапного «приступа голода», мы бы обязательно пострадали. В таких случаях вообще трудно что-то утверждать. Но то, что находясь в правильном состоянии, она не попадает в пробки, я знал точно.

Ведьма — от слова «ведать». Знать. «Прямое», безмолвное знание женщинам доступно чаще, чем мужчинам. Большое благо и тяжёлое бремя одновременно. Женщина, которая начинает осознавать свою силу, производит впечатление нестабильного, мечущегося существа. Ещё бы! В подавляющем большинстве случаев она не может не то что поделиться, но даже выразить словами новый, не поддающийся описанию опыт. На этом этапе бессилия и вылазит анаконда женской эмоциональности.

Мужчины стабильны. Импульс их рефлексии почти всегда проходит через фильтр обдумывания, взвешивания и осмысления. Там он и гаснет. Или, как минимум, ослабевает. Слово «истеричка» никогда не станет мужским. Даже если будет использовано по отношению к мужчине.

До определённого возраста я был уверен, что женская эмоциональность — безусловное зло. Моя мать сдерживала позитивные эмоции, но не отказывала себе в разрушительных. Но затем я стал встречать других женщин. И понял, что женская эмоциональность может быть бездонным источником. Познав это притяжение хоть раз, мужчина будет искать его всю оставшуюся жизнь.

Не могу удержаться от аналогии. Представьте самую страшную грозу, которую вы видели в своей жизни. Раскаты грома сотрясают всё вокруг. Кажется, что молния вот-вот шарахнет у вас под ногами. Жуть!

Но в этом вихре энергий есть что-то убийственно притягательное. Меняется качество воздуха. Пространство наполняется электричеством, появляются новые, еле уловимые вибрации. А гром! В моей жизни были несколько лет, когда тело жадно ловило каждый раскат грома. Я выбегал на улицу во время грозы даже среди ночи.

Так и с эмоциями. Всё зависит от самой женщины. Если в ней есть разрушение и склонность к насилию, то и эмоции будут разрушающими. Но не всегда это так. Для меня было большим удивлением узнать, что женщины с преобладанием мягкой, «грудной» энергии также способны на сильные, экстатические выбросы.

И тогда происходит танец.

Способность женщины «отпускать себя» поистине феноменальна. Все скрытые резервы, способности и достижения — здесь, в тёмной стороне женской природы.

Конечно, мужчинам этот источник тоже известен. Но идут они к нему, как правило, долго и целенаправленно.

Осознающая собственную силу женщина ещё не является ведьмой. Эту непокорную область своего существа нужно поставить под контроль. Научиться им управлять. И здесь она встречается со своим первым врагом. Страхом.

Это действительно мощный заслон. Куда проще забыть, подавить, не обращать внимания. Только б не сталкиваться с этим монстром лицом к лицу, только б не выходить из зыбкой зоны относительного комфорта! Неизвестность — главный ресурс страха. Женщина, способная шагнуть в неведомое, оказывается за границами зажжённых разумом фонарей. Она оказывается за границами всего вообще! В этой холодной безбрежности дует ветер и пульсирует сила. Эта беременная пустота хранит в себе саму Вечность. Но в ней нет и не может быть ничего человеческого. Совсем ничего…

И здесь женщина сталкивается с другой, не менее серьёзной преградой. Проблемой убеждённости. Зачем? Для чего?

Два главных парадокса женской природы: ощущение собственной безграничной потенциальности и неверие в свои силы, часто переходящее в беспомощность. Отсутствие убеждённости и направления действуют эффективнее страха. Что плохого в том, чтобы забыться в маленьких, повседневных делах? Зачем стремиться к тому, что сложно даже представить? Жить белой вороной среди серых птиц? Идти путём силы — значит обречь себя на самое страшное проявление одиночества. Одиночество Вечности. Из этой двери тянет таким ледяным холодом, что оказавшаяся рядом женщина старается захлопнуть её как можно скорее. Навсегда.

Тёмную сторону женской природы отлично уравновешивает мужская энергия. Если такая женщина встретит сильного мужчину, она с лёгкостью отдаст за эту связь все сокровища мира. Позволит придать своей энергии направление и уверенность. Я б сказал, что мужчина способен провести женщину по краю пропасти. С завязанными глазами. Сама по себе женщина редко способна на такой подвиг.

Доверие ведьмы дорогого стоит. Присутствие сильной женщины — само по себе большое испытание для мужчины. И колоссальное благо. В её поле мужчина обречён на поиск собственной силы, привлечение всех возможных (и невозможных) для этого ресурсов. Что делать? Сила может взаимодействовать только с силой. В противном случае мужчина отшвыривается, как израсходованная прокладка.

Контролирующая силу женщина способна на многое. Фокус её интересов перемещается в абстрактное. Маленькие личные интересы всё меньше цепляют её внимание. Ведьма не подвисает в примитивной бытовой магии. Она уже наигралась с ней раньше, убедилась в собственных возможностях и не хочет тратить на это драгоценные ресурсы.

Я бы сказал, что ведьма имеет чертовски привлекательный запах. Его нельзя почувствовать носом, но можно ощутить телом. Это запах уверенности и силы. Поверьте, некоторые мужчины испытывают в нём потребность.

С улыбкой вспоминаю свой первый автомобиль. Низкой легковушке не очень повезло с первым владельцем: моё «Эх, проскачу!» редко, но регулярно заканчивалось закапыванием в песок по самое днище. Случалось это как назло в тёмное время суток вдали от цивилизации. В такие моменты я в стиле Джеймса Бонда смотрел в расширенные от ужаса глаза своей спутницы. Затем с невозмутимым спокойствием открывал багажник, доставал лопатку, домкрат, искал поблизости доски и ветки… После двух-трёх часов сизифова труда от моего спокойствия не оставалось и следа. Я готов был звонить друзьям и даже вызывать эвакуатор.

И вот, когда моя рука уже тянулась к телефону, у подруги открывалось второе дыхание. Она заражала нас обоих такой непоколебимой уверенностью… Ещё полчаса-час неимоверных усилий, и мы всегда выезжали. Без посторонней помощи. А потом, оглядываясь назад, не верили интенсивности своего рывка.

С женской силой всегда так. Она спит, пока обстоятельства не выманят её наружу.

Состояние ведьмы — это своего рода контролируемое сумасшествие. Когда женщина становится матерью, она прощается с ним навсегда. В глазах исчезает ярость, вспышки самоотрешённого действия сходят на нет. Появляется мягкость и какая-то… ровность. То, что так любят многие, инстинктивно боящиеся женской силы мужчины. Дикая волчица становится хранительницей-берегиней.

Мощь женской энергии почти всегда рождала во мне состояние благодарности. Подкупала непостижимостью и восхищала лёгкостью. Я всегда с уважением относился к мужским достижениям на пути самотрансформации. Но боюсь даже представить, на что способна сильная женщина, которая научилась не бояться саму себя.

Юрий Демченко