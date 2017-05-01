Заниматься делами сегодняшнего дня

Как в природе есть смена времён года, так и в жизни любого человека чередуются весна и осень, зима и лето.
Есть периоды, когда физическому телу необходимы отдых, тишина, покой.
Есть причины, по которым ваше Сознание то по-весеннему доверчиво и открыто, то устало пресыщено, как лес, когда листва покидает деревья, чтобы дать возможность набраться сил для нового вдоха, для новых постижений.
Принимая подобные состояния не как взлёты и падения, а как естественные процессы, как движение энергий, плавно перетекающих друг в друга, — сумейте остаться неподвижно-спокойными, не впадайте в панику от неверия инедопонимания, не искушайтесь гордыней от постижения.
Природа, меняя краски, одежды, настроение – всегда прекрасна; будьте и вы прекрасны в своей естественности, ровной доброжелательности, станьте наблюдателями сами за собой – и вносите необходимые перемены, возделывая и облагораживая сад своей Души.
Делайте это с любовью, делайте это не для того, чтобы удивить или поразить окружающих, а с тем, чтобы стать оазисом, где усталый путник, множество раз принимающий миражи за настоящее, мог испить прохладной воды в жаркий полдень, отдохнуть под сенью листвы, услышать журчание хрустального ручья, взглянуть на Солнце и небо не как на испепеляющие неумолимые силы, а как на источник Жизни.
Их энергии, щедро окроплённые водами Любви ко всему сущему, и есть живительный нектар.
Вкус его поймёт не каждый.
Лишь став чувствительным к тончайшим вибрациям, открытым для их беспрепятственного проникновения, можно ощутить Божественную прелесть солнечного напитка, называемого Бытием.
Доверчиво соединив себя с бесконечной щедростью Сотворённого, приняв его в себя и ощутив себя его частицей, человек в действительности обретает весь мир, принимает на себя все его заботы, чувствует ответственность, но ещё больше получает в ответ заботы, любви, благодарности.
Сознание, проявленное в отдельных формах, всё так же остаётся целостным.
Как воздух, вас окружающий, принимает любые формы и всё же остаётся воздухом, так и Сознание неделимо.
Форме присуще отделять себя от целого, приписывать себе некие свойства, способности, таланты.
На деле, чем форма прозрачнее, чувствительней, восприимчивей к вибрациям Единого, тем ближе она к Творцу. Обретение формы – это прохождение урока, позволяющего приобрести опыт.
В работе, в контакте с тонким планом есть множество нюансов. Вы предпочитаете всё услышанное трактовать как ответ Учителя, который является кем-то, стоящим на высокой ступениСознания и диктующим вам решения с этих высот.
На самом деле всё, что касается лично вас, в абсолютном большинстве случаев – работа вашего ментального или астрального полей.
Вы обижены, что-то не складывается, вас возмущает чьё-то поведение – и вы посылаете в небеса горячую мольбу об изменении ситуации, ища и видя внешние препятствия.
Вам так хочется получить подтверждение своей правоты, чтобы вас пожалели, погладили по головке, успокоили. В этой ситуации вы всегда противопоставляете своё личное «я» остальному миру, ища в нём союзников и противников. И когда в ответ на ваше уныние, возмущение, отчаяние идут слова, соответствующие этим настроениям – можете быть уверены, что это ваши собственные неочищенные двойники, полные жалости к самим себе, вибрируют в унисон.
Никакие «незнакомые» слова, смысл которых вы отыскиваете затем в словарях, не являются критерием опознания именно Учителя, а не своего эго.
Учитель, давая ответ, всегда направит ваш взгляд не на внешние обстоятельства, а внутрь вас самого, ибо внешнее – это зеркало, отражающее именно вас.
До тех же пор, пока получаемое вами соответствует вашему настроению, вашим сиюминутным убеждениям и вашим маленьким эгоистичным целям, – не возводите напраслину, не занимайтесь самообманом – это ваше личное творчество. В вас множество желаний; вы понастроили планы на много лет вперёд, и теперь любое возникающее препятствие трактуете как нарушение выстроенной системы.
Вы по-прежнему не умеете и не хотите заниматься делами сегодняшнего дня, вы протягиваете нити в будущее и в прошлое, проводя параллели, сравнивая, оценивая, нанизывая множество мыслей и эмоций, травмируя ими пространство. Ваш сценарий касается не только вас самих, вы раздаёте роли, как режиссёр в театре, не спрашивая о желаниях и надеждах других людей, а затем — обижаетесь, если они отвечают отказом или ведут себя не так, как было задумано вами.
В вас сильны привязанности к желаниям, но вы не цените время, ведущее к их осуществлению.
Вам важен результат, а не процесс; для Вечности же смысл состоит именно в процессе, т. к. результат известен с самого начала: всё порождено Творцом, всё Им вмещаемо, и всё с Ним и сольётся.