Заниматься делами сегодняшнего дня

Как в природе есть смена времён года, так и в жизни любого человека чередуются весна и осень, зима и лето.

Есть периоды, когда физическому телу необходимы отдых, тишина, покой.

Есть причины, по которым ваше Сознание то по-весеннему доверчиво и открыто, то устало пресыщено, как лес, когда листва покидает деревья, чтобы дать возможность набраться сил для нового вдоха, для новых постижений.

Принимая подобные состояния не как взлёты и падения, а как естественные процессы, как движение энергий, плавно перетекающих друг в друга, — сумейте остаться неподвижно-спокойными, не впадайте в панику от неверия инедопонимания, не искушайтесь гордыней от постижения.

Природа, меняя краски, одежды, настроение – всегда прекрасна; будьте и вы прекрасны в своей естественности, ровной доброжелательности, станьте наблюдателями сами за собой – и вносите необходимые перемены, возделывая и облагораживая сад своей Души.

Делайте это с любовью, делайте это не для того, чтобы удивить или поразить окружающих, а с тем, чтобы стать оазисом, где усталый путник, множество раз принимающий миражи за настоящее, мог испить прохладной воды в жаркий полдень, отдохнуть под сенью листвы, услышать журчание хрустального ручья, взглянуть на Солнце и небо не как на испепеляющие неумолимые силы, а как на источник Жизни.

Их энергии, щедро окроплённые водами Любви ко всему сущему, и есть живительный нектар.

Вкус его поймёт не каждый.

Лишь став чувствительным к тончайшим вибрациям, открытым для их беспрепятственного проникновения, можно ощутить Божественную прелесть солнечного напитка, называемого Бытием.