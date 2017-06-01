Законы тонких миров и знаки на тонких телах

Всё в этом мире подчиняется определённым законам. Мы рождаемся, живём и умираем, дышим, бегаем, радуемся или грустим, а в это время в нашей жизни действует множество законов, многие из которых мы смутно осознаём, про некоторые же не знаем вообще.

В мире есть законы, которые мы изучаем в школе на физике, есть законы в уголовном кодексе и многие другие. Все они зачем-то существуют и для чего-то нужны. Некоторые, чтобы сохранять покой и миропорядок, обеспечить безопасность(в идеальном государстве это, видимо, было бы так)…

Так вот, про законы. Мы знаем о том, что в наших религиях считается грехом убивать, красть, лгать, прелюбодействовать, и что за этим последует «кара Божия», но мало кто знает что эта система из себя представляет, как она действует.

Я убеждена, что случайностей не бывает. Если есть нечто, что с вами произошло или происходит, то этому можно найти объяснение, выяснить причину и исправить её, или, осознав, понять зачем это пришло в вашу жизнь и для чего.

Эти законы есть, и они работают, кто-то о них знает, кто-то нет, но, как известно, незнание не освобождает от ответственности… и последствий. Ньютону когда-то на голову упало яблоко, и он всё понял). Мне думается, что не стоит ждать, пока и на вас что-нибудь упадёт, лучше выбрать менее травматичный способ познания).

Мы не всегда знали, что Земля круглая, что есть силы, удерживающие нас на её поверхности, и это сложно себе представить… мы просто доверились учёным, которые рассказали нам о сути вещей. Мы знаем, что если с крыши летит кирпич, то не стоит под ней стоять, чтобы не испытывать судьбу, из-за того же закона притяжения).

Мало кто знает, что есть кармические законы, по которым во многом строятся и формируются наши жизни, судьбы, по которым мы получаем разочарования или наоборот подарки судьбы и добро от Мира и людей.

Их очень много и у них очень разные обязанности, но все они очень любят ту стихию или то место, в котором живут и будут оберегать и защищать свой домик. Чаще всего они очень могущественны и пользуются помощью ещё более могущественных сил, с которыми они непосредственно связаны. Если вы загрязняете окружающую среду, выливаете отходы в море или срубаете деревья с целью обогащения, убиваете животных ради развлечения или просто жестоко с ними обращаетесь, на вас, вернее на вашу душу и тонкие тела, накладываются метки, которые будут видны всем сутям на тонком плане, постоянно, как бирка с ценником). Все души(как людей, так и животных, духов и всех других существ, обитающий на разных тонких планах нашего мира, будут, при виде вас, знать, какие добрые или неочень порядочные поступки вы совершили. При этом там отражается степень вашего участия в этом, полная информация о том по каким причинам и с какими мотивами вы это сделали. Такие метки притягивают к этому человеку, а в некоторых случаях и к его семье (если это серьёзное действие) то же самое что он сделал. Это будет продолжаться до тех пор, пока он не осознает свой проступок или наоборот, если он творил добро, его метка будет как награда, орден, вызывающий уважение и желание проявить к нему доброту, помочь. Всё что делает душа — возвращается к ней в различные сроки. Если вы когда-то в другой жизни заливали кого-то, то в этой жизни вас, возможно, тоже будут заливать, если вы устраивали поджоги, то в этой у вас может что-то периодически сгорать, гореть или воспламеняться… если вы мучили живых существ, то и вас будут мучить… и так далее. Если у вас что-то украли, то, вероятно, вы тоже когда-то лишили кого-то материальных благ. Благодарность или удары будут приходить из той области, где вы отличились). Эти метки всегда можно обнаружить и убрать, осознав их источник.

Существуют также и другие области, в которых действует этот закон. Например в «мире мыслей» или на астральном плане(мире эмоций). Но на тех уровнях существуют небольшие различия и дополнения.

Знаки

Я попробую описать вам некоторые знаки, которые часто встречаются на тонких телах людей.

Печати

Как правило это круглые «штампы» с различными надписями внутри, знаками или геометрическими рисунками. Такой штамп чаще всего означает блок, то есть заблокированную область. Опечатать могут любого, но решается это всегда наверху, и довольно серьёзно. Печати бывают из различного материала и цвета, разного размера. Снимается такая печать после осознания причины, чаще всего на «совете», при обращении к высшим, или при личном раскаянии и понимании. Это означает, что какой-то ваш путь или область будут опечатаны. Вас упорно будут непускать кудато, или ограничать вас в чём-то. Печати ставятся на более тонкие высшие тела.

Кресты

Они бывают разного размера, но в отличии от печатей ставятся на более плотные тонкие тела, те, что ближе к физическому телу. Обозначают они различные вещи, связанные с травмами, ранами, ударами, ушибами или нанесением других телесных увечий. Они просто так не снимаются, но их влияние можно сильно уменьшить, также осознав причину. Причина чаще всего это нанесение травм другим людям, причинение физических увечий и боли, убийство или кровавые драки, в которых вы были жестоки или которые спровацировали. Кресты бывают красными, серыми, чёрными, белыми.. и так далее. Красный крест означает кровавую рану и ставился он на том месте, куда тот человек сам раньше ненёс удар. Наши действия отражаются на наших тонких телах и притягивают к нам тоже, что мы делали с другими. Со временем, при повторении инцидента или при его «насыщенности», крест может расти или становиться более ярким. Серые кресты могут чернеть и на них могут появляться также разные символы и буквы, означающие конкретный способ вашего действия. Чёрные кресты и серые могут обозначать метку, как место в которое вас будут «бить», серые метки могут почернеть и в какой-то момент стать такими плотными, что в физическом мире разным субъектами, типа хулиганов, очень захочется вас потревожить, если вы накопили агрессию и несколько раз подтверждали её своими действиями. Эти хулиганы даже не поймут почему вы им так не нравитесь, просто вы будете «попадать» на таких граждан, к вам будут придираться или агрессивно провоцировать. При травме в таких случаях, и при страдании, такой крест снижает свою интенсивность, например если вам в драке что-то сломали, отлежав в больнице с болями, то это очистит вашу агрессию в душе… боль вообще очищает.

Круги

Круги разного цвета, полые внутри. Они также бывают разного размера. Это энергетические подключения. Они бывают очень яркими и красивыми, очень нежными или наоборот коричневыми, чёрными.. всё зависит от того к какому миру вы подключены. Это как ваша связь, ваш канал с тем или иным местом, существом… Они образуются в результате договорённости вашей души с кем-то, вашу душевную связь с каким-то местом, в котором вы, например, долго прожили или из которого вам оказывается поддержка. Это как окно к ним. Чем больше окно, тем больше оно оказывает на вас влияние.

Петли

Символы типа знаков, состоящих из петель… это странные знаки, даже в точности не могу вам описать какие именно ситуации они обозначают.. это что-то, что душит, как ловушка, замкнутая штука, тупик.. это когда нет выхода из ситуации. Это кармические знаки, получаемые за то, что человек в каких то жизнях делал что-то такое, за что сам потом неизбежно попадёт в такую же ситуацию. Например если здоровый мужик мучил и избивал с пьяну своих детей, беззащитную жену.. он был настолько сильным что у них не было возможности сопротивляться. Они сами были загнаны в угол, при такой ситуации мужчина за свою жестокость может попасть позже в такие обстоятельства, что сам будет загнан в угол на долгое время, но необязательно аналогично. Его могут прижать какие-нибудь бандиты, которые будут его мучить, или родится сам мальчиком, в таком же положении позже.. Петли означают путь… это как отрезок жизни, закрученный в петлю. Он должен будет отработать его. Если петель много, то и ситуаций столько же. Можно даже посмотреть сколько лет в петле записано, то есть каков срок. Снимается это глубоким раскаянием и исправлением того, что сделано, виртуально конечно. В таком случае наказание либо снимается либо сильно смягчается.

Нимбы, звезды, луны, эврики…

Это всё прекрасные, удивительной красоты знаки, все добрые и излучающие красивые энергии, золотистые, серебристые, цветные переливчатые, просто белые светящиеся и так далее. Нимбы могут быть над высокими духами, достигшими определённых васших миров. Нимб — это своего рода широкий канал наверх, подключение к высшим мирам. Он говорит о высокоразвитой душе, мудрой и знающей. Звёзды, звёздочки… маленькие и большие, чаще всего золотые означают какую-то награду, заслугу. Это то, чем душа отличилась. За какой-то душевный очень серьёзный подвиг, как правило, повлиявший на судьбы других людей или мира вообще. Масштабы разные, ну и звёздочки тоже).

Луны…

они часто серебристые.. означают определённые энергии, наработанную область… заслуга, накопленная долгими длительными и терпеливыми жизнями… хорошее мудрое и спокойное… умение справляться со своими эмоциями, уравновешивать своё эго. Это пожалуй и есть сивол победы над своим ЭГО. Но луны бывают разные, как и наша луна…бывает полнолуние или тоненький серп. Полнота её говорит о том, насколько вы проделали свой путь спокойствия… при полном запролнении, «полнолунии», завершается определённый этап в жизни этого человека и у него открывается канал над головой к высшим, как символ близости к ним, их доверия. Эврики, мне про них сказали только что, когда я перечисляла остальные высшие благожелательные знаки. Мне показали их как интенсивные сияющие точки, из которых вылетают световые всполохи, это как эмоцианальные, духовные вспышки. Различные по цвету, они все красивы. Они обозначают некое озарение в определённых духовных вопросах и в жизни души. Это как «эврика»! я всё понял!)

Эврика фиолетового пламени это спокойное явление, и очень глубокое. Это мудрое озарение, глубокая вспышка с золотыми искрами, как птичками, вылетающими из центра точки того осознания… Мне сейчас это показали и я любуюсь..такая душа, видимо, очень древняя. такие души долгое время могут ждать своих озарений. Иногда они растут долгими годами, столетиями, тысячами лет, прежде чем внутри накопится вся глубина и информация, нужная для понимания урока. И когда кувшин полон — достаточно одной капли, чтобы всё завершилось).

Туманности, облачка

Это как символ того, что в тумане.. прячется от вас) то есть это нечто, что скрывается от вас, чаще это нечто неочень доброе, раз не желает, чтоы его обнаружили. Под ними обычно прячутся разные штуки, влияющие на ваше поведение, пытающиеся манипулировать. С ними без особых церемоний можно разобраться, сняв с них их «облачение». Туманности могут быть около разных частей вашего тела… также разные наросты, непонятные штуки-бяки также нужно снять по возможности. На них вы, в медитации, можете посветить ярким концентрированным лучом света, подождав, пока они сгорят, истлеют или станут прозрачными и исчезнут.

Животные

Знаки различных животных могут означать, что вы приобрели их силу или их дух охраняет вас. Рога оленя, например, или орлиные когти, размах крыльев или символы из растений… всего не перечислить. Всё это обозначает, что вы в своих жизнях наработали их качества. Отвагу, смелость, парение души высоко над горами, в небе, или терпение, кротость… целительные свойства или что-то ещё. Часто на тонком плане людей сопровождают разные животные, в характере которых присутствуют те же мотивы что и у человека, вернее наоборот, это они влияют на его мудрость, дают защиту от нападений, высокую духовную проницательность.. нежность или волчью верность и нежность… Много вариантов. Иногда рядом с человеком ходят коты, с которыми они были близки в каких-то своих жизнях, или связь с их собакой ещё сильна.. неважно, всё это влияет

На тонком плане живут разные существа, следящие за порядком в тех областях, за которые они отвечают. Например, есть область нашего физического мира, где есть различные стихии, такие как огонь, воздух, вода, земля… есть духи, присматривающие за природой вообще, за деревьями, лесами, полями, домами, городами.