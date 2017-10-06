Законы Пути самосовершенствования. Как «договариваться» с силами, препятствующими развитию

Встав на Путь саморазвития, многие уверенно следуют ему, несмотря на возникающие трудности, достигают определённых успехов, меняются сами и меняют окружающий мир. Кто-то же, пройдя несколько шагов, сворачивает с него и возвращается к прежней жизни. В чём же причина того, что порой нам хочется сдаться?

Дело в том, что вступая на Путь саморазвития, мы зачастую рисуем в своём воображении картины того, как быстро мы начнём развиваться, как исправно будем справляться с жизненными уроками и менять мир к лучшему. Но по факту мы встречаем ещё больше проблем, и вот нам уже кажется, что мы становимся только хуже, и в конечном счёте готовы всё бросить. А дело в том, что человеческая склонность к иллюзии заведомо уводит нас далеко от реальности.

Воистину, «когда человек начинает учиться, он никогда не имеет чёткого представления о препятствиях. Его цель расплывчата и иллюзорна; его устремлённость неустойчива. Он ожидает вознаграждения, которого никогда не получит, потому что ещё не подозревает о предстоящих испытаниях». Путь самосовершенствования действительно сложен, он предполагает затраты времени, постоянное упорство, прикладывание усилий. Но есть инструмент, который помогает достойно пройти все испытания — знание закономерностей Пути.

Закон отката

Первый из таких законов — Закон отката. Его суть в том, что адекватное развитие происходит по принципу «два шага вперёд, один назад». Это нужно для остановки и осмысления опыта. Нельзя постоянно действовать, нужны периодические остановки, оценка результатов своих действий, интроспекция.

Закон аванса

Ещё один закон, который полезно знать начинающим практикам — Закон аванса. Наше эго устроено так, что без сиюминутного результата мы не всегда готовы начать какое-либо дело. Если мы не ощутим пользу практики здесь и сейчас, то вряд ли придётся говорить о её продолжении. Поэтому нам дана уловка (так называемая демо-версия), при помощи которой, берясь за новую практику, мы ощущаем её позитивный эффект, прилив сил, заряд бодрости и наполняемся энтузиазмом. Со временем же мы замечаем, что практика уже не даёт такого результата, который был раньше, и приходится прикладывать всё больше и больше усилий для поддержания эффекта. И так происходит с любым начинанием, за которое бы вы ни взялись. В конечном счёте это приводит к непрестанной смене учителей, практик и т. п. Вспомните, сколько раз в жизни вы разочаровывались, сходили с пути, меняли практику, начинали «копать» новую ямку?

Закон непривязанности

Удержаться в выбранном направлении поможет Закон непривязанности. Чем меньше вы будете цепляться за предвкушение результата, тем больше по-лучите. Нужно научиться не растрачивать силы на вспоминание предыдущих достижений или на фантазии о новых вершинах. Нужно учиться поддерживать постоянство независимо от результата, со временем это даст свои плоды. Этот навык очень пригодится на трудном пути «отработки аванса», где вступают в силу всё новые и новые законы.

Закон удержания

Развиваясь духовно, со временем вы начнёте меняться. Семья, коллеги, друзья – все хотят вас видеть прежним и будут прилагать все усилия для удержания вашего сознания (энергии) на одном уровне с ними. Здесь важно сохранять терпение и проявлять упорство в практике. Не нужно навязывать свои идеи, позвольте близким самим решать, что для них хорошо, а что плохо. Принимайте их такими, какие они есть, и со временем вы заметите, как окружающие тоже начнут меняться.

Закон перелома

Порой вам будет казаться, что земля уходит из-под ног. В этот период старые ценности уже не важны, и вы точно знаете, что при любых условиях не сможете вернуться к прежней жизни. Дороги назад нет, но новый фундамент ещё не окреп, ещё есть сомнения в Пути. Здесь начинаются депрессии, страхи, подавленность.

Закон возвращения

К этому ещё подключается Закон возвращения. Возвращаются старые привычки, которые взращивались в вас не одну жизнь. «Если человек на протяже-нии многих жизней мирился с сорняками, не делая никаких серьёзных попыток их выполоть и очистить себя, он не сможет обрести чистоту и покой, едва лишь пожелав того или приложив кое-какие усилия, – говорил Шри Ауробиндо. Но Воля всемогуща, и если спокойно, терпеливо и отважно упражнять её, она восторжествует. Под её воздействием в конце концов утверждаются новые правила, привычки и наклонности, которые борются со старыми и постепенно преодолевают их». Поэтому важно помнить, что этот период закончится. Будьте твёрдыми в своей практике и фокусируйтесь на возвышенных вещах.

«Когда новая привычка или наклонность пустила корни и утвердилась, она неизбежно начинает развиваться, становясь всё более сильной и совершенной. Пока йогин борется за её утверждение, он в любой момент может пасть, то есть по ошибке, из-за недостатка сил или терпения отказаться от этой борьбы. Отказ от борьбы – единственное, благодаря чему йогин может пасть. Пока он продолжает бороться, никакие неудачи и временные поражения не являются падением, срывом, уходом с пути Йоги. Поэтому пусть никакие неудачи и задержки не расстраивают вас. Всё сводится к вопросу о силе и чистоте Воли. Под чистотой я подразумеваю свободу Воли от желания, усилия и неверного приложения. В начале лучше всего сосредоточиться на самоочищении Воли, для чего необходимо, во-первых, усмирять желание плодов, результатов волевого акта, во-вторых, не давать сердцу и разуму вмешиваться в волевой акт и, в-третьих, рассматривать волеизъявление как повод для углубления самопознания. Вы обнаружите, что в процессе такого воспитания Воли произойдёт также автоматическое очищение «сосуда» и начнёт давать о себе знать рост знания» (Шри Ауро-биндо).

Закон энергообмена

Повышая уровень своей энергии, важно не забывать о том, что мы постоянно обмениваемся энергией с социумом – со всеми людьми, с которыми вступаем в контакт. И часто можно заметить, как, пообщавшись с одним человеком или группой людей, вы почувствовали себя хуже, начали испытывать в себе страсти, ранее вам несвойственные (тяга к шоколаду, сексу и т.п.). Здесь важно не поддаться иллюзии, что вы тратите «чистую» энергию и получаете «грязную». Всё, что к вам приходит – приходит по карме. Оно – ваше и ничьё более.

Закон подавления

На этом этапе важно помнить про Закон подавления. То, что человек подавляет в своих мыслях или действиях, то, что он отрицает в себе, в самый не-подходящий момент способно извергнуться наружу. Нужно принять свои мысли и чувства, а не подавлять и не накапливать их в себе. И уж тем более не перекладывать ответственность на окружающих. Принятие, признание отвергаемого и отрицаемого в себе способствует внутреннему росту человека. Это позволяет узнать себя настоящего и даёт шанс исправиться.

Возьмите на вооружения все трансформирующие техники (мантры, простирания, чтение духовной литературы), применяйте очистительные техники (шаткармы) и старайтесь не расходовать энергию попусту. Вкладывайте её в полезные дела ещё до того, как она найдёт выход через нижние чакры. Теперь перейдём ко второй части статьи.

Как «договариваться» с силами, препятствующими развитию

Почему я говорю «договариваться»? Это принципиально важно, потому что главный закон здесь – Закон отторжения при противоборстве.

Открытое противоборство вызывает ещё большее сопротивление. Чем сильнее вы ударите по «груше», тем вероятнее «словите» от неё нокаут. Чтобы увернуться, нужно быть как минимум натренированным, а ещё лучше – уметь грамотно обходить эти «груши». Простая истина: всё, с чем, как правило, прихо-дится сталкиваться, всё зло – внутри нас.

Как уже сказано ранее, любой начинающий практик сталкивается с такими неприятностями, как недопонимание, сомнения, страхи, соблазны и многое другое. И многие знают, что это – работа Мары. Нам кажется, что Мара всячески препятствует нам на духовном пути, но он всего лишь помогает нам пройти проверку на прочность.