Закон иерархии в семье по Берту Хеллингеру

Закон иерархии (порядка) — один из базовых законов существования семейных систем.Применяя этот закон Берт Хеллингер демонстрировал потрясающе эффективные способы исцеления отношений в семье. Одной из простейших интервенции, которая приносит облегчение членам семьи — восстановление правильного порядка. И наглядно. и мощно, и прекрасный поток энергии рода наполняет наши паруса.

Закон иерархии (порядка) семейных систем Берта Хеллингера гласит:

Кто пришёл в систему раньше, имеет более высокий ранг в системе. Без родителей не было бы и детей. Первый и самый важный подарок, который дети получают от родителей — это жизнь. А затем родители ещё долго занимаются воспитанием ребёнка, заботятся о нём, оберегают его, часто без выходных.

Ребёнок получает от родителей так много всего, что никогда не сможет рассчитаться с этими «долгами». Единственное, что ребёнок может сделать — это выразить родителям свою благодарность, а потом, когда станет взрослым, отделиться от родителей, создать свою семью и передать полученное своим детям.

Этот механизм задуман самой природой для передачи жизни будущим поколениям. Как в арабском фонтане – вода из верхней чаши переливается в нижнюю, затем – в следующую, расположенную ещё ниже и т. д. Это и есть правильный порядок.

Примером безусловной преданности родителям может служить факт из жизни детей – социальных сирот школы-интерната: (Примечание: социальные сироты – дети, родители которых живы, но по разным причинам лишены родительских прав). В интернате для них были созданы неплохие условия для постоянного пребывания – хорошее питание, чистые простыни и уютные комнаты. Но в выходные никакими силами их нельзя было удержать в стенах учреждения. Они сбегали к своим родителям. В понедельник они возвращались на учёбу в школу со вшами, запахом табака и алкоголя. Их отмывали и обрабатывали. А через неделю – всё повторялось вновь. Этим детям контакт с родителями был важнее сытной кормежки. Сам факт того, что родители подарили жизнь, делает их святыми для ребёнка, а контакт с ними – жизненно необходимым.

Но нередки и такие ситуации, когда закон иерархии нарушается. Приведу несколько примеров таких патологий.

Нарушение первое: высокомерие.

Часто дети думают, что было бы лучше, если бы у них были другие родители: более понимающие, более поддерживающие, не такие критичные, не такие строгие, а иногда наоборот — более строгие. Ребёнок может стыдиться своих родителей – алкоголиков, наркоманов, преступников. Тех, кто отказался от него в роддоме. Тех, кто в пьяном угаре гонялся за ним с топором в руках. Ниже несколько примеров и практики:

Девушка обвиняет родителей в том, что они не такие как ей хотелось бы, что делают для неё не совсем то, что ей нужно.

Сын в письме из армии упрекает родителей, что они его неправильно воспитывали. «Лучше отдали бы меня вместо музыкальной школы в секцию бокса».

Дети пытаются учить родителей, как им жить (это хорошо, а это плохо), принимать за них ключевые решения (выходить маме замуж или нет, разводиться родителям или оставаться вместе).

Последствия такой позиции ребёнка плачевны. Вода из нижней чаши фонтана не может течь в верхнюю чашу. Когда ребёнок ставит себя выше родителей, он просто перестает получать энергетическую поддержку родителей, он вынужден жить в изоляции, в режиме полного самообеспечения. Надо ли говорить, что такие люди часто переносят модель презрения к родителям на весь окружающий мир. Не уважая родителей, человек теряет почву под ногами, перестает ценить и самого себя, и свою жизнь, и людей, и весь окружающий мир. И как результат – может испытывать психологические проблемы самого разного характера.

Нарушение второе – парентификация – имеет место, когда ребёнок удочеряет или усыновляет своих родителей. Это может случиться вследствие их тяжёлой хронической болезни или временной беспомощности. И ребёнок львиную долю своей жизненной энергии начинает направлять на заботу о родителях, забывая о карьере, здоровье, личной жизни, забывая о своих собственных детях.

В фильме «Ребро Адама» И.Чурикова сыграла образ измотанной женщины, которая привязана к больной матери. Другим примером может служить судьба двадцатилетней женщины, к которой сватался молодой офицер. Он звал её поехать с ним на место службы и создать семью. Она ему сказала: «Сейчас не могу, мой отец тяжело болеет». Прошло 30 лет. Отец как болел, так и болеет. Бывший жених давно нашёл себе другую жену и уже нянчит внуков. Наша героиня – так и находится при отце, детей родить она уже не может. Её род на ней пресёкся.

Нарушение третье: триангуляция.

В данной ситуации ребёнок оказывается вовлеченным в отношения родителей как равный им по статусу. Это происходит, к примеру, в те моменты, когда он становится свидетелем ссоры между родителями, когда кто-то из родителей жалуется ребёнку на поведение другого, как в фильме «Любовь и голуби»: «Вот папку вы своего любите… А папка ваш вон оно как!!! Городскую себе нашел!!!…» или просит его совета: «Девочка моя, скажи, разводиться мне с твоим отцом или потерпеть?» Или когда он просто слышит от родителей о проблемах в жизни. Невинный на первый взгляд вопрос: «Хочешь, чтобы я тебе братика родила?» или «Кого ты больше любишь, маму или папу?» может вовлечь ребёнка в серьёзный внутренний конфликт. А как вам такая фраза: «Ладно, потерплю ещё пять лет, не буду разводиться… Вас, детей, нужно на ноги поставить…». Всё это нагружает ребёнка такой ответственностью за родителей, которая ему не по силам.

Несмотря на все вторичные выгоды подобных ситуаций (чувство важности, значимости или даже превосходства) последствия парентификации и триангуляции для ребёнка тяжелейшие. Под давлением чувства вины или ответственности его собственная жизнь оказывается обделённой.

Патология четвертая: символический брак.

Достаточно часто в практике работы расстановщика встречаются случаи, когда ребёнок играет роль символического супруга для родителя (чаще противоположного пола). Например, мать находится в незавершённом трауре по абортированным детям, у отца есть тенденция искать другую женщину для отношений, и брак начинает разваливаться. И дочь (это может произойти в любом возрасте), может оказаться вовлечена в отношения родителей. Находясь в роли символической жены отца, она предотвращает его уход из семьи, создавая для него такой необходимый эмоциональный комфорт. Они с отцом проводят много времени вместе, у них прекрасные отношения, и на первый взгляд, всё замечательно.

Но у дочери появляются две очень серьёзные проблемы.

Во-первых, весьма вероятны придирки со стороны матери, которая видит в дочери соперницу. А во-вторых, возможны затруднения в своей личной жизни. Все её потенциальные партнёры заведомо проигрывают символическому мужу (отцу) в великодушии, силе, мужественности, щедрости. Даже если девушка, находящаяся в символическом браке с отцом, выходит замуж, отношения в браке с законным мужем могут казаться ей пресными и тусклыми из-за путаницы ролей. Так как муж в лице отца у неё уже есть, ей от законного мужа нужна энергия и роль заботливого отца. Для законного мужа роль отца для собственной жены в большинстве случаев непосильна. Он рано или поздно истощается. Брак оказывается под угрозой.

Очень важная деталь: во многих случаях нарушения закона иерархии ребёнок (независимо от возраста) не получает энергии от родителей, остаётся незрелым и несамостоятельным, остаётся привязан к родителям, не может по-настоящему от них отделиться и пойти в собственную жизнь, не может дать достаточной поддержки своим собственным детям и партнёру. Порядок оказываются перевёрнутым с ног на голову. Такие люди часто помогают родителям за счёт своих детей.

Решением, выходом из такой ситуации является чувство принятия и согласия с родителями такими, как они есть, глубокой благодарности по отношению к родителям. Искренняя благодарность позволяет принять силу, которую нам дают родители, позволяет внутренне отделиться и начать жить собственной жизнью.

Когда ребёнок скажет: «Благодарю вас за то, что дали мне жизнь. Я принимаю её как подарок, без всякого чувства вины», тогда он в полной мере примет и тот дар, который они ему передали. Это даёт ребёнку шанс вырасти, стать зрелой, целостной личностью.

Когда в ходе расстановки сын говорит отцу: «Ты больше, а я меньше, ты даешь, я беру. Того, что ты мне дал мне достаточно. Я принимаю это как дар, и когда-нибудь сделаю из этого много хорошего, всем на радость» — он признает истинный порядок, и тем самым разрешает себе получать поддержку от родителей, ему открывается доступ к энергии всего рода, и он получает силу, необходимую для того, чтобы заботиться о собственных детях.

В сложных случаях в расстановке применяются специальные приёмы для того, чтобы принятие родителей состоялось.

Например, расстановщик может попросить ребёнка сесть на пол перед стоящей матерью и почувствовать разницу в ранге. Можно разделить фигуру отца на две: «отец, на которого я обижаюсь» и «отец, которому я благодарен за жизнь».

Очень хорошо помогает принять родителей выявление в расстановке причин их тяжёлой судьбы. Когда мы видим, что им тоже не сладко пришлось, нам легче согласиться и принять всё как есть. В случае тяжёлой обиды важно выговориться, рассказать о своей боли, о своей ране.

В некоторых случаях источником поддержки могут стать не родители, а бабушки и дедушки, пращуры и другие предки.

Иногда сам образ того, что мамой и папой стоят их родители (бабушки и дедушки) выводит ребенка из парентификации.

Эта цитата очень хорошо отражает суть данного феномена:

«Мы — отражение своих родителей. Говоря им «да», мы говорим «да» самим себе. Это «да» не значит подчинение. Это «да» значит признание: «да» всему, что было, и всему, что есть. Более того, таким образом, мы говорим «да» и тем частям себя, которых не хотим осознавать. Ведь именно то, что мне не нравится в моих родителях, скорее всего, мне не нравится и в самом себе. Принимая родителей всем сердцем, мы выражаем любовь и самим себе.

С точки зрения Закона Порядка есть только один способ примириться с собой — научиться искренне уважать своих родителей. Это глубокий акт принятия, практически священное действие, священный жест. Когда мы проявляем почтение и уважение по отношению к родителям, мы чтим не только отца и мать, но и бабушку с дедушкой, а также остальных своих предков. Мы склоняемся в глубоком поклоне перед всем своим родом, перед теми, благодаря кому мы живём, и принимаем жизнь во всём её разнообразии. Мы выражаем глубочайшее почтение самому источнику жизни. Свагито Р. Либермайстер. опубликовано econet.ru

Авторы: Юрий Карпенков, Надежда Матвеева