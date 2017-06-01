Заговоры на возвращение долгов

Каждый человек сталкивался с тем, что ему не возвращают долги. Заговоры на возвращение долга эффективны и просты в исполнении для тех, кто не хочет прибегать к судебным разбирательствам и угрозам.

Главной движущей силой обряда на возвращение долга является воздействие на энергетику должника. После правильно выполненного ритуала он начинает испытывать угрызения совести, чувство дискомфорта и стыд.

Если у человека есть объективная причина, по которой он не отдает долг — например, очень сложная финансовая ситуация — повремените с обрядом. Прибегать к заговору стоит в том случае, если долг не отдается намеренно, а в ответ на просьбу о возврате вы слышите неоднократные отказы и грубость.

Особенности проведения заговора

Обряды, как и другие денежные ритуалы, требуют особого отношения. Есть несколько пунктов, которым необходимо следовать: проводить обряд заговора лучше на растущую Луну. Вы повысите шанс не только вернуть свое, но и привлечь финансовое благополучие; оградите себя от негативного воздействия с помощью ритуалов и оберегов. В гневе должник вольно или невольно может сглазить вас или наслать порчу; не желайте обидчику болезни, нищеты и смерти — можете накликать на себя беду. Чем меньше зла вы желаете должнику, тем меньше у него шансов навредить вам на энергетическом уровне; после обряда помолитесь за должника. Не злитесь на него и не говорите гневных и бранных слов. Пожелайте ему здоровья и благополучия.

Заговор на веник

Для проведения ритуала возьмите старый и новый веники. В старом венике обязательно должна отсутствовать часть прутьев. При набирающей силу (растущей) Луне подметите порог дома должника новым веником со словами:

«Новый веник порог подметает, долги мои возвращает, богатство преумножает»

Затем возьмите старый веник и еще раз подметите порог, приговаривая:

«Худой веник порог обметет, должнику руки жжет. Чтоб не спалось ему, пока обещанное не вернет»

Оба веника оставьте в укромном месте недалеко от жилья задолжавшего вам человека. Как только долг вернется, заберите веники, заверните в тряпку или пакет и выбросите.

Заговор на спичечный коробок

Эффективный заговор, способный заставить злостного должника опомниться и в кратчайшие сроки вернуть деньги. Зажгите церковную свечу, возьмите коробок спичек и поочередно поджигайте их над ее пламенем. Горящие спички складывайте на блюдце, проговаривая молитву:

«Огонь праведный чувство стыда разжигает, раба Божьего (имя должника) долги возвращать заставляет. Щеки пусть пылают огнем, пока взятое обратно не вернет»

Пепел от спичек соберите и храните в укромном месте до тех пор, пока долг не вернется. Затем развейте пепел и промойте емкость проточной водой.

Обряд с вещью должника

Для проведения ритуала возьмите любую вещь, которая побывала в руках вашего должника. Он должен быть последним человеком, кто ее касался. Смочите предмет святой водой и оставьте сохнуть на подоконнике. После оберните его купюрой и обвяжите красной лентой. Проговорите:

«Ниткой должника перевязываю, к своему дому дорогу показываю. Вернутся долги мои ко мне, нить разорву, от стыда и страха избавлю»

После возврата долга развяжите и сожгите нить, а вещь отдайте хозяину. Купюру положите в кошелек, чтобы берегла ваши деньги.

Заговор на монету

Подойдет тем, у кого в долг занял родственник или близкий друг. Сильный заговор помешает дальнейшим отношениям, а обряд с монетой позволит подтолкнуть должника к возврату долга и сохранить дружеские отношения.

Приготовьте монету светлого цвета и закопайте ее под молодым деревом или кустом со словами:

«Монетку светлую закопаю под живое дерево, обиды не держу, зла не таю. Как долг вернется — монетку откопаю, дружбу не прекращаю»

Возвратитесь домой и напомните о долге. Как только деньги вернутся, откопайте монетку, поблагодарите ее и мысленно пожелайте другу или родственнику добра и здоровья. Отдайте ему монету. Она будет оберегать должника от последующих необдуманных займов.

После возврата долгов обязательно поблагодарите должника и разорвите связывающие вас нити ритуала:

«Путы заговора рву, должника благодарю. Плохого не желаю, от лиха заклинаю. Зла не держу, за его здравие у Бога прошу»

Не забывайте, что последствия негативного мышления должников могут сказаться не только на вашем биополе, но и на энергетике места, где вы живете. После возвращения всех долгов проведите чистку домаот возможной отрицательной энергии.