Загадочное послание для всех жителей планеты Земля Хамбо-ламы Итигэлова

10 сентября 2002 года была произведена эксгумация тела Хамбо-ламы Итигэлова на кладбище недалеко от Улан-Удэ. Он умер и был похоронен в 1927 году, эксгумация проходила в присутствии родственников, официальных наблюдателей и специалистов.

Такая информация появилась в российских СМИ о бурятском ламе, тело которого достали из могилы в начале 21 века. Лама был похоронен в деревянном коробе, его поместили туда прямо в позе лотоса. Тело его выглядело так, будто было мумифицировано, хотя это не так. Податливые мускулы, мягкая кожа, подвижные суставы. Тело было облачено в шёлковые одежды.

Хамбо-лама Итигэлов – человек, хорошо известный в России. Он проходил обучение в Анинском дацане (буддистский университет в Бурятии, сейчас от него остались лишь руины), где получил степени по медицине и философии и создал фармакологическую энциклопедию.

В 1911 году Итигэлов стал Хамбо-ламой (глава буддистской церкви). В период с 1913 по 1917 он участвовал практически во всех царских общественных мероприятиях, был приглашён на празднование 300-летия дома Романовых, открыл первый буддистский храм в Санкт-Петербурге, а 19 марта 1917 года был удостоен ордена Святого Станислава, который получил из рук Николая II.

Во время Первой мировой войны Итигэлов создал, а затем поддерживал организацию «Бурятские братья». Он помогал армии деньгами, продуктами, одеждой, медикаментами, участвовал в строительстве нескольких госпиталей, в которых доктора ламы оказывали помощь раненым солдатам. За это он был награждён орденом Святой Анны II степени.

В 1926 году Итигэлов посоветовал буддистским монахам покинуть Россию потому, что «наступает время красных». Сам Итигэлов отказался уехать. В 1927 году, в возрасте 75 лет, Итигэлов велел ламам начинать медитацию, поскольку он готовился к смерти. Ламы отказались читать молитву, ведь он был ещё жив. Тогда Итигэлов начал медитировать сам, постепенно ученики присоединились к нему и вскоре он умер.

Итигэлов оставил завещание, в котором просил похоронить его, как есть, сидящим в позе лотоса, в кедровом коробе на обычном кладбище. Так и было сделано. В завещании был также пункт, в котором он просил эксгумировать его тело через несколько лет. Следовательно, он знал, что его тело сохранится.

Это пожелание было исполнено буддистскими монахами в 1955 и в 1973 годах, но они боялись кому-либо об этом говорить, поскольку коммунистический режим не оставил места для религии в жизни общества. Только в 2002 году тело было эксгумировано снова и перенесено в Иволгинский дацан (резиденцию сегодняшнего Хамбо-ламы), где оно было тщательно осмотрено монахами и, что более важно, учёными и патологоанатомами. Официальное заключение гласит: тело замечательно сохранилось, никаких следов разложения не обнаружено, все мышцы и внутренние ткани без повреждений, кожа мягкая, суставы подвижны. Самое интересное, что тело никогда не бальзамировалось и не мумифицировалось.

Сейчас тело Итигэлова находится на открытом воздухе, никакой специальные режим температуры и влажности не поддерживается, к нему приходят люди. Никто не знает, каким образом тело Итигэлова остаётся в таком состоянии.

ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ И НЕОСПОРИМЫЙ СЛУЧАЙ НЕТЛЕННОГО ТЕЛА во всём мире. Бальзамирование и мумифицирование широко известно среди разных народов: Чили (Чинчорро), египетские мумии, христианские святые, коммунистические лидеры и так далее. Некоторые тела замораживали, но как только они попадали в кислородную среду, они начинали гнить буквально в течение нескольких часов.

Буддистские тексты описывают подобные чудеса, но в действительности таких примеров не существует. Хотя нет, теперь существует.

Через два года после эксгумации на теле Итигэлова не было никаких признаков разложения, на нём нет плесени, с ним абсолютно ничего не происходит. Перед смертью Итигэлов сказал, что он оставил послание для всех жителей планеты Земля. Это послание без слов. Сегодня наша очередь попытаться разгадать его.

источник: mixstuff.ru