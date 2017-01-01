Загадка смерти и секрет целительной силы музыки Моцарта

Великий австрийский композитор и дирижер Вольфганг Амадей Моцарт за всю свою жизнь написал более 600 музыкальных произведений, которые стали чуть ли не главным достоянием классики, пишет svopi.ru.

Моцарт появился на свет в городе Зальцбург в музыкальной семье. С раннего детства ему прививали любовь к творчеству, поэтому талант проявился довольно рано, он играл на органе, скрипке, клавесине. Уже в шестилетнем возрасте давал концерты в Мюнхене, а во время путешествий по Германии и Швейцарии все слушатели были поражены красотой и пробирающим великолепием его произведений. Сочинения Моцарта начинают издаваться в Париже, а с 1770 года с семьей перебирается в Италию. К 17 годам репертуар композитора включал более 40 крупных произведений. Середина 70-х годов совпадает с расцветом творчества Амадея Моцарта, его работы пополняются рядом выдающихся композиций, которые сегодня известны во всем мире. Некоторые оперы и другие произведения тех времен остались незаконченными из-за нехватки времени, ведь композитор вынужден был скитаться по различным подработкам из-за тяжелого материального положения семьи. На 80-е годы приходится пик славы музыканта, он поражает плодотворностью наряду с мастерством.

Однако знаменитый австриец умер на самом расцвете творческих сил – в 35 лет. По сей день смерть классика остается загадкой, покрытой мраком. Она вызвала много кривотолков и слухов, так как болезнь, предшествовавшая кончине, была довольно странной. Врачи диагностировали ему острую сыпную лихорадку, однако симптомы были не столь характерны: у Моцарта отекали и немели одновременно руки и ноги, а за этим последовали приступы рвоты. После кончины его тело раздулось, но трупного окоченения так и не было зафиксировано. Все это косвенно указывает на отравление. Кроме того, супруга композитора, Констанца, подлила масла в огонь. Она рассказала, что Моцарт подозревал, что его медленно травят ядом и хотят убить. Настораживает и еще один факт: за несколько недель до болезни к Моцарту пожаловал незнакомец и заказал траурную заупокойную мессу – «Лакримоза». Когда он приступил к работе над ней, то уже был болен и вдруг подумал, что она предназначена для него самого. Будто изощренный злоумышленник решил позлорадствовать и жестоко посмеяться над великим человеком – представителем Венской классической школы. В дополнение ко всему вышеперечисленному бытует мнение, что Моцарта ненавидел Антонио Сальери, также достойный и талантливый композитор и музыкант. В музыкальных кругах поговаривают, что он считался лучшим среди аристократов в Вене до появления Моцарта. Предполагается, что последний затмил своего предшественника талантом, поэтому Сальери завидовал ему черной завистью и относился с откровенным презрением. Поэтому и можно допустить, что это и есть тот самый злопыхатель, желающий смерти Моцарту. Правда, официальная версия наших дней гласит, что это совсем не так. Миланский суд в 1997 году снял с него все обвинения и вынес оправдательный вердикт, поэтому в этом деле поставлена точка.

Впрочем, завистливый итальянец – не единственный, кто подозревается в отравлении. Это мог сделать и Франц Хофдемель – член масонской ложи и тоже композитор. Он обвинял свою жену Магдалину в изменах и тайной связи с Моцартом. В один из вечеров с яростью набросился на нее, полоснув бритвой по лицу, рукам и горлу, после чего покончил с собой. Бедная женщина на тот момент была беременна, ей удалось выжить и через пять месяцев на свет появился ребенок. По слухам, его отцом был никто иной, как Моцарт. Похоронили великого композитора по третьему разряду в общей могиле, как бедняка. Скорбная ситуация в семье классика омрачалась еще и полным безденежьем, поэтому о достойных похоронах одного из величайших людей человеческой цивилизации не могло быть и речи. На сегодняшний день в соответствии с описанием болезни композитора официальной причиной его смерти стал суставной ревматизм. Есть также версия, что еще в детстве Моцарт заразился стрептококковой инфекцией, часто болел бронхитом, тонзиллитом, у него был гепатит и ветрянка. Поэтому причиной болезни могли послужить стрептококковая инфекция в сочетании с почечной недостаточностью и бронхопневмонией, а смерть наступила от кровоизлияния в мозг. Самыми знаменитыми произведениями Моцарта, которыми и в наши дни заслушиваются немало современников, считаются шестая и сороковая симфонии, оперы «Волшебная флейта» и «Свадьба Фигаро», школьная опера «Превращение гиацинта», «Маленькая ночная серенада», «Лакримоза» и другие. Эти произведения навсегда вошли в историю классической музыки и не изживут себя никогда.

Ученые-медики на основании многочисленных исследований и анализа композиций Моцарта утверждают, что они обладают особой целительной силой и оказывают необъяснимое воздействие на окружающих, которое названо «эффектом Моцарта». Среди высказываний его поклонников о впечатлениях сразу после прослушивания музыки, известны: «раскрепощает душу», «мобилизует все природные способности мозга», «возвращает силы», «вдохновляет на нечто большее», «ее мощь доступна не всем» и многие другие восторженные отзывы. Европейские научные сотрудники доказали, что произведения Моцарта повышают умственные способности и увеличивают концентрацию внимания. Другие ведущие специалисты мирового уровня уверены, что музыка великого композитора помогает избавиться от любых душевных проблем, улучшает речь и слух. В целом, она вызывает у слушателей различные благоприятные эмоции и переживания, а процессы восприятия после сеанса чаще замедляются. Это значит, что при прослушивании сочинений человек расслабляется, успокаивается и забывает о плохом. Положительное воздействие музыки Моцарта на развитие творческих способностей, способностей к учебе, на оздоровление и исцеление стало широко признанным, но все ее секреты не раскрыты учеными до сих пор.